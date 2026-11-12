Москва и Вашингтон договориха нов кръг тристранни преговори с Киев след срещата на Путин с Уиткоф и Кушнер

/Поглед.инфо/ Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва директно от тристранните консултации в Абу Даби. По време на срещата с руския президент Владимир Путин е договорено продължаване на диалога с участието на Киев, но Кремъл поставя твърдо условие: връщане към параметрите на сигурност от 1997 г. и спиране на разширяването на НАТО. На масата са и най-голямата размяна на военнопленници, както и петдневна операция по разминиране и евакуация в Константиновка.

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Совалката от Персийския залив към Кремъл

Дипломатическата логистика понякога говори много повече от официалните комюникета на външните министерства. Когато специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер кацат в Москва на 12 ноември сутринта, идвайки директно от тристранните разговори в Абу Даби, става ясно, че старият модел на „изолация“ е приключил тихо и без фанфари. В Обединените арабски емирства предния ден са заседавали представители на Москва, Вашингтон и Киев – формат, който доскоро изглеждаше немислим заради украинския указ, забраняващ преговори с настоящото руско ръководство.

Според изявленията на помощника на руския президент Юрий Ушаков, разговорите в Кремъл са преминали в конструктивен и откровен тон, като е постигнато съгласие за нов кръг тристранни консултации. Тук обаче веднага възниква въпросът: доколко Киев изобщо участва като субект в тези срещи и доколко просто бива информиран постфактум? Самият Уиткоф е заявил, че тепърва ще запознае Володимир Зеленски с резултатите от московската визита. С други думи, Вашингтон поема функциите на главен разпределител на информацията, докато европейските съюзници от НАТО остават в чакалнята, очаквайки сигнали от Белия дом.

Ръководителят на руската делегация в Абу Даби Владимир Медински – фигура, натоварена с тежкия багаж от провалените преговори в Истанбул през пролетта на 2022 г. – твърди, че страните са се приближили до мир. Но в същото време от Москва се чуват оценки, че украинското ръководство не желае да сложи край на войната. Това противоречие не е случайно, нито е плод на дипломатическо недоразумение. То отразява разминаването между интересите на администрацията на Доналд Тръмп, която иска да затвори скъпоструващия източноевропейски фронт, и политическото оцеляване на екипа в Киев, за който спирането на огъня означава незабавни избори и тежки вътрешни сметки.

Призракът от декември 2021 година

Най-същественият елемент от московската среща не е самата договорка за нови разговори, а условията, които руската страна отново поставя като фундамент. По думите на Ушаков, Владимир Путин е подкрепил американската идея за обсъждане на гаранции за сигурност за Русия и Украйна, но я е обвързал директно с проектодоговорите, които Москва представи на САЩ и НАТО в края на 2021 г.

Нека припомним хронологията, която западните столици предпочитат да забравят. На 17 декември 2021 г. руското Министерство на външните работи публикува два проекта на документи – договор със Съединените щати и споразумение с държавите членки на Северноатлантическия алианс. Тогава заместник-министърът Сергей Рябков заяви в прав текст, че НАТО трябва да си събере багажа и да се върне на позициите от 1997 г. През януари 2022 г. в Женева и Брюксел администрацията на Джо Байдън и ръководството на пакта отхвърлиха тези искания с високомерното обяснение, че „вратите на НАТО остават отворени“ и никоя трета страна няма право на вето.

Днес, почти пет години по-късно, същият този пакет се връща на масата, но вече в съвсем различна военна и икономическа конфигурация. Три основни точки формират руската позиция:

юридически обвързващ отказ от по-нататъшно разширяване на НАТО на изток;

неразполагане на ударни оръжейни системи, застрашаващи руската територия, в близост до границите на страната;

връщане на военната инфраструктура и силите на алианса към конфигурацията от май 1997 г., когато беше подписан Основополагащият акт Русия-НАТО.

Ако Вашингтон наистина е готов да обсъжда нова европейска архитектура на сигурност върху тази база – както твърди Кушнер, споменавайки вече започнали дискусии с европейски представители – това означава тиха ревизия на целия следстуденовоен ред в Източна Европа. За държави като Полша, Румъния и балтийските републики, а и за България, подобен разговор засяга пряко статута на разположените на тяхна територия многонационални бойни групи и системи за противоракетна отбрана. Дали Европейският съюз ще преглътне подобна сделка, сключена над главата му между Белия дом и Кремъл? В Брюксел едва ли имат ресурса да блокират американската дипломация, ако Тръмп реши да използва финансовите и военните лостове на Вашингтон.

Теренът като аргумент: Константиновка и логиката на разминирането

Докато дипломатите чертаят контурите на континенталната сигурност, на терен се разиграват сюжети с много по-конкретна и сурова логика. По време на срещата в Кремъл руският президент е предложил организирането на хуманитарна мисия за евакуация на цивилното население от Константиновка в Донецката народна република, по подобие на вече проведената операция в Олешки, Херсонска област. Според изнесената информация, руската армия контролира града, а разминирането на прилежащите райони ще отнеме пет дни.

