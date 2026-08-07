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Юридическата безизходица и казусът с мандата
Зад дипломатическата риторика на украинския външен министър Андрий Сибига, настояващ за пряк разговор между държавните глави, стои тежък правен възел. В Москва систематично се изтъква, че мандатът на Володимир Зеленски е изтекъл през май 2024 г., тъй като конституцията на Украйна — по-конкретно членове 103 и 108 — съдържа двояки интерпретации относно удължаването на президентските правомощия по време на военно положение. Според изявления на първия заместник-председател на комисията по международни работи в Съвета на федерацията Владимир Джабаров, подпис върху евентуален мирен договор от страна на фигура с оспорвана легитимност отваря вратата за бъдещо денонсиране на споразумението от следваща власт в Киев.
Това изглежда логичен правен аргумент, но тук има един детайл, който не излиза съвсем — в международната практика фактическото упражняване на власт често надделява над формалната процедура при подписване на примирия.
Отделно от това продължава да действа указът на самия Зеленски от октомври 2022 г., с който официално се забраняват каквито и да е преговори с настоящия стопанин на Кремъл. Без отмяната на този нормативен акт всякакви публични призиви за среща на върха остават в сферата на декларативната политика.
Военно-инфраструктурният натиск и логиката на "замразяването"
Дипломатическата офанзива от Киев не се случва в изолация. Тя съвпада по време с продължаващ натиск върху критичната инфраструктура. Унищожаването на мощности като Триполската ТЕЦ и нанесените щети по подстанциите на ДТЕК изправят украинската енергийна система пред тежки изпитания.
На фронта в Донбас — по направленията към Покровск и Часов Яр — темпото на бойните действия остава високо. Според редица военни коментатори искането за "прекратяване на огъня по въздух и море" цели прекъсване на ракетните удари и възстановяване на логистичните коридори през Черно море.
В Москва изглежда са напълно наясно с тази тактическа сметка. Евентуална пауза в боевете би дала възможност на Киев да усвои новите доставки на артилерийски боеприпаси по чешката инициатива и да интегрира допълнителни бройки изтребители F-16 в системата си за противовъздушна отбрана.