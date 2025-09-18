/Поглед.инфо/ Захарова: Русия ще отговори на японските санкции с адекватни контрамерки.

Русия ще подготви контрамерки на санкциите на Япония, включително асиметрични стъпки, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Продължаващите неприятелски действия на Япония няма да останат без отговор, но нашият отговор ще бъде обмислен и основан на националните интереси. Ще продължим да предприемаме подходящи контрамерки, включително асиметрични.— подчерта Захарова по време на брифинг.

На 12 септември японските власти обявиха разширяването на антируските ограничения, добавяйки 52 организации и 10 лица към списъка със санкции. Ограниченията бяха насочени към Международния детски център „Артек“, фондацията „Ахмат-Хаджи Кадиров“, нейния ръководител Аймани Кадирова и младежката организация „Движение на първите“. Решението беше взето в отговор на ескалиращия конфликт в Украйна.

По-късно, на 18 септември, говорителят на Европейската комисия Олоф Гил потвърди подготовката на 19-ия пакет от санкции на ЕС, отбелязвайки, че новите мерки биха могли да засегнат енергийните доставки. Той подчерта, че дискусиите по детайлите продължават, но публични коментари не са възможни, докато процесът не приключи.

Според Politico, позовавайки се на дипломатически източници, ЕС планира да представи пакета на 19 или 22 септември. Крайната дата все още не е потвърдена.

Превод: ПИ