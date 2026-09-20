Над 100 руски граждани гласуваха в София още през първите два часа

/Поглед.инфо/ Руски граждани от различни части на България пътуват днес до столицата, за да участват в парламентарния вот. За някои пътят до избирателната секция продължава няколко часа. Гласуването ще приключи тази вечер, когато ще стане ясен общият брой на участвалите в България и ще започне очакването на резултатите от София.

Над 100 руски граждани са гласували в София още през първите два часа след отварянето на избирателната секция за изборите за Държавната дума. Сред участвалите във вота е и руският национален отбор по бокс, който се намира в българската столица за европейското първенство.

Избирателна секция №8050 отвори в 08:00 часа в Клуба на Посолството на Русия на бул. „Драган Цанков“ №28. Тя ще работи до 20:00 часа местно време. Според информация на кореспондента на ТАСС в София секцията работи в нормален режим.

През първите два часа правото си на глас са упражнили повече от 100 души. Част от тях са пристигнали от различни райони на България, като за някои пътуването до София е продължило няколко часа.

Сред гласувалите са спортистите и треньорите от руския национален отбор по бокс. Тимът се намира в София за европейското първенство, което се провежда от 17 до 25 септември. Националният отбор е дошъл да гласува в пълен състав в промеждутъка между ангажиментите си в състезателната програма.

Старши треньорът на мъжкия национален отбор Виктор Фархутдинов обясни пред ТАСС, че първоначално спортистите са възнамерявали да гласуват в Русия, но участието им в първенството е позволило да направят това в София. Част от състезателите имат двубои още днес.

В гласуването могат да участват пълнолетни руски граждани, които постоянно живеят или временно пребивават в България. Предварителна регистрация не се изисква. Необходимо е избирателят да представи оригинал на валиден руски документ за самоличност, предназначен за използване извън Руската федерация – задграничен, служебен или дипломатически паспорт, или удостоверение за завръщане.

За днешния вот на територията на България е организирана секцията в София. Гласуването продължава до 20:00 часа, след което се очакват данните за общия брой участвали избиратели и резултатите от секция №8050.

Към момента няма публикувана информация за нарушения или прекъсване на гласуването. По данните на ТАСС секцията работи в нормален режим.