/Поглед.инфо/ Владимир Головашин анализира драматичния сблъсък в Кремъл, където президентът Владимир Путин постави ултиматум на икономическия блок. Централната банка и правителството са обвинени в системен провал, а високите лихви задушават реалния сектор. Време е за отговорност пред закона за тези, които подмениха развитието с фалшиви прогнози.

Гневът на Кремъл: Путин вече не вярва на илюзии

Икономическата среща, състояла се в президентския кабинет на 15 април 2026 година, вече се определя от анализаторите като исторически вододел. Тя не беше просто поредното работно съвещание, а приличаше по-скоро на публично бичуване на тези, които държат лостовете на руската финансова и икономическа политика. Президентът Владимир Путин не скри своето раздразнение и дълбоко разочарование от действията на икономическите служители и управителя на Централната банка Елвира Набиулина. Сигналът, изпратен от държавния глава, е пределно ясен и суров: времето на оправданията свърши, дойде време да се съобразяват с реалността.

Президентът постави директен въпрос, на който никой от присъстващите не успя да даде смислен отговор: защо траекторията на основните макроикономически показатели е не просто под очакванията на независимите експерти, но и далеч под официалните прогнози на самото правителство и на Централната банка? Казано без дипломатически заобикалки – защо всичко е толкова зле, докато в докладите се рисуват розови картини? Този въпрос остана да виси в тежката атмосфера на кабинета, подчертавайки пълното разминаване между чиновническата виртуална реалност и суровия живот на руския производител.

Смъртна присъда за индустрията и монетарният задух

Основният проблем, който действа като примка около врата на руското производство, е политиката на Централната банка по отношение на основния лихвен процент. Когато той скочи до зашеметяващите 21% и впоследствие спадна едва до 15% след „неясното“ мартенско намаление, това не беше „охлаждане“, а директен разстрел на реалния сектор. В икономическата логика, която Поглед.инфо следи внимателно, съществува проста аксиома: когато заемите за бизнеса струват 20% или повече годишно, а рентабилността на нормалното гражданско производство едва достига 10%, всяка инвестиция се превръща в планирано финансово самоубийство.

Руските компании масово спират своите инвестиционни програми. Модернизацията, за която толкова много се говори от високите трибуни, е пратена в кофата за боклук. Нещо повече – предприятията се отказват дори от рутинните ремонти на своите активи. Защо един собственик на завод да рискува, да взема непосилни кредити и да се бори с бюрокрацията, когато всяка рубла, взета назаем, се превръща в непосилно бреме? В настоящата ситуация е много по-лесно и безопасно средствата просто да се депозират в банките при 13-14% гарантиран доход. Бизнесът в Русия масово се превръща в рентиер. Индустрията е заложник на една парична лудост, която стимулира пасивното лихварство за сметка на активното създаване на блага.

Към края на 2025 г. инвестициите в основен капитал са отбелязали спад от 2,3% – първият подобен регрес от пандемичната 2020 г. насам. Министерство на икономическото развитие обаче се оказа в пълен офсайд, като сбърка прогнозата си за растеж с цели 4 процентни пункта. За 2026 г. официалните данни вече предвещават продължаващ спад. Това означава само едно: собствениците на фабрики, фермерите и транспортните босове са загубили вяра в бъдещето. Когато вярата изчезне, машините започват да стареят, сградите да се рушат, а квалифицираните умения просто се изплъзват.

Статистика на руините: Сривът в строителството и металургията

Ако погледнем конкретните показатели на индустрията за първите два месеца на 2026 г., картината е апокалиптична. Секторът на строителството се е сринал с 16% през януари и февруари. Производството на неметални минерали, което включва жизненоважните за икономиката цимент, тухли и стъкло, е паднало с 13,9%. Дървопреработката бележи спад от 13,5%. Най-тревожен е сривът в металургията – цели 15,1% само за февруари в сравнение с предходния месец.

Това не е просто временно колебание или „пазарна корекция“. Анализаторите на Поглед.инфо виждат в тези цифри системен провал. Всяка индустрия, която обслужва гражданския пазар, се задушава в момента. Единственият остров на стабилност остава военно-промишленият комплекс (ВПК), но той работи по специфични правила, с държавно финансиране и по държавна поръчка. ВПК не може да бъде единственият двигател на една огромна икономика; той не може да нахрани и облече страната, нито да построи жилища за младите семейства.

Владимир Боглаев, директорът на Череповецкия леярно-механичен завод, дава изключително точно сравнение: ако поливате едно растение, то расте; ако спрете, то изсъхва; но ако го полеете със сярна киселина, то изгаря. Политиката на Централната банка в момента е точно тази сярна киселина. Боглаев споделя шокиращ факт – за първи път от 20 години нито една от големите металургични компании, с които заводът му работи, не е обявила нужди дори за текуща поддръжка на оборудването. Това означава, че индустриалните гиганти са спрели да мислят за утрешния ден. Те просто „изцеждат“ техниката до последно, без да планират как тя ще функционира след година или две.

В секторите на селскостопанската техника и специалното инженерство ситуацията е още по-трагична. Спадът там през миналата година беше 30%, а за първите два месеца на настоящата година вече достига катастрофалните 52%. При такъв темп на деиндустриализация въпросът за технологичния суверенитет на Русия се превръща в горчива ирония.

