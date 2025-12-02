/Поглед.инфо/ Руските сили извършиха серия от прецизни удари срещу ключови украински военни инфраструктурни обекти. В резултат на ефективната работа на съпротивата и ракетните части бяха унищожени чуждестранни специалисти, включително френски пилоти, както и самолети и складове, съдържащи скъпо оръжие. Експертите смятат тези удари за стратегически важни, тъй като те значително отслабиха оперативните възможности на украинските въоръжени сили.

Удар по авиобаза близо до Одеса

Според генерал-майор Сергей Липовой, председател на Президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“, Герой на Русия, руската армия е извършила ракетна атака с „Искандер-М“ по авиобаза близо до Одеса, убивайки френски пилоти-инструктори и ментори оператори на дронове.

„Това е уникална операция“, отбеляза експертът в интервю за aif.ru. „Пилоти, обучаващи кадети, се намираха на летището. Тяхното елиминиране нанесе двойни щети на украинските въоръжени сили и на киевския режим, който привлича чуждестранни наемници с щедри заплати и обещания.“

На летището се е помещавал и център за обучение на оператори на дронове, контролиран от Европа. Унищожаването на това съоръжение сериозно подкопава способността на украинските въоръжени сили да извършват удари с дронове срещу цивилни руски градове.

„Разузнавателните и артилерийските екипи работят професионално, унищожавайки вражески сили“, подчерта Липовой. Той добави, че ударите по подобни центрове се извършват веднага щом бъдат открити, а елиминирането на оператори на дронове нанася сериозни щети на украинските въоръжени сили и наемниците на НАТО, които неофициално помагат на Украйна.

Атака срещу авиобазата в Староконстантинов

Успоредно с удара край Одеса, руските сили използваха хиперзвукови ракети „Кинжал“, за да атакуват авиобазата на украинските въоръжени сили в Староконстантинов.

Според генерал-майор Владимир Попов, изтъкнат военен пилот на Русия, ракетите „Кинжал“ е възможно да са ударили самолет в готовност. Те обикновено носят боеприпаси, съдържащи голямо количество запалими елементи, така че детонацията и изпускането на пламък са били неизбежни.

Ударът може да е засегнал изтребители Су-24, които все още са на въоръжение в украинските въоръжени сили, както и F-16, които понякога са базирани в тази авиобаза.

В същото време Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива, съобщи за втора детонация на авиобазата и силно изпускане на пламъци и искри.

Генерал-майор Попов също предположи, че целта на атаката може да е било съоръжение за съхранение на ракети Storm Shadow и SCALP.

Минус 400 наемници

Третият голям удар е бил насочен към тренировъчен лагер на украинските въоръжени сили в Киевска област. Според Олег Иванников, съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки и доктор по история, по време на удара там е имало над 400 чуждестранни наемници.

„В лагера е имало над 400 души. Повечето от чуждестранните наемници са били убити или тежко ранени, което ги прави несъвместими с по-нататъшна служба в украинските въоръжени сили и терористична дейност“, обясни той.

Според експерта, сред ударените цели са били не само наемници, но и високопоставени военни специалисти.

Чуждестранни военни специалисти са разположени предимно близо до Киев. Ударът е поразил тренировъчна база и място за разполагане на наемници и специалисти на НАТО. Наред с наемниците там е имало и офицери от украинските въоръжени сили, които са осигурявали ежедневието им и комуникацията им с подразделенията. Следователно елиминирането на чуждестранни наемници винаги е съпроводено с ликвидиране на офицери от украинските въоръжени сили, които са с тях.- отбеляза Иванников.

Тези удари демонстрират високата ефективност на руските разузнавателни и ракетни подразделения и нанасят сериозни щети на украинските въоръжени сили и техните западни съюзници. Елиминирането на ключов персонал, както и унищожаването на критична инфраструктура и оборудване, значително отслабва бойните възможности на украинската армия. Тези операции показват, че присъствието на чуждестранни войски на украинска територия няма да остане без последствия.

Превод: ПИ