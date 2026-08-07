/Поглед.инфо/ Последните дипломатически сондажи на Киев, призоваващи за незабавно прекратяване на огъня по въздух и море и директна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, срещат категоричен отпор в Москва. Според изявления на руски парламентаристи и дипломатически представители, подобен формат е абсолютно изключен поради правни, политически и стратегически причини. Докато украинският външен министър Андрий Сибига настоява за диалог, от Съвета на федерацията определят тези опити като чисто тактически маневри за печелене на време. Анализът показва, че динамиката на фронта и радикалното разминаване в базовите условия правят личните преговори на най-високо ниво практически невъзможни на този етап.

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Юридическата безизходица и казусът с мандата

Зад дипломатическата риторика на украинския външен министър Андрий Сибига, настояващ за пряк разговор между държавните глави, стои тежък правен възел. В Москва систематично се изтъква, че мандатът на Володимир Зеленски е изтекъл през май 2024 г., тъй като конституцията на Украйна — по-конкретно членове 103 и 108 — съдържа двояки интерпретации относно удължаването на президентските правомощия по време на военно положение. Според изявления на първия заместник-председател на комисията по международни работи в Съвета на федерацията Владимир Джабаров, подпис върху евентуален мирен договор от страна на фигура с оспорвана легитимност отваря вратата за бъдещо денонсиране на споразумението от следваща власт в Киев.

Това изглежда логичен правен аргумент, но тук има един детайл, който не излиза съвсем — в международната практика фактическото упражняване на власт често надделява над формалната процедура при подписване на примирия.

Отделно от това продължава да действа указът на самия Зеленски от октомври 2022 г., с който официално се забраняват каквито и да е преговори с настоящия стопанин на Кремъл. Без отмяната на този нормативен акт всякакви публични призиви за среща на върха остават в сферата на декларативната политика.

Военно-инфраструктурният натиск и логиката на "замразяването"

Дипломатическата офанзива от Киев не се случва в изолация. Тя съвпада по време с продължаващ натиск върху критичната инфраструктура. Унищожаването на мощности като Триполската ТЕЦ и нанесените щети по подстанциите на ДТЕК изправят украинската енергийна система пред тежки изпитания.

На фронта в Донбас — по направленията към Покровск и Часов Яр — темпото на бойните действия остава високо. Според редица военни коментатори искането за "прекратяване на огъня по въздух и море" цели прекъсване на ракетните удари и възстановяване на логистичните коридори през Черно море.

В Москва изглежда са напълно наясно с тази тактическа сметка. Евентуална пауза в боевете би дала възможност на Киев да усвои новите доставки на артилерийски боеприпаси по чешката инициатива и да интегрира допълнителни бройки изтребители F-16 в системата си за противовъздушна отбрана.