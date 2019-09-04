/Поглед.инфо/ Както знаете, от 4 до 6 септември в Русия във Владивосток ще се проведе петият Източен икономически форум (WEF). По този повод, както докладва Фондация Росконгрес (най-голямата руска организация за организиране на международни събития, конгреси, изложби и публични публикации - приблизително), Министерството на развитието на Далечния Изток и Арктика ще представи Плановете за развитие на Далечния Изток до 2035 г.



/Рус.ез./

На форуме также будет проведена презентация 15 основных сервисов для инвесторов, предоставленных институтами развития Дальнего Востока, среди них подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие. Будут представлены и новые инициативы - ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Источники сообщают, что участников форума ожидают и новшества - на выставке впервые начнёт работать собственная телестудия «Дальний Восток live», где будут показаны сюжеты, посвящённые экономическому развитию Дальнего Востока, социальные инициативы и проекты по единой субсидии, а также пройдут интервью с участниками ВЭФ: инвесторами, представителями федеральных и региональных органов власти. Здесь будет возможность ознакомиться с историями успеха инвесторов, площадками для реализации проектов, с общим потенциалом ключевых отраслей Дальнего Востока.

Во время Форума, опять же для потенциальных инвесторов, будет представлена интерактивная электронная карта сельскохозяйственных земель, имеющихся в Амурской области (Амурская область является одним из 11 федеральных образований, входящих в Дальневосточный федеральный округ). Благодаря этой поддержке, заинтересованные инвесторы смогут выбрать территорию, которая им подходит, где они могут начать сельскохозяйственные проекты. Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области: на данный момент в этот геосервис уже загружено 609 лотов сельхозугодий, имеющихся в Амурской области. На карте предприниматели смогут увидеть наличие сельскохозяйственных угодий, их площади и места, где они находятся. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил: «Сегодня область использует 1 300 000 га сельскохозяйственных угодий. Сейчас мы оцениваем возможность включения новых направлений в программу развития сельского хозяйства региона, поэтому к 2024 году мы рассчитываем увеличить производство пшеницы в 3 раза и производство сои в 2 раза ».

Важность мероприятия дополнительно подчёркивается тем, что президент РФ Владимир Путин, как сообщила пресс-служба Кремля 30 августа, обязательно примет участие в Пятом ВЭФ. Туда он приедет из Монголии, в которую, в свою очередь, отправится из Иркутской области. «Как и петербургский форум, Восточный экономический форум пользуется большой популярностью у иностранных гостей», - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В числе приглашённых - главы государств и правительств, руководители крупных компаний, ведущие политики и эксперты. Девиз форума – «Дальний Восток - горизонты развития». На нём будет четыре главные темы: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» и «Новые решения для повышения качества жизни». В программе - Международная конференция АТЭС, межстрановые бизнес-диалоги «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия - Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН» и «Россия – Европа». Всего запланировано около 70 мероприятий. В них примут участие примерно 5 тысяч участников из более чем 50 государств, в том числе 3,7 тысяч делегатов из России. Из Японии ожидается самая представительная делегация - 230 человек, из Китая - 183, из Кореи - 103, из Индии - 73, из США - 65, из Великобритании - 53 и из Сингапура - 44. Приедут 486 глав российских компаний и 144 руководителя иностранных.

Ещё немного о планах российского президента. В первый день поездки в Приморье он проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудят вопросы развития особо привилегированного стратегического партнёрства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности и военно-технического сотрудничества. Главы государств обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки. Предполагается подписание ряда документов, на данный момент подготовлено 25. Как рассказал Ушаков, они затрагивают и торгово-инвестиционную сферу, и сотрудничество в области промышленности и ВТС, и образование, и культуру. Лидеры примут совместное заявление «Через доверие и партнёрство к новым вершинам сотрудничества», где будет изложен настрой на углубление 2-сторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию. Также Путин и Моди сделают заявления для СМИ. Ещё российский лидер передаст индийскому премьеру марку, посвящённую 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди. Перед переговорами главы государств вместе посетят судостроительный комплекс «Звезда» - построенные там корабли в перспективе могут использоваться для доставки российской нефти и СПГ в Индию. Лидеры осмотрят завод и побеседуют с руководством и рабочими верфи. Вечером Путин и Моди посетят выставку, посвящённую Дальнему Востоку, и по традиции проведут неформальный ужин тет-а-тет, с участием лишь переводчиков. «В ходе таких бесед предельно откровенно, доверительно обсуждаются основные международные и региональные проблемы, координация на международной арене», - рассказал Ушаков.

