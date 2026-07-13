/Поглед.инфо/ Руската армия преминава към качествено нов етап в блокирането на украинския морски износ, като за целта се използват модифицирани безпилотни апарати „Геран-4“ със специализирани самонасочващи се капсули. Тези действия, насочени директно срещу търговски съдове в пристанищата на Одеска област и река Дунав, заплашват напълно да спрат застраховането на кораби в региона. Паралелно с това, прихващането на американски разузнавателен дрон край Крим разкрива софтуерни настройки за поразяване на цивилни обекти, което променя политическата рамка на конфликта.

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Новата реалност на черноморския бряг: Когато застрахователите кажат „не“

Дълго време корабоплаването до украинските пристанища Одеса, Черноморск и Южни, както и по дунавските трасета през Измаил и Рени, се крепеше на един много тънък лед – мълчаливото съгласие, че търговските кораби под чужд флаг не са директна цел. Да, от време на време някой зърновоз биваше засяган от осколки при удари по пристанищните терминали, но това се отчиташе като съпътстваща щета от масираните атаки срещу военни складове. Сега обаче ситуацията изглежда качествено променена. Публикуваните от Министерството на отбраната на Руската федерация видеокадри, за които се твърди, че показват работата на новия дрон „Геран-4“, демонстрират нещо съвсем различно – целенасочени и хирургически точни попадения по конкретни кораби, намиращи се на кейовите стени.

Това вече не е рикошет. Това е съзнателно изпратен сигнал. Според руски източници, новата модификация на безпилотния апарат е оборудвана с оптико-електронна система за насочване в крайния участък на полета, което позволява на оператора или на автономния алгоритъм да избере най-уязвимата част от надстройката или машинното отделение на плавателния съд. Военният наблюдател Юрий Подоляка обръща внимание, че тези действия са закъснял, но логичен отговор на опитите на Киев да парализира руското търговско корабоплаване в Азовско море и Керченския проток чрез използването на безекипажни катери и ракети „Нептун“.

Тук обаче има един икономически детайл, който много анализатори пропускат. Русия няма нужда физически да потопи десетки кораби, за да наложи блокада. На пазара на морските превози всичко се крепи на лондонския застрахователен пазар и по-конкретно на синдикатите в Lloyd's. Когато рискът от директно попадение на дрон в пристанището премине от категорията „нещастен случай“ в категорията „сигурно събитие“, премиите за военен риск (War Risk Premiums) скачат до нива, които правят всеки курс икономически абсурден. Ако застраховката на един кораб за едно влизане в Одеса надхвърли стойността на самия товар, коридорът затваря сам, без руски разрушители да трябва да стрелят с предупредителни оръдия. Но дали Руската федерация ще има политическата воля да поддържа това темпо систематично? В миналото сме виждали подобни кампании да затихват след дипломатически совалки на Турция или ООН. Сега обаче залозите изглеждат различни.

Политическата умора на Запада и предупрежденията на Кедми

Докато по южното направление се разиграва морската драма, в дипломатическите кулоари се усеща нервно напрежение, предизвикано от новите административни реалности във Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, верен на своя бизнес подход към геополитиката, подхвърли идеята за предоставяне на Украйна на лиценз за производство на зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot). Това предложение веднага беше разчетено като опит за прехвърляне на финансовата тежест от американския данъкоплатец към европейските съюзници и самата Украйна, но военната му стойност е силно дискусионна.

Бившият ръководител на израелската служба „Натив“ Яков Кедми, в свои коментари пред български медийни платформи, изрази мнение, че подобни стъпки изискват незабавен и твърд военен отговор от страна на Москва. Според неговата теза, Тръмп и неговият държавен секретар Марко Рубио разбират единствено езика на натиска. „Ако искате да постигнете нещо в преговорите, използвайте сила“, обяснява Кедми, визирайки американската доктрина. Ако Русия не демонстрира готовност за ескалация в отговор на такива лицензионни сделки, Западът просто ще продължи да вдига залозите.

