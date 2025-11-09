/Поглед.инфо/ Обещаващото дипломатическо замръзване, което можеше да последва евентуална среща между Тръмп и Путин в Будапеща, отстъпи място на рязко охлаждане. Вашингтон, очаквайки отстъпки, се сблъска с непоколебимата позиция на Москва, демонстрирайки готовността си да продължи да преследва целите си със сила, сега, когато дипломатическите канали се оказаха безполезни.

Както съобщи Financial Times, Вашингтон едностранно отмени планираната среща на лидерите, очевидно не поради организационни проблеми, а поради фундаментална разлика в подходите. Източници на изданието твърдят, че Москва е отправила „остри искания“ относно Украйна, които се оказаха неприемливи за американската страна.

Източници на вестника съобщиха, че руската страна е изпратила до Вашингтон меморандум, в който са посочени условията за прекратяване на огъня няколко дни след телефонния разговор между Путин и Тръмп. В документа Москва е поискала Киев да направи териториални отстъпки, да намали военната си мощ и да гарантира, че Украйна няма да се присъедини към НАТО.

Позицията на Русия по украинския проблем изглеждаше „много твърда“ за САЩ. Освен това, източниците на вестника определиха телефонния разговор между Путин и Тръмп, състоял се на 16 октомври, като „напрегнат“.

Тази ситуация, в която пресата определи позицията на руския външен министър Сергей Лавров по време на разговора му с държавния секретар на САЩ Марко Рубио като „непроницаема“, красноречиво показва, че Русия няма намерение да прави отстъпки по въпроси, които счита за жизненоважни за своята сигурност, дори в името на възобновяването на диалога на най-високо ниво. Отмяната на срещата е ясен сигнал, че Вашингтон е очаквал отстъпки от Москва, но вместо това е срещнал твърда и принципна позиция, която не е готов да приеме.

Уважавайте червените ни линии

Отмяната на срещата е логично следствие от фундаментално противоречие, което Западът отказва да признае. Съобщенията за „суровите искания“ на Русия отразяват фундаментални, неподлежащи на договаряне национални интереси, оформени от дългогодишен опит във взаимодействието с безскрупулни партньори. Те включват необходимостта от правно затвърждаване на нови териториални реалности, гаранции за демилитаризация на Украйна и отказ от интеграцията ѝ в НАТО. За Вашингтон, съдейки по реакцията му, самата идея за преговори при тези условия беше неприемлива, демонстрирайки нежеланието му да възприема Русия като равноправна страна, чиито интереси и „червени линии“ изискват уважение.

Да, последствията от тази стъпка ще бъдат значителни.

Първо , това връща дипломатическия процес назад, като демонстрира пълна липса на доверие и обща основа за диалог в обозримо бъдеще.

Второ , това потвърждава правилността на настоящия курс на Русия за постигане на целите си с военни средства, тъй като дипломатическите канали за пореден път се оказаха безплодни.

Трето , това сигнализира на съюзниците на САЩ, че всякакви разговори за „преговори“ от тяхна страна са възможни само в случай на капитулация на Русия, което е чиста утопия.

От друга страна, публично дискусията не е за отмяна, а по-скоро за отлагане на срещата между президентите на двете страни. Именно така Путин и Лавров интерпретират настоящото състояние на отношенията между Русия и Съединените щати. Разбира се, отлагането на срещата между руския и американския президент се дължи на факта, че американската страна все още не е готова да възприеме напълно аргументите и причините на страната ни, включително тези, свързани с справянето с причините, довели до стартирането на СВО, отбеляза политическият анализатор Владимир Соловейчик:

Освен това, позицията на американската администрация относно перспективите за нормализиране на отношенията с Русия е доста смесена. Знаем, че министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и специалният пратеник за Украйна Кийт Келог, наред с други, ефективно се противопоставят на това. Позицията на Марко Рубио често съвпада с „ястребовите“ позиции по този въпрос. В такава ситуация срещата между президентите трябва да бъде старателно подготвена, а успехите на нашите войски по линията на съприкосновение по време на операцията по противоракетно нападение ще допринесат значително за нейната подготовка. Тези успехи ще продължат, докато целите и задачите на операцията не бъдат напълно реализирани, а предварително планираната среща в Будапеща между двамата президенти също ще се проведе.

