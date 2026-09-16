Абонирай се
Русия

Москва поставя условие за енергийното примирие на Тръмп: Премахване на петролните санкции и край на атаките в Черно море

/Поглед.инфо/ Инициативата за т.нар. „енергийно примирие“, лансирана негласно от Доналд Тръмп и подхваната от Киев, среща фундаменталния прагматизъм на Кремъл. Москва принципно одобрява спирането на ударите срещу критичната инфраструктура, но поставя изисквания: пълна отмяна на петролните санкции и гаранции за корабоплаването. Докато Вашингтон се опасява от инфлационен скок на дизела в навечерието на изборите, руската армия рязко засилва натиска върху украинската мрежа чрез нови реактивни безпилотни системи.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 42408 прочитания
Москва поставя условие за енергийното примирие на Тръмп: Премахване на петролните санкции и край на атаките в Черно море
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Американската изборна аритметика зад внезапния миротворчески устрем

Публичните изявления на американската администрация и дипломатическите сондажи около потенциално замразяване на ударите срещу енергийни обекти не възникват в политически вакуум. Според поредица от анализи в западни икономически издания, в САЩ есенният селскостопански сезон съвпада с критичен момент за вътрешния пазар на горива. Дизеловото гориво е основен кървен поток за американската тежка логистика и аграрен сектор.

Поскъпването на рафинираните дестилати автоматично оказва натиск върху индекса на потребителските цени (CPI). Федералният резерв на САЩ поддържа високи лихвени проценти с цел овладяване на инфлационния натиск, но скокът при дизела заплашва да обезмисли тази парична политика. Според изчисления на пазарни наблюдатели, смущенията в Близкия изток около Ормузкия проток, съчетани с намаления износ на руски дизел поради непланови ремонти в рафинериите след атаки с безпилотни апарати, създават преки рискове за ценообразуването на котировките на West Texas Intermediate (WTI) и марката Brent.

За Белия дом математиката е строго изборна. Шофьорите на камиони и фермерите в щати като Айова, Небраска и Пенсилвания реагират болезнено на всяко увеличение на цената на галон гориво на колонките. Твърди се, че именно този вътрешнополитически фактор кара Вашингтон да търси формален или неформален механизъм за деескалация на инфраструктурната война в Източна Европа.

Цената на горивото в Охайо решава повече от дипломатическите ноти в Брюксел.

Условията на Москва: Санкции, танкери и асиметрия във войната на изтощение

В отговор на американските сигнали, говорителят на руския президент Дмитрий Песков посочва, че Москва принципно подкрепя идеята за спиране на ударите по енергийни съоръжения, но очертава реалните пречки. Според официалните позиционирания на Кремъл, основният проблем се крие в липсата на гаранции от страна на Киев за сигурността на търговското корабоплаване и в продължаващите опити за поражение на руска критична инфраструктура.

Москва формулира контрапредложение, което засяга архитектурата на глобалния петролен пазар: пълна отмяна на едностранните санкционни ограничения срещу всички световни производители на суров петрол и горива. Според аналитици в сферата на геоикономиката, това изискване прехвърля тежестта на решението изцяло върху Вашингтон. САЩ бяха основен инициатор на ценовия таван (Price Cap) и на вторичните санкции срещу танкерния „сенчест флот“.

От гледна точка на оперативния баланс, Русия поддържа значително предимство в инфраструктурното противопоставяне. Докато вътрешният пазар на петролни продукти в Руската федерация разполага със значителни резерви и развита рафинираща мрежа, украинската електроенергийна система е загубила голяма част от базовите си топлинни и хидрогенериращи мощности. Според данни на международни енергийни експерти, пораженията върху автотрансформаторите от клас 750 kV и 330 kV в мрежата на „Укренерго“ правят преноса на електроенергия между регионите изключително нестабилен.

При евентуално пълно спиране на задвижващите подстанции през зимните месеци, железопътната логистика, разчитаща на електрическа тяга, спира да функционира. Алтернативата е преминаване към дизелови локомотиви, което допълнително увеличава дефицита на тежки горива за украинските въоръжени сили.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Защо геополитическият натиск в Персийския залив превръща Черно море в резервен фронт и как Вашингтон планира икономическия задушник
Свят

Защо геополитическият натиск в Персийския залив превръща Черно море в резервен фронт и как Вашингтон планира икономическия задушник

/Поглед.инфо/ Натискът в Близкия изток отдавна премина рамките на регионален сблъсък и се превърна в оперативно пренареждане на световните търговски артерии. Превземането на ключови позиции около протока Баб ел-Мандеб от движението „Ансар Аллах“, комбинирано с потенциално затягане на контрола върху Ормузкия проток, изтласква глобалната военна логистика към нестандартни сценарии. Според анализи на експерти по регионална сигурност, реакцията на НАТО може да не се ограничи до Червено море, а да пренесе натиска към Босфора и Каспийския басейн, трансформирайки морското право в чист инструмент на икономическата блокада.

