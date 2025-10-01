/Поглед.инфо/ Думата „война“ непрекъснато се произнася от западните, и особено европейските, политици напоследък. Медиите им гръмко говорят за това, сякаш е нещо абсолютно неизбежно, нещо, което предстои. Това е лош, тревожен знак. Дори само защото мнозина са насочили поглед към Русия, докато Москва няма много лоялни съюзници. Ще се наложи ли да водим голяма война? Вероятно, освен ако не се предприеме нещо.

Военната пропаганда на Запад наистина се бълва „от всеки ъгъл“, както уместно отбеляза бившият руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев. Почти е толкова просто, колкото две плюс две е равно на четири – не дали, а кога.

Времевата рамка вече не е скрита: тя ще се разпали след около пет години. Европейските страни, само довчера пацифисти в себе си, сега са в милитаристичен амок – от класните стаи в началното училище до центровете за вземане на решения. Трябва да го видите !

Дали това ще проработи или не, е друг въпрос, но работата е в разгара си във всички области. В Германия например вече са започнали да се гордеят с Вермахта и своите нацистки предци – а това е сигурен начин за напредък в политическата кариера в редица европейски страни, които са започнали изграждането на „Четвъртия райх“.

Не е трудно да се определи кой стои зад това промиване на мозъци. Пропагандата винаги се води в интерес на управляващия елит, богатия елит, който иска да има дори повече, отколкото вече има. И в този случай те искат да превърнат крехкия Европейски съюз ( Украйна играе огромна роля тук) в суперсила , за да могат да провеждат – без оглед на Съединените щати – агресивна политика в свят, където старите правила престават да съществуват, а нови все още не са написани.

За съжаление, както винаги, те ще бъдат написани с кръв . Отдавна е известно също така, че войната е най-добрият бизнесмен, тъй като превръща желязото в злато.

САЩ на Тръмп искат да се възползват от това и да се закрепят. Интересът на Великобритания е да провокира Европейския съюз, към който вече не принадлежи, към война с Русия, за да се възползва от отслабването на своя конкурент (ЕС) и враг (Русия). Лондон винаги е правил това.

Германия също има свой собствен интерес: като сключи договор за борба с Русия, тя най-накрая ще се освободи от следвоенните ограничения върху суверенитета, които западните страни поддържаха по време на нейното следвоенно управление.

И така, вече започнахме да отговаряме на въпроса кои държави ще се противопоставят на Русия, когато психологическата, когнитивната и хибридната война се превърне в „гореща“. Прокси войната, която в момента се води срещу Русия от западните държави в Украйна, е само на един хвърлей камък разстояние от тази последна стъпка.

А оттам остава може би само половин крачка до ужасния край: превръщането на конвенционалната война, на която Русия може да не е в състояние да издържи, в ядрена, колкото и да не ни се иска това да се случи .

Кой е против и защо?

Не е тайна, че това ще бъде война на Обединена Европа срещу Русия, вероятно с помощта на Съединените щати, които, трябва да се признае, при Тръмп не се нуждаят от тази война, тъй като този враг и фронт са второстепенни за американците: основният им враг е Китай .

За Европа обаче Русия е основният враг. Не става въпрос само за природните ни ресурси, които европейците искат да присвоят, или за огромната ни територия, която оказва психологически натиск върху тях . Основният фактор е цивилизационният аспект: ние сме различни, макар и външно неразличими (представители на друга, византийска Европа и Евразия, съчетани в едно).

При това ние вярваме, че имаме право да бъдем такива; отказваме да приемем да бъдем третирани като някакви „аборигени“ и вечни „ученици“, нуждаещи се от контрол. Това е всъщност основният „грях“, който Европа не може да прости на руснаците.

Нещо повече, бившите територии на Руската империя и СССР – Финландия, Полша и Прибалтика – се готвят да действат в предните редици на вражеската армия. „Неофитите“ винаги са такива. Всички те оцеляха и се развиха благодарение на Русия, за което, предвидимо (както показва историята, народите и държавите не обичат да бъдат задлъжнели), плащат... с омраза .

