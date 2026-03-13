/Поглед.инфо/ Руското министерство на външните работи изрази остър дипломатически протест пред посланиците на Великобритания и Франция във връзка с ракетната атака срещу град Брянск. Според официалната позиция на Москва, разпространена от РИА Новости, ударът с ракети „Сторм Шадоу“ е акт на пряко съучастие на западните държави в терористични дейности срещу цивилно население.

Дипломатическата буря в Москва

В сградата на руското външно министерство на Смолeнския площад се разигра поредният акт на сериозно дипломатическо напрежение. Посланиците на Обединеното кралство и Франция бяха извикани по спешност, за да получат официални ноти на протест. Поводът е повече от сериозен – използването на западни далекобойни оръжия по международно признатата територия на Руската федерация, което доведе до трагични последици в Брянск.

Както подчертават политическите наблюдатели на Поглед.инфо, това не е просто рутинна процедура. Москва ясно дава да се разбере, че границата между „подкрепа за Украйна“ и „директна агресия“ вече е окончателно размита. Руската страна твърди, че за атаката са използвани британско-френските ракети Storm Shadow – оръжие, което изисква високотехнологично обслужване и прецизно насочване, непосилно за самостоятелно изпълнение от страна на украинските въоръжени сили в сегашния им капацитет.

Трагедията в Брянск: Факти и жертви

Във вторник вечерта Брянск се превърна в мишена на масиран ракетен удар. Равносметката е ужасяваща – седем души са загубили живота си, а 42-ма други са ранени с различна степен на тежест. Жертвите са мирни граждани, които не са имали никакво отношение към военните действия. В знак на почит към загиналите, властите в региона обявиха 11 март за ден на траур.

Следственият комитет на Русия вече квалифицира случилото се като терористична атака. Кадрите, разпространени от медиите, показват разрушения в жилищни райони и работата на комуналните служби по разчистване на отломките от западните ракети. Според руското външно министерство, ударът е бил целенасочено насочен срещу гражданска инфраструктура, за да се посее страх сред населението.

Технологичната нишка на съучастието

Основният аргумент на Москва в този дипломатически сблъсък е техническата сложност на използваните системи. „За нас е ясно, че ракетната атака срещу Брянск не би била възможна без участието на британски и френски специалисти“, се казва в официалното изявление на уебсайта на руското ведомство.

Това обвинение се основава на факта, че ракетите Storm Shadow изискват въвеждането на полетни задачи, които се базират на западно спътниково разузнаване и специфичен софтуер, предоставен от страните производителки. В контекста на геополитическата логика, това превръща Лондон и Париж в преки участници в оперативното планиране на атаките. Москва счита, че предаването на разузнавателна информация на това, което тя нарича „неонацистки режим в Киев“, е равносилно на пряка намеса в конфликта.

Удар по мирните инициативи и стратегическата ескалация

Руското външно министерство разглежда инцидента в Брянск като съзнателна провокация. Според анализаторите на Поглед.инфо, моментът на атаката е подбран така, че да подкопае всякакви потенциални мирни усилия или преговори, които се обсъждат в международното пространство. Ескалацията служи на онези кръгове на Запад, които не желаят замразяване на конфликта, а целят неговото разширяване.

Москва предупреди, че Лондон и Париж ще носят пълна отговорност за всяка следваща ескалация. Ако съучастието в действията на режима в Киев продължи, последствията ще излязат извън рамките на дипломатическите протести. Този тон загатва за възможни асиметрични отговори, които Русия си запазва правото да предприеме в защита на своята сигурност.

Моралният дълг на постоянните членове на Съвета за сигурност

В нотата си Русия отправи и морално-етичен апел към своите западни партньори (или опоненти). От Обединеното кралство и Франция се изисква ясен и публичен отговор с недвусмислено осъждане на атаката в Брянск. Подчертава се, че като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, тези държави носят специфична отговорност за поддържането на международния мир и борбата с тероризма.

Липсата на такова осъждане ще се счита от Москва за солидарност с „терористичните методи“. Това поставя Лондон и Париж в неудобна позиция пред глобалната общност, тъй като мълчанието им би потвърдило двойните стандарти в международното право. Въпросът сега е дали западната дипломация ще намери сили да признае цивилните жертви, или ще продължи линията на пълно отрицание на собствената си роля в трагедията.

Геополитическият залог на Storm Shadow

Ракетите Storm Shadow са продукт на съвместна разработка между Франция и Великобритания. С обсег до 560 километра в някои свои версии, те представляват сериозна заплаха за руския тил. Използването им по Брянск променя правилата на играта, тъй като демонстрира, че Киев е получил „зелена светлина“ да удря дълбоко в руска територия с най-модерното натовско оръжие.

Екипът на Поглед.инфо отчита, че тази ситуация е кулминация на дълъг процес на постепенно вдигане на забраните. От каски и бронежилетки, през танкове, до ракети с голям обсег – Западът навлиза все по-дълбоко в блатото на прекия сблъсък. Москва обаче предупреждава, че търпението ѝ има граници, и ударът по Брянск може да се окаже онази повратна точка, от която връщане към досегашната форма на дипломация няма да има.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.