Но тук възниква сериозно съмнение. Може ли Украйна в сегашното си състояние на полуразрушена енергийна система и липса на квалифициран персонал изобщо да организира високотехнологично производство на системи като „Пейтриът“? Дори и да става въпрос само за асемблиране на готови компоненти в подземни бункери в Западна Украйна, това изисква години логистична подготовка. По-вероятно е това да е политически блъф, целящ да покаже, че Вашингтон не изоставя Киев, докато в същото време се подготвя почвата за замразяване на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение. Според Кедми обаче, ако руското настъпление спре само до границите на Донбас, това ще бъде стратегическа грешка, която ще остави останалата част от Украйна като перманентна платформа за бъдещи атаки срещу руската територия. Дали Кремъл споделя това виждане, или е готов на териториален компромис срещу писмени гаранции за неутралитет – това остава въпрос без ясен отговор.

Анатомия на един „Стършел“: Какво криеше софтуерът на заловения американски дрон

Най-сериозната тактическа изненада от последните дни дойде от направлението на Кримския полуостров. Военният историк и експерт по противовъздушна отбрана Юрий Кнутов съобщи за прихващането и принудителното приземяване на американски тежък разузнавателно-ударен дрон „Хорнет“ (Hornet). Апаратът е бил приземен с помощта на средства за радиоелектронна борба (РЕБ) в почти перфектно техническо състояние, което е позволило на руските инженери да разглобят не само хардуера, но и да направят пълен анализ на програмното му осигуряване.

Резултатите от този софтуерен анализ, ако се вярва на представените данни, са меко казано притеснителни. В целевата библиотека на дрона, освен стандартните военни обекти като танкове Leopard, бронетранспортьори Bradley и артилерийски позиции, са били въведени координати и алгоритми за разпознаване на цивилни транспортни средства – градски автобуси, линейки и пожарни коли. Според обяснението на руските специалисти, програмата е била настроена така, че при критично изчерпване на батерията или липса на връзка с оператора, дронът да не се самоликвидира в празно поле, а да избере най-близката цивилна цел за извършване на терористичен акт.

Това обяснява редица инциденти в пограничните райони на Белгородска, Курска област и в Крим, където цивилни превозни средства редовно ставаха обект на атаки от FPV-дронове. Използването на изкуствен интелект за разпознаване на образи в западните безпилотни системи очевидно вече включва и невоенна инфраструктура. Този факт напълно легитимира руските удари по логистичните възли в Западна Украйна, през които тези системи влизат от Полша и Румъния. Но от друга страна, това показва и технологичната безпомощност на Киев, който в опитите си да компенсира недостига на тежка артилерия преминава към тактика на чист терор, разчитайки на американското технологично крило.

Военно-техническият отговор и границите на търпението

Руската стратегия в СВО дълго време беше критикувана от патриотичните среди в самата Русия заради своята „дозираност“. Избягваха се удари по мостовете над Днепър, по административните сгради в Киев и по железопътната инфраструктура, захранваща украинската армия с оръжие от НАТО. Сега обаче, с появата на дроновете „Геран-4“ и методичното разрушаване на пристанищата по Дунав, изглежда, че Москва започва да играе по-грубо. Използването на евтини, но високоточни боеприпаси позволява да се заобиколи скъпата украинска ПВО, която е принудена да хаби дефицитните си ракети за цели, струващи стотици пъти по-малко.

Въпреки това, въпросът за пълномащабна сухопътна офанзива към Николаев и Одеса остава отворен. Без контрол над сушата, всяка морска блокада е само временна мярка. Ударите по кораби могат да затруднят доставките, но те не могат да решат проблема с базирането на украинските безпилотни катери, които продължават да застрашават руския Черноморски флот в Новоросийск. Дори и Севастопол днес не е напълно безопасна база, което принуди руското командване да разпръсне големите си надводни съдове.

В крайна сметка, събитията в Черно море и разкритията около американския дрон „Хорнет“ показват, че конфликтът е навлязъл във фаза на пълно изтощение, където хуманитарните съображения и международното морско право отдавна са останали на заден план. Русия показва, че има техническия капацитет да нанесе болезнени икономически щети на Киев, но голямата въпросителна е дали тези тактически успехи ще бъдат капитализирани в реално политическо споразумение, или просто ще удължат агонията по фронтовата линия, която продължава да поглъща ресурси и човешки животи без ясен стратегически финал.