За военните наблюдатели подобно предложение носи двоен смисъл. От една страна, Константиновка е ключов железопътен и логистичен възел в Донбас, чието овладяване прерязва снабдителните артерии на украинската групировка към Славянск и Краматорск. Обявяването на петдневен технически прозорец за разминиране на инженерните заграждения и противопехотните мини (като ПФМ-1 „Лепесток“ или касетъчните боеприпаси, с които районът е осеян) е демонстрация на пълен оперативен контрол.

От друга страна, включването на американските пратеници Уиткоф и Кушнер в одобрението на тази хуманитарна операция служи като своеобразен тест за управляемостта на украинските въоръжени сили. Ако по време на тези пет дни по сапьорите и евакуационните автобуси бъде открит артилерийски или дронов огън от украинска страна, Москва ще получи железен аргумент пред Тръмп, че Киев саботира дори чисто хуманитарни договорености.

Същата логика стои и зад подготвяната размяна на военнопленници, определяна като най-мащабната досега. В условията на остра криза с живата сила в украинската армия, връщането на хиляди военнослужещи би трябвало да е приоритет за Киев. Въпреки това в руските оценки прозира скептицизъм дали украинската страна ще изпълни точно постигнатите в Абу Даби параметри. В подобни преговори техническите детайли – списъците, графиците, пунктовете за предаване на беларуската граница или в Сумска област – често се превръщат в инструмент за политическо извиване на ръце.

Китайският хоризонт и ролята на посредниците

В съобщенията от Москва се прокрадва още един детайл, който заслужава особено внимание: възможността Владимир Путин и Доналд Тръмп да продължат диалога за Украйна по време на планирана среща в Китай. Изборът на Пекин като евентуална площадка за разговор между лидерите на Русия и САЩ показва колко радикално се е променила глобалната геометрия.

През последните четири години Вашингтон се опитваше да третира Пекин като „системно предизвикателство“ и да го притиска да се дистанцира от Москва. Сега обаче се оказва, че именно китайската столица може да осигури политическия декор за договаряне на параметрите на европейската сигурност. За Си Дзинпин ролята на домакин, при когото двете най-големи ядрени сили уреждат конфликта в Европа, е дипломатически триумф, който не изисква от Китай да поема директни финансови или военни гаранции.

В същото време не бива да се изпада в прекомерен оптимизъм относно скоростта на този процес. Между предварителните сондажи на специалните пратеници и подписването на реални, юридически обвързващи документи зее огромна пропаст. Историята на Минските споразумения от 2014 и 2015 г. показа, че текстове, подписани под натиск и с неясни механизми за контрол, служат единствено за печелене на време и превъоръжаване.

В Москва отлично помнят признанията на бившия германски канцлер Ангела Меркел и бившия френски президент Франсоа Оланд, че споразуменията от Минск са дали на Украйна седем години да укрепи армията си. Именно затова руската страна сега настоява не за временно примирие по линията на съприкосновение, а за цялостно пренареждане на системата за сигурност в Европа. Без ясно разписани гаранции за неутралния статут на Украйна, за съдбата на рускоезичното население и за премахването на военната инфраструктура на НАТО от източния фланг, всяко спиране на огъня ще бъде възприемано в Кремъл като отложена война.

Икономическата цена и тишината на европейските столици

Зад дипломатическите формулировки за „конструктивен диалог“ стоят и съвсем прагматични сметки. За администрацията в Белия дом продължаването на конфликта в Източна Европа е пряк разход, който отклонява ресурси от вътрешната индустриална политика на САЩ и от сдържането в Тихоокеанския регион. Американският военно-промишлен комплекс вече натрупа поръчки за десетилетие напред, но бюджетният дефицит и умората на избирателите налагат търсене на изходна стратегия.

Европейският съюз се намира в далеч по-неизгодна позиция. След като доброволно се отказа от евтините руски енергоносители и пренасочи стотици милиарди евро към военни бюджети и финансова подкрепа за Киев, Брюксел рискува да остане напълно изключен от финалното разпределение на картите. Твърдението на Джаред Кушнер, че САЩ вече водят разговори с европейски представители за новата архитектура на сигурност, звучи по-скоро като уведомление за предстоящи решения, отколкото като равноправно обсъждане.

В самата Украйна икономическата и демографската картина не оставя много пространство за маневри. Разрушената енергийна инфраструктура, зависимостта на държавния бюджет от външни траншове и изтощението на обществото превръщат продължаването на бойните действия в чисто физическо изпитание. Въпреки това политическият елит в Киев се страхува от всяко споразумение, което би изглеждало като териториална отстъпка, защото то би сложило край на собственото му политическо съществуване.

На този фон следващият кръг от тристранни преговори между Москва, Вашингтон и Киев ще бъде тест не толкова за добрата воля на страните, колкото за способността на Белия дом да наложи волята си на своите европейски и украински партньори. Ако Уиткоф и Кушнер успеят да пренесат московските послания в конкретни параметри за размяна на пленници, хуманитарни коридори и прекратяване на огъня, дипломатическият процес може да набере инерция преди евентуалната среща в Китай. Ако ли не – остава суровата логика на фронта, където всяка следваща седмица променя географските реалности в полза на по-силния.