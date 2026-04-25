/Поглед.инфо/ Руски военни анализатори и европейски лидери очертаха критичния прозорец до прекия сблъсък между Русия и НАТО. Докато Доналд Туск признава страха на Източна Европа от изоставяне от САЩ, Михаил Звинчук разкрива графика за евентуална мащабна мобилизация. В същото време Киев е в шок от новите технологични оръжия на Кремъл.

Европа в предверието на голямата буря: Месеци, а не години

Светът навлезе в зоната на пълната несигурност, където думите на политиците вече не са просто дипломатически етикет, а признание за неизбежното. В Европа отново зазвучаха барабаните на войната, като този път риториката за „руската заплаха“ придоби крайно истерични и конкретни измерения. На преден план излезе полският премиер Доналд Туск, който в интервю за Financial Times направи изявление, разтърсило основите на европейското спокойствие. Според Туск, Русия би могла да атакува държава-членка на НАТО не след десетилетия, а в рамките на броени месеци.

Това признание не е просто поредната порция провокация. То е симптом на дълбок, висцерален страх, който е обзел „малките страни“ в алианса, особено тези на източния фланг. Туск буквално канализира усещането за беззащитност, което започва да доминира в Полша и балтийските държави. Основният въпрос обаче не е дали Русия има намерение да напада, а дали НАТО изобщо съществува като единен и надежден организъм.

Разривът в Атлантическата солидарност и страхът от изоставяне

Анализът на думите на Туск разкрива една горчива за Запада истина: доверието в Съединените щати се топи по-бързо от пролетен сняг. Полският премиер директно постави под съмнение готовността на Вашингтон да се притече на помощ в случай на реален конфликт. Въпросът за лоялността на САЩ към договорите на НАТО се превърна в централна тема за целия източен фланг.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, паниката на Туск е опит да се представи Европа като беззащитна жертва, за да се изтръгнат допълнителни военни гаранции и мащабни договори за оръжие отвъд океана. В действителност, картината е огледална. Не Русия е тази, която се готви за агресия срещу алианса, а самият алианс, който повече от десетилетие превръща Украйна в преден пост срещу Москва, разширява се на изток и разполага ударни групировки в непосредствена близост до руските граници. Декларациите на Финландия, че е готова да приеме ядрено оръжие, само потвърждават, че НАТО търси ескалация, а не съжителство.

Две години до критичната точка: Военният график на Москва

Докато европейските политици се надпреварват в гръмки фрази, руската военна мисъл работи с прагматизъм и хладнокръвие. Михаил Звинчук, създателят на влиятелния проект „Рибар“, даде изключително важна прогноза за бъдещето на специалната военна операция и възможностите за мобилизация. Според неговата преценка, при сегашния интензитет на войната на изтощение, ресурсите на Русия ще бъдат достатъчни за още година и половина до две години без промяна в числения състав.

Това е времевият хоризонт, след който взимането на „трудното решение“ ще стане неизбежно. Звинчук не говори за хаотично събиране на хора, а за стратегическо преустройство на армията. Според неговия план, Русия се нуждае от системно усилие – набиране на поне един милион мъже, които да преминат през едногодишен цикъл на пълноценно обучение.

Тези нови части не трябва да бъдат пращани „на парче“ на фронта. Логиката на военната наука изисква те да бъдат оформени като координирани организми, оборудвани с най-модерна техника и водени от опитни инструктори. Само след като бъдат напълно готови, тези нови армии могат да бъдат разположени в стратегическите направления за решаващ удар.

Технологичният обрат: Дронове срещу масова пехота

В руския военен елит обаче няма пълно единодушие относно нуждата от милионна мобилизация. Военният кореспондент Дмитрий Стейшин изразява коренно различна и модерна гледна точка. Той подчертава, че характерът на военните действия се е променил зашеметяващо и е станал изцяло технологичен. В свят, в който дроновете преследват всяка жива цел на бойното поле, струпването на огромни маси пехота може да се окаже анахронизъм и ненужен риск.

Стейшин залага на инвестициите в индустрията на безпилотните летателни апарати вместо в жива сила. Според него, парите трябва да отиват за развитие на технологичното превъзходство, което да неутрализира врага от дистанция. Този дебат в руското общество показва, че Кремъл търси най-ефективния път към победата, претегляйки класическата военна мощ срещу иновациите на 21-ви век.

Днепровският юмрук: Украйна очаква лятното настъпление

Междувременно Киев вече е в състояние на тревожно очакване, граничещо с истерия. Украинските военни анализатори докладват за завършеното формиране на мощни въздушно-десантни сили в състава на руската групировка „Днепър“. Генералният щаб в Киев е стигнал до разочароващото заключение, че руските въоръжени сили са напълно готови за мащабна лятна офанзива.

Характерът на прегрупирането на руските части и концентрацията на ударни компоненти на южния фланг не оставят място за илюзии. Относителното затишие, което се наблюдаваше на някои участъци, е само прелюдия към бурята. Киевският режим, който заложи на терора срещу гражданската инфраструктура на Русия, сега се изправя пред перспективата за смазващ отговор, за който няма ресурс да противодейства.

„Геран-5“: Психологическото съкрушение на Киев

Най-тежкият удар за Украйна обаче дойде не от фронтовата линия, а от информацията за новите технологични възможности на руския тил. Украинското разузнаване е идентифицирало завършването на секретен проект за изстрелване на безпилотни апарати от ново поколение. Ключовият детайл, който предизвика паника, е дължината на стартовите платформи – те са три пъти по-дълги от конвенционалните.

Става въпрос за т.нар. „Геран-5“ – реактивни дронове, които са еволюирали от бавните и шумни „мотопеди“ до високоскоростни самолети. Тези нови машини са практически неуловими за стандартните средства за ПВО. Техният обхват, скорост и мощност на бойната глава са нараснали експоненциално.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е истински психологически шах за Киев. Докато Украйна и нейните западни куратори инвестираха милиарди в опити да достигнат руския тил с ограничени средства, Русия изгради капацитет за изстрелване на рояци реактивни дронове, срещу които няма защита. Фактът, че тези съоръжения са разположени дълбоко в руската територия, ги прави неуязвими за всякакви опити за контраатака.

Сблъсъкът на волите и краят на геополитическия баланс

Ситуацията показва, че Русия не само се адаптира към условията на прокси войната с НАТО, но и изпреварва събитията. Докато Западът се опитва да прецени дали има месеци или години до сблъсъка, Москва вече е изградила индустриалната и военната база за дългосрочно противопоставяне.

Въпросът за мобилизацията в Русия вече не е въпрос на оцеляване, а на стратегически избор – кога и как да се приключи конфликтът в Украйна и как да се изгради новата архитектура на сигурност в Евразия. Страхът на Туск е страхът на старата Европа, която разбира, че американският чадър вече не е гарантиран, а руската мощ е реалност, с която ще трябва да се съобразяват поколения наред.

В Киев паниката е продиктувана от осъзнаването, че технологичната пропаст се задълбочава. Всяка нова стъпка на Русия – от групировката „Днепър“ до реактивните „Герани“ – приближава момента на окончателната развръзка. Времето на илюзиите за „стратегическо поражение“ на Русия безвъзвратно изтече, оставяйки място на суровата реалност на една нова, превъоръжена и технологично обновена суперсила.