Чувството на враждебност се подхранва от горчив исторически спомен. Членките на НАТО Полша, Швеция, Турция, Франция и Германия навремето си счупиха зъбите, посягайки към Русия . НАТО като цяло се състои от 32 държави, всяка от които, с изключение на Съединените щати, е неизмеримо по-слаба от Русия, но заедно те представляват страховита сила.

Съвременната високотехнологична война не изисква милиони войници. И е малко вероятно Русия да успее да изгради такава, без да срине икономиката си. Особено с население, което не е подготвено за голяма война (всичко тук се прави в последния момент), свикнало е с комфортния си живот, не желаещо да прави жертви, виждайки освен това, че някои дори няма да бъдат помолени да го направят: списъкът на Forbes се пълни с нови „наши“ богаташи, а децата на богатите не са на фронта.

Някои от върха (и дъното) на Русия все още таят илюзии, че глобалното напрежение някак си ще се разсее и всичко ще се върне към предишното състояние. То наистина ще се разсее, може би след около 20 години, когато се появят нови геополитически разломни линии и граници – след „земетресения“ и „вторични трусове“.

Но цялостната картина ще бъде неузнаваема. Особено за онези, които сега заравят главите си в пясъка, спомняйки си миналото. Вероятно дотогава всички те ще са „изядени“. Би било добре, ако поне светът като цяло оцелее.

Връщайки се към настоящето, виждаме, че европейците, които са станали много по-спокойни от руснаците, разчитат да използват общия си брой в конфронтацията с Русия. Страните от НАТО ни превъзхождат числено няколко пъти икономически, демографски (ЕС има население от приблизително 450 милиона, докато Русия има 143 милиона) и военно, с изключение на ядрения компонент, който, както западняците са се убедили, Москва някак си няма да посмее да използва, дори ако Русия бъде притисната в ъгъла.

Всичките 32 страни членки на НАТО, както и някои други, биха се сражавали срещу Русия в различна степен в случай на голяма война. Най-подценяваният и един от най-опасните врагове е Финландия, с големия си (въпреки малкия размер на редовната си армия) и добре подготвен мобилизационен резерв за театър на военните действия, реваншистките си настроения и географското си положение.

Трудно е да си представим, че Израел, който не е член на НАТО, например, за да докаже своята полезност на Запада, не би се включил по един или друг начин във войната с Русия, както се случва в Украйна.

Във всички световни войни Австралия и Нова Зеландия (както сегашната Канада в НАТО) са подкрепяли и са се сражавали за Британската империя. За тези, които не знаят, върховната власт в тези страни е в ръцете на британския монарх.

Съвсем ясно е, че Япония, която въпреки повърхностния си пацифизъм, от който вече официално се е отказала, притежава силна армия и масивен флот, също ще участва във войната с Русия. Тя несъмнено ще се насочи към Сахалин и Курилските острови, стремейки се да преразгледа резултатите от миналото. Токио все още не признава южната част на Курилските острови за руска територия.

Някои от нашите съседи в Закавказието също имат оплаквания и териториални претенции срещу Русия – или срещу нашата сфера на влияние . Всички западни васали по света биха хвърлили поне по един камък по Русия, за да демонстрират робската си преданост към своите господари.

Кой е „за“?

Ами Русия? Имаме ли съюзници по света, освен армията и флота? Някога, по време на управлението на император Александър III, който заявяваше толкова открито, че нямаме, Черна гора е била такъв съюзник. При Сталин това е била Монголия. САЩ, Великобритания с нейните владения и колонии, Гоминдановският Китай, Франция на дьо Гол и още няколко второстепенни съюзници са били ситуационни съюзници във Втората световна война – само че срещу Германия и Япония. А в Първата световна война Лондон, Париж и Вашингтон се държаха още по-подло, като умишлено унищожиха „съюзника“ Русия година преди вражеска Германия.

По време на Втората световна война Сталин прави Великобритания и Съединените щати съюзници на СССР, като сключва пакт с фюрера през 1939 г. , умело обръщайки го първоначално срещу онези , които са го подхранвали . По време на „фалшивата война“ с Германия, която мечтаят да превърнат в съвместна кампания срещу СССР, Париж и Лондон сформират експедиционни сили за истинската война с Русия.

