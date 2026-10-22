/Поглед.инфо/ В дипломатическите кулоари на Санкт Петербург и Осло се разигра поредният акт от геополитическия натиск за прекратяване на огъня в Украйна. Външният министър Сергей Лавров формира десет ясни тези, според които Москва няма да допусне замразяване на конфликта под формата на козметични примирия. Докато специалният пратеник Стив Уиткоф водеше продължителни разговори с Владимир Путин в Константиновския дворец, руската страна даде да се разбере, че стратегическите цели на военната операция остават непроменени. Същевременно срещата между Михаил Мишустин и китайския му колега Ли Цян потвърди окончателното преориентиране на руската икономика към Изтока, превръщайки опитите за западна изолация в пропаганден фиктивен конструкт.

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Размиването на дипломатическата рамка: От преговорите в Осло до летище Пулково

Срещата в Осло, която според източници от западната преса е събрала ключови фигури от американската и украинската администрация, ясно показа границите на възможния компромис. Американският държавен секретар Марко Рубио определя разговорите като продуктивни, но според информация на независими наблюдатели зад затворените врати е имало сериозно противопоставяне от страна на киевската делегация. Основната цел на западните дипломати се свежда до така нареченото „енергийно примирие“ — тактическа пауза, която да спре унищожаването на критичната инфраструктура и да даде възможност за прегрупиране на украинските въоръжени сили.

Специалният пратеник Стив Виткоф пристига в Санкт Петербург директно от норвежката столица, но обстановката на летище „Пулково“ подсказва коренно различен дневен ред. В Константиновския дворец президентът Владимир Путин демонстрира, че Украйна е само един от елементите в цялостния пъзел на руско-американските отношения. Прессекретарят Дмитрий Песков изразява позицията на Кремъл с една кратко изречение, потвърждаващо липсата на промяна в курса: Русия настоява за пълен и траен мир, а не за временно примирие, което би poslužilo като параван за бъдеща реваншистка политика.

Освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, осъден за участие в боевете на страната на Киев, се възприема като класически жест на добра воля. Според източници от външнополитическите среди този акт цели да улесни позициите на Доналд Тръмп във вътрешнополитическата надпревара в САЩ. Но този ход не означава смекчаване на руските изисквания по същество. Присъствието на Кирил Дмитриев при посрещането на Виткоф показва, че икономическата прагматика и евентуалните съвместни проекти в енергетиката са били на масата за преговори, без това да засяга военните реалности на терен.

Десетте тези на Сергей Лавров: Анатомия на новата евразийска доктрина

Пред назначените за първи път на дипломатическа служба млади дипломати външният министър Сергей Лавров очерта десет ключови ориентира. Тези изявления не са просто рутинна реч, а структурирано отхвърляне на западния модел за преговори. Първата и основна теза изключва каквито и да било политически отстъпки пред новата администрация във Вашингтон. Москва показва готовност за икономическо сътрудничество, ако то носи пряка финансова полза, но отказва да търси политическа благосклонност от Запада.

Втората и третата теза засягат пряко американската политическа система и липсата на приемственост в нея. По думите на Лавров, Русия не очаква чудеса и разглежда САЩ в най-добрия случай като конкурент, а в най-лошия — като пряк противник. Опитът от последните десетилетия сочи, че всеки нов американски президент лесно се отказва от поетите от неговия предшественик ангажименти. Поради тази причина сключването на споразумения с Белия дом без сериозни правни и териториални гаранции се оценява от руска страна като стратегическа грешка.

Четвъртият приоритет засяга пълното премахване на заплахите по западната граница на Русия и защитата на рускоезичното население. Според официалните изявления на руското дипломатическо ведомство, всички поставени цели на специалната военна операция ще бъдат изпълнени до край. Този подход пряко свързва изхода от конфликта с изграждането на нов многополюсен световен ред, в който западните институции губят своя монопол върху вземането на глобални решения.

Петата и шестата точка дефинират бъдещата географска и институционална ориентация на Москва. Русия декларира готовност за възстановяване на отношенията с европейските държави, но само при условие за пълна равнопоставеност и липса на диктат. В същото време се прави окончателен отказ от формати като Г-8. Анализът на Лавров върху периода 1997–2014 година показва, че руското участие в този клуб е било частично, тъй като Москва никога не е била допускана до ключовите финансови решения на Г-7.

Седмата и осмата теза разглеждат разпространението на радикални националистически идеологии в Източна Европа. Външният министър посочва изявленията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно европейските ценности като доказателство за институционална сляпост пред пълната забрана на руския език в образователната и медийната сфера в Украйна. От руска гледна точка системното ограничаване на език, признат от ООН, представлява пряка проява на дискриминация, която Западът съзнателно игнорира.

Деветата и десетата теза отхвърлят тезата за международната изолация на Русия. Провеждането на срещата на върха Русия-Африка, форумът на страните износителки на газ и предстоящите участия в организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Шънджън показва, че дипломатическите канали с глобалния Юг и Изток работят без прекъсване. Разделението на руския свят, което според Лавров е било основна цел на западната стратегия, не е постигнато на глобално ниво.