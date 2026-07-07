/Поглед.инфо/ Изявленията на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков по отношение на развитието на военния конфликт в Украйна и очертаването на пет ключови точки за неговото финализиране показват сериозна промяна в руската външнополитическа стратегия. Москва преминава към фаза на твърда институционализация на своите геополитически претенции, като едновременно с това изпраща неофициални сигнали към Варшава и Вашингтон за възможно разделение на сферите на влияние. Нарастващата милитаризация на Европейския съюз обаче поставя под въпрос досегашната теза на Русия, че членството на Украйна в ЕС е приемлива алтернатива на НАТО.

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Анатомията на „хилядата съкращения“ и логиката на фронтовото изтощение

Днешната ситуация по протежение на фронтовата линия, простираща се на повече от хиляда километра, вече не може да бъде анализирана през призмата на класическата маневрена война. Наблюдава се това, което военните теоретици наричат „тактика на хилядата съкращения“ – стратегия, при която нито един отделен тактически удар в Бахмут, Авдеевка, Часов Яр или по поречието на Оскол не е в състояние сам по себе си да реши изхода на кампанията. Целта на тези постоянни, локализирани настъпателни действия от страна на руските подразделения е системното сриване на логистиката, изчерпването на запасите от артилерийски снаряди (особено 155-мм калибър по стандартите на НАТО) и унищожаването на живата сила на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според твърденията на официалния представител на Кремъл Дмитрий Песков, ситуацията за киевската администрация се влошава ежедневно, което според руското ръководство прави украинската страна склонна към крайни и непредвидими действия.

Тук обаче възниква първото сериозно разминаване между официалния оптимизъм и реалните оперативни данни на терена. Твърдението, че Киев е пред пълен колапс, се повтаря регулярно от есента на 2022 година, но фронтът, макар и бавно да се огъва в полза на Москва, все още запазва своята относителна цялост благодарение на постоянните финансови и технически инжекции от Запада. Истинският залог в тази игра на изтощение не е просто завземането на поредното полуразрушено село в Донбас, а способността на икономическите системи да издържат на натоварването. Руската икономика премина на военни релси, като заводите от системата на „Ростех“ работят на три смени, но инфлационният натиск и рекордно високата основна лихва на Централната банка на Руската федерация (която достигна безпрецедентни нива в опит да овладее прегряването) показват, че ресурсите на Москва също не са безкрайни. На този фон надеждите на Киев и неговите евроатлантически съветници са свързани именно с вътрешноикономическо пречупване на Русия, докато Кремъл залага на пълното изтощение на украинския мобилизационен резерв.

Признаването на автономността на Киев и краят на доктрината за „куклите на конци“

В изявленията на Песков се забелязва един изключително важен, макар и неофициален нюанс – признаването на известна степен на автономност на вземане на решения от страна на украинското ръководство. Дълго време официалната руска пропаганда и дипломация поддържаха удобната теза, че Володимир Зеленски и неговият кабинет са просто „марионетки“, които изпълняват безпрекословно заповедите, идващи от Държавния департамент на САЩ или от Рамщайн. Сега обаче говорителят на Кремъл признава, че Киев води собствена политическа игра, опитвайки се да създаде специфичен наратив за своите западни партньори и да ги принуди да се ангажират още по-дълбоко в конфликта. Това твърдение съвпада с анализите на редица европейски институти, според които украинската дипломация често поставя Запада пред свършени факти – пример за това са атаките с безпилотни апарати дълбоко във вътрешността на руската територия, насочени срещу рафинерии и енергийна инфраструктура (като обекти в Татарстан и Краснодарския край), които предизвикаха неофициално недоволство дори във Вашингтон поради риска от скок на глобалните цени на петрола.