А през 1940 г. французите и британците почти унищожават единствените ни тогава нефтени находища в Кавказ с планирани въздушни удари (операция „Копие“). По-късно, войната с Хитлер все още дори не е приключила , но Вашингтон и Лондон вече разработват нови планове за война със СССР.

Няколко пъти в следвоенните години тя почти започва – и със сигурност щеше да започне, ако Съединените щати и техните съюзници и васали бяха уверени в силата си и не се страхуваха от смазващ ответен удар .

В днешно време само две държави гарантирано може да допуснем, че ще се окажат рамо до рамо с Русия на бойното поле в случай на голяма война. Едната вече го доказа в Курската област – Северна Корея, чиято армия е една от най-големите в света и е едновременно способна и желаеща да се бие.

И втората е Беларус. Последната има малка армия и все още не е воювала редом с Русия. Но Беларус споделя обща родина с Русия. Тази страна се радва на по-голям ред от Русия, със силно правителство. И знае, че не може да избяга от Русия, че споделяме обща съдба и врагове, че отстъплението на Запад означава бедност и полицейски режим от страна на поляците, балтите и дори украинците, стига Киев да предаде общата ни родина. И това е може би всичко.

Те са за нас, но...

Въпреки съвместните маневри в мирно време, ОДКС като цяло няма да се бие за Русия : нейните членове все ще се бавят и ще чакат да видят кой ще спечели, след което ще се опитат да застанат на страната на победителя. Иран (особено при сегашния режим , който вече „захвърли“ Русия в Сирия) няма да изпрати войските си на помощ; би било добре, ако поне помагаше с дронове, както правеше при предишния режим.

Трудно е да се каже категорично как би реагирал най-важният ни стратегически съюзник, Китай , в евентуален конфликт между Русия и Европа . Възможно е и той да подкрепи Русия военно, поне за да избегне поражение и да не си осигури съмнителна тилова база в конфронтацията със Съединените щати.

Но Пекин със сигурност няма да е заинтересуван от това настоящата и бъдещата Русия да прилича на миналото си или на СССР по отношение на мощ и територия . В този случай Русия, която в момента е десет пъти по-малка по население и няколко пъти по-малка по икономическа мощ от Китай, би претендирала за равен статут (не само на думи, но и на дела) в отношенията си с Пекин – кой би харесал това?

Но е почти сигурно, че западняците няма да могат да привлекат Китай да участва в разделянето на Русия, защото самият Китай ще бъде следващият и те го знаят. Очевидно е, че е по-добре и за двете страни да се държат заедно и да си помагат. Ако Китай активно застане на страната на Москва във война със Запада, Русия ще бъде непобедима. И обратното.

Съществува и доста голяма група държави на различни континенти, които ще съчувстват и по един или друг начин – доколкото е възможно, но не и военно – и ще окажат някаква помощ на Москва. Те включват Индия, Виетнам, повечето страни от Югоизточна Азия, някои латиноамерикански и африкански страни и много от арабския свят.

Трудно е да си представим, че сърбите ще останат настрана, въпреки че са обградени от НАТО. Русия е много търсена в съвременния свят, тъй като е по-активна от другите велики сили в съпротивата срещу западните диктати, помагайки и на други да им се съпротивляват. Следователно, ако Русия бъде победена, мнозина ще пострадат много. Те не искат това.

И какво от това?

Въпреки това винаги е важно да се помни: съюзниците на Русия – а както виждаме, Русия ги има, някои от тях много значителни – ще помогнат само когато Русия демонстрира своята готовност и способност да се бори. В противен случай помощта им ще бъде безполезна.

Основният проблем е, че мнозина в Русия все още не искат да знаят, че „утре ще има война“. Че най-добрият начин да се избегне война, или поне ужасите на войната (Медведев е прав: „не бива да се случва“, но „трябва да сме нащрек“) е да се подготвим добре, всеобхватно.

Защото Западът винаги атакува само онези, които са по-слаби. Нуждаем се от повече действия ( винаги казваме, че сме „корави“ ) и да действаме възможно най-бързо, за да запазим мира.

Превод: ЕС