В тот же день российский президент проведёт заседание президиума Госсовета «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Следующий день Владимир Путин посвятит общению с приглашёнными главами государств и правительств. Центральным событием станет пленарное заседание. В нём примут участие президенты России, Монголии, премьер-министры Индии, Малайзии и Японии. В своей речи российский лидер расскажет о планах развития Дальнего Востока, пригласит инвесторов активно вкладывать и изложит подходы к региональной экономической интеграции. Также он будет говорить о вопросах стабильности в АТР и принципах свободной торговли на основе норм ВТО и по вопросу допустимости ограничений и санкций, которые мешают торгово-экономическим связям, сообщил Ушаков. Перед пленарным заседанием лидеры вместе проведут рабочий завтрак. А после «пленарки» отправятся на турнир по дзюдо. Из двусторонних встреч в рамках ВЭФ в Кремле также назвали беседы с премьерами Малайзии, Японии и заместителем премьера Госсовета КНР. Делегация Малайзии на высшем уровне вообще впервые примет участие в ВЭФ. И не только она – также и Индонезия впервые прибывает во Владивосток. Конечно, Япония, учитывая морскую близость к региону, будет играть важную роль на Форуме. «Япония - традиционный гость, Синдзё Абэ уже четвертый раз приезжает каждый год и выполняет обещание: как сказал, что будет каждый год приезжать, то и не пропускает. Достаточно интересен сам этот факт», - заметил Ушаков. На встрече речь пойдёт о 2-стороннем сотрудничестве и чувствительных вопросах - прежде всего, мирном договоре. И, наконец, 6 сентября Путин встретится с представителями общественности и обсудит вопросы развития Дальнего Востока.

Фактически, как сообщило агентство ТАСС по завершении встречи в «Росконгрессе» между советником президента РФ Антоном Кобяковым и послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки, в этом мероприятии планируется широкое участие Японии: Стороны обсудили вопросы подготовки программы российско-японских мероприятий на высшем уровне. На встрече также была рассмотрена возможность ведения «российско-японского» делового диалога с участием деловых кругов двух стран. Было отмечено, что на сегодняшний день более 130 представителей японского бизнес-сообщества уже подтвердили свое участие в Форуме. 5 августа во время пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга подтвердил желание премьер-министра Японии Синдзё Абэ отправиться на форум для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Участники IV Форума в прошлом году подписали 220 документов о сотрудничестве, в том числе соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт. Их общая сумма составляет рекордные для площадки 3,185 трлн. рублей. Эта сумма в 1,3 раза больше итогового показателя форума 2017 г., где заключили соглашения о сотрудничестве на 2,496 трлн. рублей.

Казалось бы, не о чём беспокоиться – широкое представительство (а более чем 50 государств-участников это не шутка, практически ¼ планеты, но если учитывать: что там и Индия, и Китай, то во Владивосток едет ВСЯ ПЛАНЕТА…) на Пятом ВЭФ говорит о том, что мир не теряет интереса к России и инициативам её президента. Форум стал уже привычным, традиционным, почти ежегодным. Но понятно также и то, что вторичное обращение взоров России на Восток – это и итог «прокси-войны» в виде «санкций Запада», которая усилилась против РФ начиная с пресловутого «дела Магницкого». При чём тут Крым, Новороссия, Украина??? Запад начал «войну санкций» против Москвы задолго до февраля 2014 г. – и не надо притворяться, что это не так. В первый же раз Россия обратила свои взоры на Восток, напомню, ещё в начале первого десятилетия двухтысячных годов, когда появились проекты поставок газа с сахалинского шельфа и сахалинской нефти и когда В.Путин участвовал в торжественном открытии нового стратегического нефтеналивного порта «Козьмино» на Дальнем Востоке (близ Находки) в декабре 2009 г. То есть, в принципе, в Кремле заранее знали, что США и некоторые страны Западной Европы вернутся к антирусской политике, причём даже до пресловутого «дела Магницкого».