17.09.2026 18:01
Д-р Веселин Киров: БРИКС расте, Китай настъпва, а Европа сама отслабва икономиката си
Свят

Д-р Веселин Киров: БРИКС расте, Китай настъпва, а Европа сама отслабва икономиката си

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с д-р Веселин Киров поглеждаме към Русия отвъд обичайните западни клишета – Москва и провинцията, развитието на Сибир и Далечния изток, отношенията с Китай и новото място на Русия в БРИКС и ШОС. Как Пекин превръща икономиката и технологиите в глобално влияние? Защо европейските компании отстъпиха позиции на руския пазар? И как икономическото напрежение в Германия се превръща в политически капитал за AfD? Разговор за пренареждането на силите между Русия, Китай и Европа. Водещ: Владимир Трифонов Гост: д-р Веселин Киров

17.09.2026 18:00
Защо Полша се опитва да мобилизира младежта срещу Русия
Свят

Защо Полша се опитва да мобилизира младежта срещу Русия

/Поглед.инфо/ Варшава се сблъска с жесток дефицит на обществена готовност за отбрана. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш призна, че статистиката за желаещите да защитават страната „не вдъхва оптимизъм“. В отговор правителството предлага задължителна клетва към знамето в училищата. Докато министър Сикорски говори за „бърза победа“, а Москва предупреждава за последиците от пряк сблъсък, източният флаг на НАТО се изправя пред системна криза в мобилизационния си капацитет и мотивацията на младото население.

17.09.2026 17:45
Германски политик сравни поведението на Зеленски в Киев с последните дни на Хитлер в берлинския бункер
Свят

Германски политик сравни поведението на Зеленски в Киев с последните дни на Хитлер в берлинския бункер

/Поглед.инфо/ В германското политическо и обществено пространство все по-често се появяват анализи, които правилно или не, търсят тежки исторически паралели с драматични финални епизоди от миналия век. Според изявление на Ралф Нимайер, ръководител на т.нар. Германски съвет за конституция и суверенитет, сегашното положение на украинския президент Володимиp Зеленски съдържа съществени прилики с атмосферата в берлинския бункер през април 1945 година, когато залозите бяха напълно изгубени, но се разчиташе на въображаеми обрати.

17.09.2026 17:30
Франция отчита недостиг на гориво в 10% от бензиностанциите си, правителството търси внос и гъвкавост от Брюксел
Свят

Франция отчита недостиг на гориво в 10% от бензиностанциите си, правителството търси внос и гъвкавост от Брюксел

/Поглед.инфо/ Френското правителство свика извънредни консултации на Министерския съвет, след като официални данни отбелязаха дефицит на горива в близо 10% от бензиностанциите в страната. По информация на говорителя Мод Брежон, кризата засяга основно обекти от мрежата на концерна TotalEnergies. Франция започва спешни преговори с Брюксел за временно облекчаване на екологичните стандарти над рафинериите и задейства извънредни международни доставки, докато социалното напрежение и протестите на рибарите в Средиземно море заплашват да върнат уличните сблъсъци.

17.09.2026 17:15
НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.
Свят

НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Заявленията на руската делегация по време на заседанието на ОССЕ във Виена очертават времева рамка от четири до пет години, в която логистичната и транспортна инфраструктура на Европейския съюз трябва да бъде напълно приспособена за нуждите на въоръжените сили на НАТО. В центъра на това преструктуриране стои така нареченият „Военен Шенген“ – проект, целящ премахване на административните спънки при трансграничното придвижване на тежка техника, модернизация на жп прелези и укрепване на мостови съоръжения.

17.09.2026 17:05
Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите
Свят

Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите

/Поглед.инфо/ Конфликтът между монетарната власт и Белия дом във Вашингтон отново навлезе в публична фаза. Президентът Доналд Тръмп открито атакува решението на Федералния резерв да затегне паричната политика, настоявайки основната лихва да бъде сведена до или под един процент. Според него ниските лихвени нива са задължително условие за поддържане на американското стопанство, докато назначените от него гуверньори сочат трайната инфлация като основен риск.

17.09.2026 16:50
Зад гърба на Алианса: Защо ЕС се опитва да дублира функциите на Вашингтон
Свят

Зад гърба на Алианса: Защо ЕС се опитва да дублира функциите на Вашингтон

/Поглед.инфо/ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложения за радикална пренастройка на архитектониката за сигурност на Европейския съюз. Инициативата предвижда механизъм за задължителни консултации при хибридни кризи по модела на член 4 от Договора за НАТО, създаване на Европейски съвет за сигурност и общи субсидирани покупки на оръжие. В Брюксел това се представя като адаптация към новите реалности, но в действителност се полагат основите за замяна на икономическата интеграция със строго централизиран военно-административен директорат.

17.09.2026 16:40