Този завой в реториката на Кремъл усложнява търсенето на дипломатическо решение. Ако Киев не е просто изпълнител, а автономен радикален актьор, тогава евентуални споразумения само с Вашингтон или Брюксел не гарантират прекратяването на огъня по границата. Москва изглежда е разбрала, че тактиката на Киев да пренася ударите върху цивилна и енергийна инфраструктура в пограничните региони като Белгород, Курск и Брянск има за цел да провокира вътрешно напрежение в руското общество и да подкопае легитимността на властта. Точно тази промяна в характера на ударите доведе до безпрецедентно суровата вълна от ракетни атаки от страна на руските ВКС, използващи системи „Кинжал“ и „Х-101“, срещу украинската генерация и разпределителни подстанции през последните месеци. Мантрата за „братските народи“ окончателно е погребана под развалините на енергийната мрежа.

Геометрията на буферната зона: От Днепър до полската граница

Втората ключова точка, потвърдена от Песков, е системното изграждане на така наречената „зона за сигурност“ или „санитарен кордон“. Идеята, която първоначално беше подхвърлена като хипотетична възможност от Владимир Путин, вече придобива конкретни административни и географски очертания. Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев вече отбеляза, че тази зона трябва да обхване най-малко Сумска, Харковска и Днепропетровска области. Това обаче е сериозно разширяване на първоначалните руски искания, представени преди две години, когато Москва настояваше „само“ за пълното изтегляне на ВСУ от четирите нови региона – ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области (включително административните центрове Херсон и Запорожие, които в момента се контролират от Киев).

Тук има геоикономически и военен проблем, който числата и логистиката оголват веднага. За да се гарантира, че руските градове няма да бъдат обстрелвани с реактивни системи за залпов огън тип HIMARS или RM-70 Vampire, дълбочината на тази буферна зона трябва да бъде най-малко 100-150 километра от новата държавна граница на Русия. Контролът над територии като Харков или Днепър обаче изисква огромна окупационна армия и колосални финансови средства за възстановяване на разрушената инфраструктура. Подобен план автоматично превръща конфликта в перманентна позиционна война за изтощение на ресурси, тъй като нито едно украинско правителство – сегашно или бъдещо – няма да подпише капитулация, предвиждаща де факто деиндустриализацията на Източна Украйна. Прецедентът с Израел и Южен Ливан от миналия век показва, че създаването на подобни буферни зони често води до дългогодишно партизанско блато, а не до трайна сигурност.

Илюзията Тръмп и реалността на каналите за връзка Вашингтон - Москва

По отношение на Съединените щати, Кремъл продължава да поддържа деликатен баланс между демонстративната готовност за диалог и дълбокия скептицизъм. Песков потвърди, че контактите чрез съществуващите закрити канали (вероятно по линия на разузнавателните служби и съветите за сигурност) остават регулярни. Москва изпраща сигнали, че е отворена за разговори с емисарите на Доналд Тръмп, включително специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Официалната версия, според която те в момента са възпрепятствани да посетят Москва поради ангажираност с кризата в Близкия изток и Иран, обаче изглежда по-скоро като дипломатическо прикритие за липсата на реална допирна точка между позициите.

Истината е, че Тръмп и неговият екип не предлагат безвъзмездно признаване на руските териториални придобивки. Тяхната концепция за „сделка“ се базира на замразяване на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение, създаване на демилитаризирана зона, охранявана от европейски (но не и американски) войски, и отлагане на членството на Украйна в НАТО за определен период (например 20 години), но срещу продължаващо масирано въоръжаване на Киев като гаранция срещу ново руско настъпление. За Москва подобен сценарий е неприемлив, тъй като той оставя военния потенциал на ВСУ непокътнат и не решава въпроса с денацификацията и демилитаризацията – основните декларирани цели на СВО. Неотдавнашният телефонен разговор между Путин и Тръмп, иницииран от американска страна след консултации със Зеленски, по всичко личи не е довел до никакъв пробив, което пролича в рязката констатация на Песков, че „се води истинска война“, зад която стоят капацитетът на сателитното разузнаване и логистиката на Пентагона и водещите европейски столици. Всякакви илюзии, че Белият дом ще прекрати подкрепата за Киев с магическа пръчка, вероятно ще се разсеят окончателно след предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли 2026 г.