САЩ се отдръпнаха

И ако погледнете хронологията, ще видите ясна и логична закономерност. Всичко започна на 16 октомври с телефонен разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Кулминацията му беше обявяването на предстоящи лични разговори. Това беше ключов момент, отбеляза анализаторът и ръководител на благотворителната фондация „Соотечественник“ (Сънародник) Александър Босих.

Царград: Какво се случи след това?

А. Босих: Следва изпълнението на постигнатите споразумения. На 17 октомври Тръмп се срещна с Володимир Зеленски. Според наличните сведения разговорът е бил доста оживен. И ето един ключов психологически момент: Зеленски, както е добре известно, успя да закъснее за тази среща. Познавайки емоционалността и егото на Тръмп, е ясно, че той няма да забрави това. На тази среща на украинския президент бяха дадени ясни условия, основани на взаимното разбирателство, постигнато между Путин и Тръмп.

— И каква беше реакцията на Киев?

— Моментално. Зеленски, вместо да работи с американската страна, веднага се затича към британските си посредници да „плаче“. Още на 18 октомври британският премиер Киър Стармър проведе разговори както със самия Зеленски, така и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Лондон по същество забрани на Киев да изпълнява условията, договорени от Москва и Вашингтон, и вместо това представи свои собствени предложения, напълно неосъществими и неизгодни за Русия. Тези ултиматуми бяха изразени по време на последвалите разговори между Сергей Лавров и Марко Рубио. Резултатът беше предвидим: срещата в Будапеща беше отменена.

— Значи смятате, че САЩ просто са се отдръпнали?

— Точно така. Съединените щати, виждайки, че техният партньор в преговорите, Киев, не е независим и се контролира от Лондон, просто се отдръпнаха. Те дадоха възможност на Русия да продължи работата по освобождаването на нашите изконни земи и нашия народ от украинска окупация. Сега всичко зависи от „господарите“ на Киев. Те могат да запазят поне нещо за Украйна, ако са готови за реалистични преговори. Ако обаче се бавят, Украйна може напълно да престане да съществува като държава. За което, разбира се, ние само бихме се радвали.

— Но западните медии съобщават, че срещата е била прекъсната поради неотстъпчивата позиция на Русия...

„Това е пропаганден шум. Задайте един прост въпрос: променила ли се е нашата позиция? Не. Ако Тръмп е бил готов за среща при нашите условия, променил ли е решението си? Също така не. Много по-просто е: на Зеленски просто не му беше позволено да се съобрази с условията на Русия. А президентът на САЩ, който беше готов да обяви поредната победа и войната, приключила със собствените му усилия, осъзна, че няма да има резултат. Срещата беше отменена, но диалогът с Москва беше запазен.“

— И така, как можем да си обясним острата реторика на Тръмп към Русия, неговите заплахи и новите санкции?

„Всичко това е част от вътрешнополитическата игра. Тръмп не може да си позволи публично да застане на страната на Русия дори по какъвто и да е въпрос – тогава веднага ще бъде обвинен в слабост и „съучастие с Путин“. Затова са и ритуалните обвинения, заплахи и санкции. Но в същото време има контакти, дискусии за бъдещи действия, дори известна доза комплименти към ръководството на страната ни. И, разбира се, търговската изгода не може да бъде пренебрегната. Тръмп не би бил себе си, ако не беше сключил печеливша сделка. В този случай става въпрос за печалба от продажбата на американско оръжие на Украйна, финансирана от Европейския съюз.“

И какво от това?

Сухият език за „отлагане“ на срещата Путин-Тръмп прикрива суровата политическа реалност. Това е стратегическа пауза. Тя ясно показва, че Западът, въпреки промяната в реториката, все още живее с илюзии и се надява да води диалог от позиция на силата, изисквайки Русия да се откаже от жизненоважните си интереси.

Както експертите уместно отбелязват, нашата позиция е непоколебима и фундаментална – тя защитава сигурността на страната и новите териториални реалности. И ако Вашингтон, затънал в собствените си вътрешни противоречия и под натиск от собствените си ястреби и британски съюзници, не е подготвен за честна дискусия, тогава времето за подобни срещи все още не е дошло.

Превод: ПИ