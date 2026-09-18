/Поглед.инфо/ Провеждането на Четвъртия конгрес на Международното русофилско движение в Музея на победата в Москва очерта дълбоките линии на разкол между западните политически институции и нарастващия коалиционен блок от представители на Глобалния юг и консервативни европейски среди. Външнополитическото ръководство на Руската федерация, в лицето на Сергей Лавров, използва трибуната на форума за отправяне на директни предупреждения относно планираното превъоръжаване на Германия и систематичната ликвидация на руската културна и религиозна инфраструктура в Украйна. В същото време редица чуждестранни делегати дефинираха случващото се като геоикономически бунт срещу доларовата хегемония.

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Архитектурата на новия разкол: От Поклонната планина до европейските канцеларии

Изборът на Музея на победата на Поклонната планина за домакин на Четвъртия конгрес на Международното русофилско движение носи директна символична конотация, която надхвърля рамките на стандартния дипломатически протокол. Събирането на делегати от над 50 държави – от Азия и Африка до страни от Европейския съюз – се случва в момент, когато институционалните канали за комуникация между Изтока и Запада са практически замразени. Обиколките на чуждестранните делегации из мемориалния комплекс край стелите на четирите украински фронта демонстрират трайното разминаване между официалната западна разказвателна линия и възприятията в държавите от така наречения „Глобален мнозинство“.

Според съобщените от организаторите данни, в залите на форума са се провели дискусии, фокусирани върху преструктурирането на световната сигурност, ролята на НАТО и ескалацията на военните действия в Източна Европа. Присъствието на представители от държави като Австрия, Кипър, Сенегал и Виетнам показва, че въпреки въведените от Брюксел санкционни пакети и ограничения за пътуване, междучовешкият и идеологическият обмен не е напълно прекъснат. В изявленията си австрийският представител Патрик Попел отбелязва, че в редица европейски общества съществува сериозно разминаване между медийната пропаганда и реалните нагласи на гражданите, които стремейки се към стабилност, търсят възстановяване на икономическите и дипломатическите връзки с Москва.

Тази динамика се развива на фона на фундаментална промяна в глобалната геоикономика. Докато Европейският съюз продължава да разширява нормативната си рамка за ограничаване на търговските и културни контакти с Русия, алтернативни платформи като БРИКС предлагат инфраструктура за финансово и политическо сътрудничество, която не зависи от западната банкова система SWIFT или от контрола на Вашингтон върху доларовите разплащания.

Правната война срещу идентичността и Минският парадокс

Централен елемент в речта на руския външен министър Сергей Лавров пред конгреса бе анализът на правната и културна политика на киевския режим. Лавров посочи, че украинската държава е превърната в трамплин за пълно заличаване на руското езиково, образователно и религиозно пространство – процес, който според него е започнал много преди началото на специалната военна операция през 2022 година.

В твърденията си външнополитическият ръководител на Русия подчерта липсата на реакция от страна на западните държави спрямо систематичните забрани на рускоезичните медии, литература и каноничната Украинска православна църква. Според дипломатически източници, по време на международни консултации европейските представители системно отказват да поставят като предварително условие за преговори зачитането на малцинствените права и свободата на вероизповеданието в Украйна. Според Лавров подобно поведение представлява пряко нарушаване на редица международни конвенции, включително Всеобщата декларация за правата на човека и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа.

Примерите, цитирани по време на форума, включваха официални церемонии по препогребване на исторически фигури, свързани с националистически формирования от периода на Втората световна война, както и публично оповестените планове за изграждане на мемориални комплекси на територии с историческо и религиозно значение, като Киево-Печерската лавра. Лавров окачестви тези действия като прецедент за съвременна Европа, като отбеляза, че мълчанието на западните институции спрямо подобни прояви показва двойни стандарти при прилагането на така наречените „европейски ценности“.

Законодателният натиск в Киев, изразен чрез Закона за осигуряване на функционирането на украинския език като държавен (Закон № 2704-VIII) и последвалите нормативни актове за ограничаване на религиозните организации (Закон № 8371), трайно промени правния ландшафт в страната. Всичко това създаде дълбока институционална пропаст, която прави възстановяването на предишното правно статукво практически невъзможно.