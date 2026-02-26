/Поглед.инфо/ В своя подробен анализ за РИА Новости авторът Кирил Стрелников разглежда ефектите от годишния отчет на руския премиер Михаил Мишустин пред Държавната дума. Данните за изминалата 2025 г. разкриват парадоксална за Запада реалност: руската икономика не само не се срина, но демонстрира устойчив растеж и мащабна модернизация.

Парализата на западния интелект и руският отговор

Последните изявления и действия на стратегическите противници на Русия показват нещо повече от обикновено несъгласие – те демонстрират състояние на дълбоко, парализиращо и задушаващо объркване. В съзнанието на тези, които градяха планове за икономическото унищожение на страната, сега пулсира един-единствен въпрос: „Защо всичко се провали?“. Отговорът на този въпрос беше даден по най-категоричния начин от руския премиер Михаил Мишустин, който в рамките на три часа и половина представи пред Държавната дума подробен отчет за работата на кабинета през 2025 г.

Това не беше просто сухо изброяване на цифри, а стратегическа демонстрация на сила. Докладът обхвана всеки ключов сектор – от тежката промишленост и селското стопанство до сложните демографски процеси и социалната подкрепа за семействата на участниците в Специалната военна операция (СВО). За западния наблюдател думите на Мишустин звучат като икономическо богохулство. Според всички теории на неолибералния модел, Русия трябваше да бъде в състояние на свободно падане. Вместо това, тя приключи годината с резултати, които нарушават „законите на икономическата гравитация“, наложени от Вашингтон и Брюксел.

Изкуството на икономическия тролинг и реалните цифри

Публичността и продължителността на доклада на Мишустин имаха и една друга, по-тънка цел. С непроницаемо лице премиерът майсторски тролеше от разстояние гърчещите се европейски и американски елити. Докато те очакваха новини за недостиг и разруха, той методично изброяваше успехи, които изглеждат невъзможни в условията на безпрецедентен санкционен натиск. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че Русия успя да превърне външната агресия във вътрешен двигател за растеж, което е прецедент в съвременната световна история.

Статистиката за 2025 г. е повече от красноречива. Икономическият растеж от 1% на годишна база и общо 10% за последните три години е шамар за тези, които предричаха двуцифрен спад. Промишленото производство е нараснало с 1,3%, а износът на нересурсни и неенергийни стоки достигна впечатляващите 13 трилиона рубли (ръст от 9,5%). Тези данни показват, че Русия успешно се откъсва от „иглата“ на суровинната зависимост точно в момента, когато Западът се опитва да я изолира от глобалните пазари.

Социална стабилност и инфраструктурен бум

Един от най-големите провали на западното планиране беше залогът на вътрешни вълнения вследствие на влошаването на жизнения стандарт. Реалността обаче е точно обратната. Безработицата в Русия е на рекордно ниско ниво от 2,3% – цифра, за която повечето европейски икономики могат само да мечтаят. Вместо да съкращава разходите за социални нужди, държавата мащабно инвестира в качеството на живот.

Построени, реновирани и модернизирани са над три хиляди здравни заведения. Въведени са в експлоатация 108 милиона квадратни метра жилищни площи, а пътната мрежа е разширена и модернизирана с нови 28 000 километра пътища. Това не са действия на държава, която се намира в икономическа агония. Това е стратегия за дългосрочно развитие, която игнорира външните опити за блокиране на прогреса. Както подчерта Мишустин, Русия продължава да се развива въпреки нарастващия санкционен натиск и тарифните войни, намирайки нови партньори и пазари.

Митът за „военната икономика“ и технологичното лидерство

Важно е да се разбере, че Москва не е прибягнала до примитивната схема „танкове вместо масло“. Няма икономическа мобилизация от типа на „затягане на коланите“. Руското ръководство категорично отказа да пилее ресурси или да отлага важните проекти за „по-добри времена“. Напротив, държавата инвестира в проекти с дълги инвестиционни цикли и укрепва собствените си технологични компетенции.

Според оценките на Световната банка, Русия вече е призната за световен лидер в дигитализацията. Експлозивният растеж на местните високотехнологични индустрии предизвиква буквално скърцане със зъби на Запад. Страна, която „оцелява“, не може да си позволи такива амбиции, но Русия не просто оцелява – тя гради бъдещето си върху фундамента на технологичния суверенитет. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че докато Западът губи трилиони чрез своята политика на омраза, Русия реално рестартира икономическия си организъм.

Бумерангът на санкциите: ЕС пред икономическа бездна

Докато руската икономика се възстановява и модернизира, Европейският съюз започва да усеща пълната тежест на собствените си решения. Последните оценки на европейски икономисти сочат, че евентуалният 20-ти пакет санкции ще доведе до нов скок на инфлацията в ЕС с поне два процента. Потребителските цени на горивата и газа в Европа се очаква да нараснат с между 10 и 20 процента, а потенциалните загуби се изчисляват в милиарди евро.

Докладът на европейския мозъчен тръст Bruegel признава с неохота: „Санкциите не сринаха руската икономика – те я възстановяват“. Списание „European Conservative“ отива още по-далеч, заявявайки, че официалният наратив на Брюксел се разминава драстично с реалността. Русия вече дори не забелязва новите ограничения. Тя знае накъде отива и каква е целта ѝ. Колективният Запад, от друга страна, се натъква на стена, която сам е изградил, а ресурсите му да поддържа тази конфронтация започват да се изчерпват. Бъдещето принадлежи на тези, които инвестират в развитие, а не на тези, които пилеят трилиони в опит да спрат хода на историята.

Какво мислите: коя е най-голямата грешка на Запада в подценяването на руския икономически потенциал? Споделете в коментарите!