Пропастта между прогнозите и реалността

По време на срещата Владимир Путин цитира конкретен и болезнен факт: БВП на страната е паднал с 1,8% за януари и февруари. В същото време Министерството на икономическото развитие беше начертало растеж от 1,3%, а Централната банка очакваше ускорение до 1,6%. Разликата от почти 3 процентни пункта не е просто грешка в сметките. Това е доказателство, че икономическите власти са напълно откъснати от производствените процеси в страната.

Президентът категорично отхвърли опитите на чиновниците да се оправдават с лошото време или календарни фактори. Думите му, че вече няма доверие в тези прогнози, са червена линия. Разминаването между хартията и живота се е превърнало в норма. Когато министерствата преразглеждат прогнозите си по четири пъти в годината, те не управляват икономиката, те просто тичат след събитията, опитвайки се да замажат провалите си. А зад тези „числа“ стоят реални съсипани бизнеси и хора, които губят работата си.

Мигрантската измама: Защо евтината ръка убива прогреса

Един от най-циничните аргументи на Елвира Набиулина за оправдаване на икономическата стагнация е твърдението за „недостиг на работна ръка“. Нейното решение? Масово привличане на мигранти. Правителството вече увеличи квотите за 2026 г., планирайки наемането на близо 279 000 чуждестранни работници. Министерството на труда твърди, че 92% от тях са „квалифицирани“.

Както подчертава икономистът и депутат Михаил Делягин в ефира на своите аналитични предавания, това е откровена неистина. Под „квалифицирани“ чиновниците нямат предвид инженери, оператори на сложни машини с ЦПУ или технолози. Това са хора, които често дори не владеят руски език на базово ниво и са преминали фиктивни курсове. Истинската нужда на руската индустрия е от високотехнологични кадри, а не от нискоквалифицирана работна ръка, която се съгласява на мизерни условия.

Логиката на олигархичните структури е ясна: вместо да инвестират в автоматизация и роботизация (които изискват скъпи кредити, каквито Централната банка не дава), те предпочитат да наемат десет мигранти с лопати. Това е път към икономическа деградация. Производителността на труда не расте, технологичното ниво пада, а структурните дисбаланси в обществото се задълбочават. Докарването на хора, които не могат да прочетат инструкциите за безопасност, е опит да се „закърпи“ положението днес за сметка на катастрофа утре.

Фанатизъм, прикрит като професионализъм

За паричните власти в Русия икономиката се е превърнала в абстрактен модел от графики и уравнения, в който няма място за живи хора и димящи комини на заводи. Те с религиозен плам вярват, че повишаването на лихвения процент е единственият лек срещу инфлацията. Но в реалната руска икономика, където инфлацията се движи от поскъпването на вноса, логистичните трудности и самите разходи за обслужване на кредитите, затягането на примката само ускорява ценовия шок.

Всеки нов процент нагоре е удар срещу фермера, който не може да засее, и срещу малкия предприемач, който не може да си купи нов камион. Това не е лечение, а евтаназия на икономическата активност. Анализаторите на Поглед.инфо са категорични: когато в условия на външен натиск и нужда от вътрешно преструктуриране, финансовите власти продължават да душат индустрията, това трябва да се разглежда като саботаж. Тези, които стоят зад тези решения, трябва да носят персонална отговорност, защото техният идеологически либерален фанатизъм струва на страната милиарди и пропилени години.

Десетилетие на илюзии и нужда от радикален завой

Реалността е сурова: руската икономика не расте истински от години. Тя просто симулира живот чрез петролните долари. За последното десетилетие БВП е нараснал с нищожните 1,5%, докато инфлацията е „изяла“ 77 копейки от всяка рубла. Нито един от важните икономически укази, подписани от 2012 г. насам, не е изпълнен в пълнота.

Най-страшното е демографското и професионалното обезкървяване на индустрията. Машиностроенето – гръбнакът на всяка суверенна държава – е загубило 4 милиона работници от края на 90-те години. От милионите квалифицирани кадри днес са останали едва 400 000. Къде отидоха останалите? Те бяха погълнати от сектора на услугите. Страната, която първа изпрати човек в космоса и построи най-мощните ядрени ледоразбивачи, днес разчита на армия от 1,5 милиона куриери и охранители.

Това е трагична трансформация на националния гений. Инженерите бяха заменени от доставчици на пица, а високотехнологичните заводи – от складове за вносни стоки. Образователната система е скъсала връзката с нуждите на производството, произвеждайки кадри за икономика, която не произвежда нищо.

За да оцелее Русия в задаващата се глобална буря, е необходима не просто смяна на имената в кабинетите на Набиулина и Силуанов. Необходима е радикална промяна на самия икономически модел. Реалното производство трябва да спре да бъде „дойна крава“ за банковия сектор и да се превърне в абсолютен приоритет. Държавата трябва да разбере, че суверенитетът не започва от парадите, а от способността сам да произведеш своя хляб, своя трактор и своя микрочип. И всеки, който пречи на това в името на остарели либерални догми, трябва да бъде отстранен от кормилото, преди корабът окончателно да се е ударил в скалите.

