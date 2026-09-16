Москва поставя условие за енергийното примирие на Тръмп: Премахване на петролните санкции и край на атаките в Черно море

/Поглед.инфо/ Инициативата за т.нар. „енергийно примирие“, лансирана негласно от Доналд Тръмп и подхваната от Киев, среща фундаменталния прагматизъм на Кремъл. Москва принципно одобрява спирането на ударите срещу критичната инфраструктура, но поставя изисквания: пълна отмяна на петролните санкции и гаранции за корабоплаването. Докато Вашингтон се опасява от инфлационен скок на дизела в навечерието на изборите, руската армия рязко засилва натиска върху украинската мрежа чрез нови реактивни безпилотни системи.

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Американската изборна аритметика зад внезапния миротворчески устрем

Публичните изявления на американската администрация и дипломатическите сондажи около потенциално замразяване на ударите срещу енергийни обекти не възникват в политически вакуум. Според поредица от анализи в западни икономически издания, в САЩ есенният селскостопански сезон съвпада с критичен момент за вътрешния пазар на горива. Дизеловото гориво е основен кървен поток за американската тежка логистика и аграрен сектор.

Поскъпването на рафинираните дестилати автоматично оказва натиск върху индекса на потребителските цени (CPI). Федералният резерв на САЩ поддържа високи лихвени проценти с цел овладяване на инфлационния натиск, но скокът при дизела заплашва да обезмисли тази парична политика. Според изчисления на пазарни наблюдатели, смущенията в Близкия изток около Ормузкия проток, съчетани с намаления износ на руски дизел поради непланови ремонти в рафинериите след атаки с безпилотни апарати, създават преки рискове за ценообразуването на котировките на West Texas Intermediate (WTI) и марката Brent.

За Белия дом математиката е строго изборна. Шофьорите на камиони и фермерите в щати като Айова, Небраска и Пенсилвания реагират болезнено на всяко увеличение на цената на галон гориво на колонките. Твърди се, че именно този вътрешнополитически фактор кара Вашингтон да търси формален или неформален механизъм за деескалация на инфраструктурната война в Източна Европа.

Цената на горивото в Охайо решава повече от дипломатическите ноти в Брюксел.

Условията на Москва: Санкции, танкери и асиметрия във войната на изтощение

В отговор на американските сигнали, говорителят на руския президент Дмитрий Песков посочва, че Москва принципно подкрепя идеята за спиране на ударите по енергийни съоръжения, но очертава реалните пречки. Според официалните позиционирания на Кремъл, основният проблем се крие в липсата на гаранции от страна на Киев за сигурността на търговското корабоплаване и в продължаващите опити за поражение на руска критична инфраструктура.

Москва формулира контрапредложение, което засяга архитектурата на глобалния петролен пазар: пълна отмяна на едностранните санкционни ограничения срещу всички световни производители на суров петрол и горива. Според аналитици в сферата на геоикономиката, това изискване прехвърля тежестта на решението изцяло върху Вашингтон. САЩ бяха основен инициатор на ценовия таван (Price Cap) и на вторичните санкции срещу танкерния „сенчест флот“.

От гледна точка на оперативния баланс, Русия поддържа значително предимство в инфраструктурното противопоставяне. Докато вътрешният пазар на петролни продукти в Руската федерация разполага със значителни резерви и развита рафинираща мрежа, украинската електроенергийна система е загубила голяма част от базовите си топлинни и хидрогенериращи мощности. Според данни на международни енергийни експерти, пораженията върху автотрансформаторите от клас 750 kV и 330 kV в мрежата на „Укренерго“ правят преноса на електроенергия между регионите изключително нестабилен.

При евентуално пълно спиране на задвижващите подстанции през зимните месеци, железопътната логистика, разчитаща на електрическа тяга, спира да функционира. Алтернативата е преминаване към дизелови локомотиви, което допълнително увеличава дефицита на тежки горива за украинските въоръжени сили.