Европейският съюз като Четвъртия райх: Новата милитаристична реалност

Четвъртата точка от анализа на Песков засяга дълбока концептуална промяна в руската оценка за Европейския съюз. Говорителят на Кремъл директно заяви, че прогресивната милитаризация на Брюксел превръща ЕС във военно-политически блок, което изостря ситуацията и блокира мирното уреждане. Това е радикален завой от доктрината, която Русия поддържаше от 2004 г. насам (по време на голямото разширяване на ЕС) и дори в началото на конфликта през 2022 г., когато Москва твърдеше, че няма възражения срещу икономическата интеграция на Украйна в Европа, стига тя да остане извън НАТО.

Сега тази политика се преразглежда поради очевидни административни и структурни промени в Брюксел. Европейският съюз чрез механизми като Европейския инструмент за мир (EPF) и новите програми за съвместни обществени поръчки за отбрана де факто пое функциите на логистично крило на НАТО на европейския континент. Брюкселската бюрокрация, водена от ястребите в Европейската комисия, използва конфликта, за да централизира властта и да преодолее съпротивата на суверенните държави членки (като Унгария на Виктор Орбан или Словакия на Роберт Фицо). Превръщането на ЕС в милитаризирана структура, която се нуждае от Украйна като вечен преден бастион срещу Русия, затваря вратата за каквато и да е междинна „австрийска“ или „финландска“ формула за неутралитет на Киев. Числата от финансовите рамки на ЕС показват милиарди евро, пренасочени от кохезионните фондове към военна мобилност (модернизация на железопътни мрежи и мостове в Източна Европа за пренос на тежка техника на изток), което превръща европейското пространство в директен тил на конфликта.

Полският капан и картите за подялба на Западна Украйна

Най-неочакваната и дълбока тактическа маневра в изявленията на Кремъл обаче е насочена към Варшава. Коментирайки изявленията на ръководителя на полската президентска администрация Збигнев Богуцки, който нарече западните региони на Украйна „Мала Полша“, Песков не просто констатира заплахата от разпад на украинската държавност, но направи рязко разграничение между полските „горещи глави“ и „разумните умове“. Това е директен опит на руската дипломация да се възползва от нарастващите исторически и икономически противоречия между Варшава и Киев. Поляците не са забравили Волинското клане и прославянето на фигури като Степан Бандера от сегашната украинска власт, а икономическият натиск от безмитния внос на украинско зърно и птиче месо вече предизвика сериозни сътресения на полския вътрешен пазар.

Варшава вече демонстрира известна умора – отказът да се прехвърлят старите изтребители МиГ-29 без допълнителни гаранции от НАТО и забавянето на някои логистични вериги са ясен сигнал. Песков иронично нарече „истории на ужасите“ твърденията, че Русия се кани да атакува полска територия, но същевременно напомни за фабриките за дронове на полска земя. Голямата геополитическа игра тук е ясна: Москва предлага на Полша неофициална сделка – „разчленяване“ на Украйна по историческите граници. Отстъпването на Галиция и Волиния на Полша (или под неин пряк протекторат) би изглеждало като стратегическа победа за Варшава, но за Москва това би означавало решаване на един огромен проблем. Русия би се отървала от най-радикалната, антируска част от украинското население, която е исторически несъвместима с руския имперски проект. След това за Кремъл ще бъде много по-лесно да „смила“ и интегрира останалата, по-голяма част от Украйна – Новоросия и Малорусия (източните и южните региони), които са икономически ценни и културно по-близки.

Въпреки това, този план съдържа огромни рискове. Влизането на полски войски в Западна Украйна, дори под предлог за „миротворческа мисия“, рискува да вкара страна членка на НАТО в директен географски досег с руската армия, което прави границата взривоопасна зона с нулев интензитет на предвидимост. Дали Варшава ще се задоволи с ролята на наблюдател, или ще се изкуши от историческия реванш, предстои да се види, но картите на масата вече са разместени. Изходът от тази кампания няма да се реши на масата за преговори в близко бъдеще, а от капацитета на руския военнопромишлен комплекс и дълбочината на пробивите по направлението Покровск-Купянск.