Москва подготвя по-тежък военен отговор след най-мащабната атака с дронове от началото на войната

/Поглед.инфо/ Най-мащабната атака с украински дронове срещу Москва от началото на войната предизвика нова вълна от предупреждения в руското политическо и военно ръководство. Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че действията на Киев ще доведат до по-жесток руски отговор и до използването на по-мощни оръжия. Зад острите изявления обаче стои по-дълбок въпрос – дали Москва е достигнала точката, в която политическото търпение започва да отстъпва място на логиката на ескалацията.

Войните рядко се променят заради едно изявление. Още по-рядко заради една нощна атака. Но има моменти, когато натрупването на събития започва да оказва натиск върху политическите решения. Именно в такъв контекст трябва да се разглеждат думите на Vyacheslav Volodin, че действията на Украйна неизбежно ще доведат до по-суров руски отговор и до използването на по-мощни оръжия.

Самото изказване не съдържа конкретика. Не са посочени нови оръжейни системи. Не са обявени конкретни операции. Не е посочен срок. Но политическият сигнал е очевиден. В Москва все по-трудно се прикрива раздразнението от факта, че украинските удари вече не се ограничават до пригранични райони, логистични възли или военни обекти. Те все по-често достигат до столичния регион, до енергийната инфраструктура и до символни обекти, които имат силно политическо значение.

По официални руски данни през последното денонощие са били унищожени стотици въздушни цели. Част от тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени, както не могат да бъдат независимо потвърдени и много от украинските твърдения за резултатите от ударите. В информационната война числата често живеят собствен живот. По-интересен е другият въпрос – какво означава подобна атака от гледна точка на ресурсите.

За да се организира удар с такъв мащаб, са необходими производствени мощности, комуникационни системи, спътниково наблюдение, разузнавателни данни и сложна логистика. Дроновете не се появяват от въздуха. Зад тях стоят вериги за доставки, електроника, двигатели, софтуер и обучение на оператори. Именно затова в Москва отдавна разглеждат подобни операции не просто като украински действия, а като резултат от по-широка западна подкрепа.

Тук обаче възниква противоречие. От една страна руските официални лица постоянно подчертават, че украинските въоръжени сили действат с помощта на НАТО. От друга страна Москва досега избягваше директни действия срещу инфраструктура извън украинската територия. Това ограничение съществува от началото на конфликта и въпреки периодичните призиви за по-твърди мерки Кремъл досега не е демонстрирал готовност да премине тази линия.

Тъкмо това обяснява защо думите на Володин предизвикаха внимание. Те не са важни сами по себе си. Важни са като част от по-широк процес. През последните месеци все повече руски депутати, военни кореспонденти и експерти говорят за необходимост от промяна на подхода. Аргументът им е прост. Ако противникът увеличава радиуса на ударите си, а Москва продължава да отговаря по същия начин, постепенно се създава впечатление за липса на реакция.

Особено показателни са коментарите на военния кореспондент Дмитрий Стешин. Той припомня периоди, които според него е трябвало да доведат до по-категоричен отговор. Първо появата на западни противотанкови системи, след това доставките на HIMARS, а по-късно и на далекобойни ракети. Според тази логика всяко ново западно оръжие е прекрачване на поредна червена линия.

Проблемът е, че червените линии в тази война непрекъснато се местят. Някога доставката на противотанкови комплекси се разглеждаше като драматична ескалация. После дойдоха системите HIMARS. След това танковете Leopard и Abrams. По-късно изтребителите F-16. Днес разговорът вече е за дронове, спътниково насочване и удари дълбоко във вътрешността на Русия.

Това поражда неудобен въпрос за всички страни в конфликта. Дали реално съществуват червени линии или те служат основно за политическа реторика? Отговорът не е еднозначен.

Русия безспорно увеличи интензивността на ударите срещу украинската енергийна система през различни периоди на конфликта. В същото време обаче не се стигна до сценарии, които някои радикални гласове в Русия периодично предлагат – удари по логистични центрове извън Украйна или действия срещу инфраструктура на страни от НАТО.

Именно затова сегашната ситуация изглежда различна. Москва е изправена пред дилема. Ако реагира по стандартния модел, част от руската общественост ще възприеме това като недостатъчно. Ако премине към качествено ново равнище на ескалация, рисковете от международни последици нарастват рязко.

Военната логика често изглежда проста на хартия. Унищожаваш складове, командни центрове, производствени мощности и транспортни коридори. На практика обаче всяка подобна операция има политическа цена. Особено когато конфликтът вече е навлязъл в четвъртата си година и всяко действие се разглежда през призмата на отношенията между Русия, САЩ и европейските държави.

Междувременно самата атака срещу Москва показа още нещо. Независимо колко ефективна е противовъздушната отбрана, абсолютна защита не съществува. Това важи както за Русия, така и за Украйна. Войната постепенно се превръща в състезание между производствени мощности. Колко дрона могат да бъдат произведени. Колко ракети могат да бъдат сглобени. Колко бързо могат да бъдат заменени загубените системи.

Точно тук се намира и икономическото измерение на конфликта. Всяка нощна атака струва пари. Всяко прехванато средство струва още повече. Често цената на ракетата за противовъздушна отбрана е многократно по-висока от цената на дрона, който трябва да бъде свален. Това създава натиск върху бюджетите и на двете страни.

Зад гръмките изявления за нови оръжия стои една доста по-прозаична реалност. Войната все повече зависи от заводите. От производствените линии. От електрониката. От достъпа до компоненти. От възможността да се поддържа непрекъснат поток от боеприпаси. Политиците говорят за решителност, но на фронта често решават логистиката и индустрията.

Засега няма признаци, че Москва се готви за някакъв внезапен стратегически завой. Има обаче достатъчно признаци, че търпението в руските политически среди намалява. Изявлението на Володин е част именно от тази атмосфера. То не казва какво ще направи Русия. То подсказва, че въпросът вече се обсъжда все по-често.

Предстои да се види дали това ще остане поредният сигнал в информационната война или ще бъде последвано от конкретни решения на бойното поле. Засега едно изглежда ясно – колкото по-дълбоко навлизат ударите в руска територия, толкова по-силен става натискът върху Кремъл да демонстрира отговор, който да бъде възприет като достатъчно убедителен вътре в самата Русия.