Ведь стройка в порту «Козьмино» шла 5 лет, т.е. началась в 2004 г., и была призвана воплотить в жизнь идею В.Путина (в 2009 г. – уже на посту премьер-министра РФ) и построить нефтепроводную систему, через которую «чёрное золото» и газ можно было бы продавать напрямую в страны Азии. Я хочу напомнить, что заявил тогда российский президент в связи с пуском порта «Козьмино»: «Для России это серьёзное событие. Это стратегический проект, который позволяет выйти на новые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект удалось завершить даже в условиях мирового финансового кризиса, и без сбоев. Я вас поздравляю, это отличный подарок России к Новому году».

Таким образом, обращение взоров высшего руководства России к Дальнему Востоку – не случайность и не временная прихоть. Даже – не вынужденная мера, связанная с «неудобствами» геополитического характера, возникшими из-за установления необандеровской власти на Украине. Это самый настоящий стратегический выбор, и трудно теперь сказать, это получилось из-за того, что, начиная с администрации президента США Билла Клинтона, Вашингтон со своими европейскими союзниками усиленно «толкали» Россию в Азию, или из-за того, что ряд высших руководителей РФ «вспомнил» о завещаниях философов и мыслителей России относительно недалёкого прошлого, предупреждавших, что будущая сила страны – именно на Востоке. Ну, например, в 1763 году Михайло Ломоносов сказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном…». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заметить – а Дальний-то Восток логическое продолжение Сибири и Северного океана! Не будем оспаривать – возможно, что в мыслях ведущих стран Запада на самом деле было «выталкивание» России из Европы и даже – некоторых территорий Европейской части бывшего СССР (Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия, Прибалтика, Армения, Азербайджан). Мы ж помним, что Прибалтику ускоренно засунули в НАТО и ЕС, а для Украины, Молдавии, Грузии, Белоруссии, Армении и Азербайджана придумали так называемое «Восточное партнёрство ЕС» и пресловутые «папки IPAP» по сотрудничеству с НАТО. Но ведь факт и то, что Россия сама в 204 г. принимала решение о том, чтобы искать новые импульсы для своего развития именно на Востоке, ещё конкретней – именно на Дальнем Востоке.

Так что, безотносительно к тому, США и Европа предумышленно «толкали Россию в объятия азиатов» или нет, можно сказать, что «нет худа без добра», или что стратегия Запада в очередной раз проваливается. В этом убеждаешься, когда узнаёшь, что даже из Америки собираются прибыть во Владивосток на Пятый ВЭФ. В пресс-офисе Форума 2 сентября 2019 г. заявили, что бизнес-круги США приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), несмотря на санкционную политику официального Вашингтона. Своё участие в мероприятии подтвердили почти 20 американских компаний, включая IBM, MasterCard и McDonalds. В Американской торговой палате подтвердили, что интерес к прямым инвестициям в Россию среди бизнеса США растёт: их накопленный объём достиг $85 млрд. Как рассказали газете «Известия» в компании InterPacific Aviation, которая также будет присутствовать на форуме, она намерена прибыть во Владивосток для развития авиаперевозок между Дальним Востоком и западным побережьем Штатов. Там также признали, что не сталкивались с угрозами со стороны американских властей за намерение участвовать в ВЭФ - напротив, руководство всячески поддерживает стремление компании наладить связи между двумя странами. Не с этим ли была связана «странная» последняя инициатива президента США Дональда Трампа, когда он на заседаниях G-7 пытался активно убеждать Европу в том, что, мол, «пора Россию возвращать в G-8»? Впрочем, не исключено и такое: убедившись, что «изолировать от мира» Москву невозможно, что Россия нашла жёстких партнёров в Азии, США решили заманивать руководство РФ посулами о G-8, надеясь, что Москва поддастся соблазнам и начнёт отдаляться от тех же Ирана и Китая, с которыми явно намечается теснейшая кооперация в Азии – в частности, в вопросе борьбы с террористическими группировками, состоящими на содержании спецслужб США.

Всем же понятно, что в современном мире экономика и политика (а значит, и, условно говоря, война…) тесно взаимосвязаны. Что ж, будем ждать итогов работы Пятого ВЭФ.

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