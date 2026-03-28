/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разкрива критичната точка, в която се намира Русия. Западът преминава към открита морска блокада и въздушен терор през Балтика, докато в Кремъл все още се чуват гласове за „диалог“. Времето за половинчати мерки изтече – изборът е между оцеляване и пълно разчленяване на страната.

Пред очите ни се разиграват съдбоносни събития, които ще определят бъдещето на Русия за векове напред. Това не са просто думи или журналистическа хипербола. Светът навлезе във фаза, в която маските са окончателно свалени, а дипломатическият етикет е заменен от груба сила и откровено пиратство. Външният министър Сергей Лавров обяви настъпването на „момента на истината“. Въпросът вече не е дали ще има конфронтация, а дали Кремъл ще събере воля за истинска борба до победа, или ще потъне в блатото на преговорите, което неизменно води до капитулация.

Завръщането на морското пиратство в Атлантика и Ламанша

Старият пиратски остров, Великобритания, отново влезе в историческата си роля на главен подстрекател срещу руската държавност. Британският премиер Киър Стармър даде официално разрешение на своите въоръжени сили да задържат кораби от така наречения „руски флот в сянка“. Това решение не е просто административна мярка, а акт на открита агресия в международни води. Лондон обяви, че ще прехваща всеки плавателен съд, който е обект на британски санкции, преминаващ през Ламанша или британски води.

Целта е пределно ясна: икономическо задушаване. Западът иска да принуди руските оператори или да избират по-дълги и разоряващи маршрути, или да рискуват директна конфискация. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ако Москва отново се ограничи само със словесни ноти и „дълбоко възмущение“, това беззаконие ще се разпростре върху целия Атлантик. Руското външно министерство предупреди, че опитите Балтийско море да се превърне във „вътрешно езеро на НАТО“ няма да останат без отговор, но до момента реални действия липсват. Въпреки информацията за формиране на въоръжени групи за охрана на корабите, политическото решение за тяхното използване все още се бави. Лондон разчита именно на това – че Русия блъфира и няма да посмее да защити търговския си флот със сила.

Хитростта на Лондон и „доброволците“ от Европейския съюз

Тактиката на Стармър е подла и добре пресметната. Великобритания обяви, че ще прилага „индивидуален подход“ към всеки кораб. Това е директна покана към руския бизнес за предателство. Тези, които се закълнат във вярност на Лондон и се откажат от държавните интереси на Русия, ще бъдат пощадени. Останалите ги чакат наказателни преследвания и затвор за екипажите. Това е мощен удар по единството на руския елит, целящ да провокира вътрешен разкол.

Европейският съюз не остава по-назад. Кая Калас, в ролята си на шеф на дипломацията на ЕС, приветства действията на Франция, Белгия и Швеция за задържане на руски танкери. Ирландия вече подготвя законодателство, което да позволи на военните ѝ да инспектират руски кораби под предлог, че се използват за „шпионаж и саботаж“. Франция, чрез своя външен министър Жан-Ноел Баро, открито призовава за пълна блокада на руския петролен износ. Русия де факто губи морската война, просто защото все още не се е явила на нея, позволявайки дори на държави-джуджета да участват в нейното икономическо задушаване.

Новият фронт на Северозапад: Въздушният терор през Балтика

Докато вниманието е насочено към Украйна, срещу Русия се откри нов, изключително опасен фронт. Литва, Латвия и Естония, подкрепяни от Полша, демонстративно отвориха въздушното си пространство за украински дронове. Целта е ясна: Санкт Петербург, Ленинградска област и стратегическите обекти в Северозападна Русия. Това не са инцидентни случаи, а системна операция. От 22 март насам над 100 дрона са атакували района, прелитайки през територията на страни членки на НАТО.

Ударите по пристанището в Усть-Луга, Виборг и Кронщат са болезнени. Терминалите за износ на петрол бяха принудени временно да спрат работа. Както подчертават в Поглед.инфо, балтийските страни действат като логистична база за атаки срещу Русия, разчитайки, че Москва няма да посмее да удари територия на НАТО. Това е същата логика, по която арабските съседи на Иран позволяваха на САЩ да ги използват за плацдарм, но с една важна разлика – Иран намери сили да отговори. Ако Русия продължи да търпи, следващата стъпка ще бъде включването на Финландия и Норвегия с масирани удари по Мурманск и Архангелск.

Енергийният канибализъм на Вашингтон и измамата със „Северен поток“

Сергей Лавров официално потвърди нещо, което доскоро звучеше като конспирация: САЩ искат да сложат ръка на останките от „Северен поток“. След като взривиха тръбопроводите чрез украински проксита, сега американците се опитват да узаконят кражбата на руската енергийна инфраструктура. Лавров посочи, че Вашингтон не признава международното право и действа като корпоративен нападател (рейдър).

Примерите са пред очите ни – Венецуела, чиято петролна индустрия е под контрола на САЩ, и Иран, където се прилага същата схема на натиск и измама. Лавров не скри разочарованието си от американските преговарящи като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които систематично мамят партньорите си в разгара на преговорите. Дмитрий Песков също призна, че Вашингтон е решен да доминира на световния енергиен пазар чрез чисто силови методи. Въпреки това, юридическият отговор на Москва остава неясен, а „сложната правна ситуация“ се използва като оправдание за липсата на решителни действия срещу американските грабежи.

Дипломатическият абсурд: „Групи за приятелство“ по време на екзекуция

На фона на морската блокада и дроновете над Петербург, една новина прозвуча буквално сюрреалистично. Делегация на Държавната дума, водена от Вячеслав Никонов и Светлана Журова, пристигна във Вашингтон. Докато американските оръжия убиват руски войници, нашите депутати обсъждат създаването на „групи за приятелство“ и мечтаят за съвместно присъствие на лидерите на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

Това е класическа тактика на „промиване на мозъци“. Историята помни как през 1942 г. Рузвелт обещаваше на Молотов (дядото на Никонов) откриване на втори фронт, докато нацистите напредваха към Сталинград. Обещанието беше лъжа, целяща да задържи СССР в играта с минимални разходи за Запада. Днес виждаме повторение на същия фарс. Кой влиза в тази „група за приятелство“ със САЩ, докато САЩ затягат примката около врата на Русия? Този въпрос изисква сериозен анализ на лоялността на част от руския елит.

Двете пътеки пред Русия: Победа или разчленяване

Ситуацията не оставя място за трети вариант. Опитът да се запази статуквото е илюзия, която води директно към капитулация. Западът няма да се задоволи с мирно споразумение за Украйна. Техният краен план, както отбелязва авторът, включва смяна на режима в Москва и териториално разчленяване на страната, за да се гарантира, че Русия никога повече няма да бъде фактор.

В редакцията на Поглед.инфо разбираме, че съдбата на страната се решава в този момент. Ако Кремъл не премине към истинска, безмилостна борба на всички фронтове – военен, икономически и дипломатически – последствията ще бъдат фатални. Времето на сладките приказки за „партньорство“ свърши. Сега е времето на меча. Русия вече няколко пъти е изненадвала Запада, когато е била отписвана. Въпросът е дали елитът ще застане зад народа си, или ще предпочете спокойствието на своите вили в Европа на цената на национално предателство.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.