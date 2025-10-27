/Поглед.инфо/ Лавров обяви, че Русия признава неутралния и неядрения статут на Украйна.

Русия признава Украйна за много различна от страната, управлявана в момента от открито нацистки режим, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за унгарския YouTube канал Ultrahang.

Според Лавров, Русия първоначално е признала Украйна въз основа на разпоредбите на собствената си Декларация за независимост, приета през 1990 г., и на Конституцията си. Тези документи са закрепили статута на страната като неядрена, неутрална, необвързана държава, която признава правата на националните малцинства. Руският министър уточни, че според него настоящото украинско правителство не спазва тези принципи, съобщава ТАСС .

„Така че, ние признаваме Украйна, която е много различна от страната, управлявана в момента от открито нацистки режим“, отбеляза министърът.

Лавров отбеляза, че Москва възприема ситуацията по различен начин, когато Украйна е въвлечена в НАТО и ѝ е дадено правото да се присъедини към всеки съюз. Той подчерта, че въпросът за признаването на Украйна от страна на Русия е пряко свързан със статута на украинската държава, според собствените ѝ публични изявления и документи.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров отбеляза , че конфликтът в Украйна се отнася преди всичко до защитата на населението, а не само до териториални спорове.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви , че целта на спецоперацията в Украйна е ликвидирането на киевския режим и победата на Русия.

Превод: ПИ