Кремъл се отказва от сделката с Тръмп: Москва вече говори за победа, а не за преговори! Ушаков призна провала на Анкъридж

/Поглед.инфо/ Изявлението на Юрий Ушаков, че Русия вече не чака изпълнение на договореностите от Анкъридж, а чака победа, изглежда като един от най-важните политически сигнали от Кремъл през последните месеци. След срещата на Г-7, продължаването на санкциите, ескалацията на ударите срещу руска територия и противоречивите сигнали от Вашингтон, в Москва все по-открито се говори, че прозорецът за компромис постепенно се затваря. Зад дипломатическите формулировки започва да се вижда по-твърда логика на дълга война и военен резултат.

Понякога една кратка реплика казва повече от десетки дипломатически декларации. Точно така беше възприето в Москва изявлението на помощника на руския президент Юрий Ушаков, че Русия вече не чака изпълнението на договореностите от Анкъридж, а чака победата и реализацията на собствените си цели. Формално това е само едно интервю. Политически обаче то изглежда като сигнал, че в Кремъл започват да затварят една глава, която продължи повече от година.

В руската политическа система Ушаков не е човек, който импровизира пред телевизионните камери. Той е част от тесния кръг около Владимир Путин и традиционно говори тогава, когато трябва да бъде изпратено послание както към вътрешната аудитория, така и към чуждите столици. Затова думите му трудно могат да бъдат разглеждани като лична оценка. Те по-скоро изглеждат като внимателно подготвен сигнал за промяна в политическото настроение на Кремъл.

В продължение на месеци Москва поддържаше тезата, че съществува възможност за ограничено споразумение със Съединените щати по украинския въпрос. Дори когато публично критикураше Вашингтон, руската дипломация оставяше впечатление, че някакъв канал за договаряне все още функционира. Изявленията на Сергей Лавров също често съдържаха критика, но никога окончателно затваряне на вратата. Сега тонът започва да изглежда различен.

Любопитното е, че промяната не се обяснява с едно конкретно събитие. Няма един-единствен повод, който да е пречупил ситуацията. По-скоро става дума за натрупване на фактори. В Москва изглежда се е формирало убеждението, че американската администрация не може или не желае да изпълни онова, което руската страна е възприемала като част от неформалните договорености.

Тук възниква и първият голям въпрос. Какво всъщност представляваше така нареченият „дух на Анкъридж“? Нито руската, нито американската страна някога публикуваха конкретен документ. Съществуват само отделни намеци, изявления и интерпретации. Според руските коментатори става дума за схема, при която определени военни и политически стъпки е трябвало да създадат условия за сериозни преговори. Независимо дали тази версия е напълно вярна, очевидно е едно – в Москва са вярвали, че съществува поне минимална основа за сделка.

Проблемът е, че събитията през последните седмици започнаха да подкопават тази логика. Срещата на Г-7 даде достатъчно аргументи на онези среди в Русия, които отдавна предупреждаваха, че Вашингтон няма намерение да променя курса си. Вместо признаци за деескалация последваха нови санкции, нови пакети помощ за Киев и нови декларации за подкрепа.

Тук има и една по-дълбока причина. От руска гледна точка администрацията на Джо Байдън вече не съществува като фактор, който може да бъде обвиняван за всичко. След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом част от руските анализатори очакваха промяна. Някои дори предполагаха, че Вашингтон ще потърси по-бързо уреждане на конфликта. Такива надежди постепенно започнаха да избледняват.

Думите на Марко Рубио допълнително усложниха картината. Когато държавният секретар заяви, че САЩ не могат да бъдат напълно неутрален посредник, защото подкрепят Украйна, това беше възприето в Москва като признание за очевидното. От руска гледна точка посредникът престава да бъде посредник в момента, в който публично застане на едната страна на конфликта.

Наред с дипломатическите сигнали върви и чисто военната реалност. Независимо от различните оценки за състоянието на фронта, руското командване продължава да разчита на постепенно изтощаване на украинските ресурси. Тази стратегия не разчита на бързи пробиви. Тя се опира на производство на боеприпаси, непрекъснато попълване на личен състав, железопътна логистика и устойчивост на икономиката. В Москва очевидно смятат, че времето работи в тяхна полза.

Това обаче не означава, че ситуацията е еднозначна. Военните разходи растат. Санкциите продължават да оказват натиск. Руската икономика показва устойчивост, но също така натрупва структурни проблеми. Именно тук се появява парадоксът. Ако Кремъл действително е решил да заложи повече на военен изход, той ще трябва да поддържа мобилизационен режим значително по-дълго, отколкото първоначално се предполагаше.

Допълнително напрежение създават и атаките с дронове срещу руска територия. Руски представители все по-често използват термина „терористични действия“, докато Киев ги представя като законни удари срещу инфраструктура и военни обекти. Независимо от интерпретацията, ефектът е политически. Всеки подобен удар намалява пространството за компромис вътре в самата Русия.

Същото важи и за беларуското направление. Изострянето на отношенията между Киев и Минск автоматично увеличава чувствителността на Москва. Съюзната държава между Русия и Беларус превръща всяка заплаха срещу Минск в фактор за руската стратегия. Дали това ще доведе до реална ескалация, предстои да видим. Но самият факт, че темата започва да присъства все по-често в официалните изявления, показва промяна в атмосферата.

Любопитна е и връзката с Близкия изток. В руския анализ все по-често се появява аргументът, че кризата около Иран е показала ограничените възможности на американския натиск. Подобни сравнения винаги са условни, защото Украйна и Иран са различни казуси. Въпреки това в Москва очевидно наблюдават внимателно всяка ситуация, в която Вашингтон се сблъсква с ограничения на собствената си сила.

Зад всички тези процеси стои един по-прост въпрос. Ако действително е настъпил край на „духа на Анкъридж“, какво идва след него? Отговорът все още не е ясен. Кремъл говори за победа, но никой не дефинира публично как изглежда тази победа през 2026 г. Това е съществен детайл. Военните цели се променят. Политическите цели също. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-трудно става формулирането на окончателен резултат.

Точно затова думите на Ушаков вероятно трябва да се четат не като край на историята, а като начало на нов етап. Москва сякаш постепенно се отказва от очакването, че Вашингтон ще произведе решение на конфликта. Вместо това все по-видимо се връща към старата логика, според която резултатът ще бъде определен преди всичко на фронта, в заводите за боеприпаси, по железопътните линии и в способността на всяка страна да издържи по-дълго от противника си. Там обикновено приключват илюзиите и започват сметките.