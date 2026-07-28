/Поглед.инфо/ Решението на руската Федерална служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор (Росселхознадзор) да въведе масирани ограничения върху вноса на арменски селскостопански продукти, млечни стоки и алкохол постави правителството на Никол Пашинян пред тежка икономическа реалност. След регистриран срив в износните доставки към руския пазар с близо 80 процента, арменският премиер проведе извънреден телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Коментарите на блогъра Юрий Подоляка сочат, че Москва преминава към твърда линия, при която търговските преференции в рамките на Евразийския икономически съюз вече няма да се предоставят автоматично на държави, следващи открит курс към интеграция с Европейския съюз.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инфраструктурният затвор на арменския износ

Суровата география на Южния Кавказ диктува икономически реалности, които никоя политическа реторика в Ереван не може да заобиколи. Единственият сухопътен маршрут, свързващ Армения с Русия и останалата част от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), преминава през Военно-грузинския път и граничния пункт „Верхний Ларс“. Когато на този пункт започнат засилени фитосанитарни проверки от страна на Росселхознадзор, транспортната логистика на Армения спира за часове.

От края на май руските контролни органи започнаха системно да връщат камиони с арменски стоки. Официалните мотиви засягат липса на съответствие с фитосанитарните норми на ЕАЕС, наличие на пестициди, фалшифициране на сертификати за произход и системни нарушения при етикетирането.

Списъкът с блокираните стоки обхваща практически целия гръбнак на арменското земеделие и хранително-вкусова промишленост:

Пресни зеленчуци и плодове (домати, краставици, ягоди, череши, грозде, ябълки, круши, патладжани, картофи);

Свежи билки и подправки;

Цветарска продукция;

Жива риба и рибни продукти;

Арменски коняк и дестилати;

Млечни продукти, включително традиционни сирена.

По оценки на браншови организации в Ереван, спирането на тези категории доведе до незабавен срив от близо 80 процента в обема на арменския селскостопански износ за Руската федерация.

Механизмът на фитосанитарния натиск

Твърди се, че внезапната стриктност на Росселхознадзор не е просто административно хрумване, а юридически инструмент, заложен в член 29 от Договора за Евразийския икономически съюз. Членът позволява на всяка страна членка да налага временни санитарни и фитосанитарни мерки при заплаха за националния си пазар. Москва използва точно този механизъм, без да нарушава формално буквата на споразумението за свободна търговия.

Според публикацията на военния блогър Юрий Подоляка, разговорът между Пашинян и Путин е бил директен и лишен от традиционния дипломатически захарносмесен тон. Арменският премиер се е опитал да потърси облекчаване на контрола, след като стотици тонове бързоразвалящи се продукти се натрупаха на границата.

Пазарът на Европейския съюз се оказа напълно затворен за тези стоки. Брюксел прилага изключително строги квоти, защитни мита и фитосанитарни стандарти за внос на селскостопанска продукция от трети страни. Освен това Франция и Испания твърдо защитават своите зеленчукопроизводители, а наименованието „коняк“ е юридически защитено в ЕС и арменските производители нямат право да го използват на европейска територия.

Алтернативни пазари през Иран или Черно море изискват огромни претоварни разходи и складова инфраструктура, каквато Ереван не притежава. Доматите и прасковите от Араратската долина няма къде да бъдат реализирани освен в руските търговски вериги.