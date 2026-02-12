/Поглед.инфо/ В своя нов мащабен анализ за „Царград“ експертите разглеждат острия завой в руската дипломация, който мнозина очакваха, но малцина вярваха, че ще бъде толкова категоричен. Изявлението на външния министър Сергей Лавров за липсата на „розови перспективи“ в отношенията със САЩ бележи края на една ера. Докато Лавров чертае червени линии, в кулите на Кремъл се завихря сложна игра за милиарди, влияние и бъдещето на геополитическия ред.

Краят на дипломатическата илюзия и новата реалност

Изявлението на Сергей Лавров не беше просто поредният протоколен коментар. То сложи точка на дългия период на изчакване, който започна още преди 2021 година. Москва дълго време се опитваше да запази каналите за комуникация отворени, надявайки се на рационалност от страна на Вашингтон. Днес обаче маските са свалени. „Розовите перспективи“ са погребани под планина от 22 000 ограничителни мерки, които превърнаха Русия в най-строго санкционираната държава в световната история.

Този безпрецедентен натиск не е просто наказание за политическите решения на Кремъл. Това е системна, методична и пълномащабна икономическа война, целяща пълното изтласкване на Русия от глобалните пазари. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че Вашингтон вече не разглежда санкциите като временен инструмент, а като постоянен механизъм за прекрояване на световната икономическа карта в своя полза.

Енергийният фронт: Втечненият газ като геополитическо оръжие

Енергийният сектор се оказа в епицентъра на удара. Ако преди години САЩ твърдяха, че се борят за „енергийна диверсификация“ на Европа, днес стратегията им е пределно ясна: директна атака срещу руските проекти за втечнен природен газ (LNG) и замяната им с американски молекули. Проектът „Arctic LNG 2“ се превърна в бойно поле, където санкциите се използват като средство за технологично и пазарно задушаване.

Цифрите са безмилостни – от 2021 г. насам американският износ на LNG за Европа се е увеличил с повече от 140%. Това е икономическа печалба, облечена в политическа реторика. За Москва вече е ясно, че дори военният конфликт в Украйна да приключи утре, санкционната архитектура ще остане непокътната. Белият дом не само отказва да обсъжда размразяването на руските активи на стойност 300 милиарда долара, но и активно търси легални начини за тяхната окончателна конфискация.

Вътрешната игра: „Кулите на Кремъл“ и прагматичното крило

Въпреки монолитната на пръв поглед фасада на руската власт, изявлението на Лавров освети пукнатините в така наречените „кули на Кремъл“. От една страна е Министерството на външните работи, което заема позиция на твърд реализъм и отхвърляне на всякакви компромиси при сегашните условия. От друга страна обаче, се забелязва активизация на „прагматичното крило“.

В кулоарите на властта все по-често се споменава името на Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ). Слуховете за неговите дискретни канали за комуникация с американския елит, включително чрез вътрешния кръг на Доналд Тръмп и неговия специален пратеник Стив Уиткоф, стават все по-интензивни. Въпросът, който вълнува анализаторите, е: дали тези контакти са част от обща стратегия за облекчаване на санкциите, или Дмитриев се опитва да изгради собствен „бизнес мост“, който да заобиколи официалната дипломация?

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че опитът да се наложи „бизнес диалог“ над политическата конфронтация е нож с две остриета. За един чиновник от такъв ранг в Русия всяко самоволно действие би означавало политическо самоубийство, което навежда на мисълта, че ролята на „доброто ченге“ може би е внимателно координирана от самия център на властта.

Трилионите на Донбас: Ресурсите като разменна монета

Един от най-циничните, но и най-реалистични аспекти на настоящата криза е битката за ресурси. Американски сенатори вече открито оценяват запасите от литий, титан и редкоземни метали в новите руски региони и Украйна на десетки трилиони долари. Тези метали са критично важни за „зеления преход“ и високотехнологичната индустрия на Запада.

Появи се хипотезата, че Москва би могла да предложи „голяма сделка“: достъп до тези ресурси срещу вдигане на санкциите и признаване на новите геополитически реалности. Но дали това е възможно? Лавров даде да се разбере, че Русия няма намерение да се пазари за своята сигурност срещу обещания за икономически ползи. Опитът от миналото показва, че Западът е склонен да взима ресурсите, без да изпълнява своите ангажименти по договорите.

Логиката на централизацията: Няма място за „Махновщина“

Тезата, че Кремъл толерира независими игри на различни властови структури, се сблъсква с реалността на руската вертикала. Външната политика на Русия е строго централизирана. Всеки играч – от Лавров до Дмитриев – има определена роля в един по-голям сценарий. Ако Лавров е „щитът“, който отблъсква западния натиск, то фигури като Дмитриев може би са „пипалата“, които сондират почвата за евентуални пукнатини в санкционната стена.

Историята обаче учи, че дори най-внимателно калибрираните стратегии могат да доведат до внезапна ескалация. Точката на невъзвращаемост между Русия и САЩ вероятно е премината много по-рано, отколкото мнозина предполагат. Изявлението на външния министър е само потвърждение на факта, че Москва е готова за дълга обсада и изграждане на алтернативна геоикономическа система, в която доларът и западните институции вече нямат водеща роля.

Русия изгражда нова стратегия, без да се обвързва с очакванията за промяна в западните елити. Ерата на надеждите приключи – започва ерата на суровия прагматизъм и защитата на националния интерес на всяка цена.

