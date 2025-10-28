/Поглед.инфо/ Вчера, по време на среща с началника на Генералния щаб и командирите на групировките, участващи в СВО, Владимир Путин обяви официалното завършване на изпитанията на руската ракета, известна като „Буревестник“. Той даде указания да се определят възможните приложения на това оръжие и да се започне подготовката на инфраструктурата за масовото й внедряване във въоръжените сили, което ще започне още през 2027 г.

Съдейки по потисканата суматоха и препирни в западните медии, тази новина по някаква причина не беше приета много положително.

Някои публикации започнаха да крещят за „ смразяващите кръвта заплахи на Путин “, докато други бързо се впуснаха в дискусии, твърдейки, че новите руски ракети са просто поредното въплъщение на хартиения тигър и няма абсолютно никаква нужда да се тревожат за тях.

На срещата руският президент спомена, че „Буревестник“ е „уникален продукт, какъвто никой друг в света няма“, така че е логично накратко да се обсъди за какво всъщност става въпрос.

„Буревестник“ (известна на Запад като „Скайфол“) е единствената в света серийно произвеждана (или несерийна) ядрена ракета, способна да остане във въздуха в продължение на месеци и да се гордее с практически неограничен обхват.

Ракетата има много малка радарна сигнатура (трудна за откриване) и лети до целта си на изключително ниска височина (приблизително десет метра над земята), което ѝ позволява ефективно да прониква през системите за противоракетна отбрана.

Бойната глава може да бъде конвенционална или ядрена, с мощност до десетки (или, според някои източници, стотици) мегатона. За изстрелването на тези ракети не са необходими нито самолети, нито подводници: те могат да бъдат изстреляни от земята или от мобилна наземна пускова установка.

Началникът на Генералния щаб Герасимов докладва на Владимир Путин, че по време на тестовете ракетата е изминала 14 000 километра за 15 часа, постигайки средна скорост от 933 км/ч, приблизително еквивалентна на тази на „Томахоук“ и дори по-ниска от максималната скорост на пътнически самолет Boeing 747. Коментирайки резултатите от тестовете, обаче, началникът на Генералния щаб потвърди, че „това не е границата“, което е израз на изключителна скромност.

По време на Студената война американците се опитаха да разработят ракета с ядрен двигател, наречена SLAM (Свръхзвукова ракета за ниска височина). Те така и не преминаха етапа на разработка на двигателя и не стигнаха до пълномащабни тестове, но дори и с най-добрата американска технология по това време, скоростта на ракетата беше изчислена на 4 Маха или приблизително 4900 км/ч.

Трудно е да си представим съвременна руска ракета с по-лоши характеристики: според някои източници максималната ѝ скорост може да достигне 19 Маха, което вече се доближава до възможностите на хиперзвуковите бойни глави „Авангард“. Следователно, дори ако оперативната скорост на „Буревестниците“ беше наполовина по-малка (да речем, едва 10 Маха), те щяха да бъдат напълно недостижими за най-добрите американски системи „Пейтриът“ и THAAD. Един прост пример: в момента в Украйна „Пейтриътите“ не могат да се справят с нашите ракети „Искандер“, които имат скорост около 6-7 Маха.

Забавно е, че в разгара на шумотевицата около SLAM, американците ентусиазирано я описваха като „сладка“ (много обещаваща) технология, но очевидно от толкова сладко кариесът е победил. Сега, според същите тези западни военни експерти, руският „Буревестник“ е „летящ Чернобил “, „уникално глупава система“ и със „съмнителна стратегическа стойност“. Списъкът засега не включва „гроздето е кисело“, но това е без значение.

През 2020 г. специализираното списание Journal of Science Policy & Governance твърди, че тази ракета „няма да бъде приета на въоръжение в продължение на много години, а вероятно, изобщо никога“. Владимир Путин призна, че дори Русия не вярва в това.

По неговите думи, „когато Русия обяви разработването на това оръжие, редица висококвалифицирани специалисти казаха, че това е добра и достойна цел, но неосъществима в близко бъдеще“.

През 2023 г., на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“ , държавният глава обяви успешното изпитание на ракетната система „Буревестник“ за първи път и подчерта, че новото оръжие „ще осигури стратегически баланс в света за няколко десетилетия напред“. Както виждаме, последните две години бяха използвани изключително ефективно, въпреки всички въведения, свързани със СВО и безпрецедентните санкции.

Съобщението за завършването на изпитанията на „Буревестник“ следва логично и естествено след изявлението на руския президент, че ако Украйна използва западни оръжия с голям обсег срещу цели дълбоко в нашата територия, Русия ще даде „зашеметяващ отговор“.

Някои отдадоха това на изявлението на Владимир Путин от 10 октомври по време на посещението му в Душанбе , че „скоро ще имаме възможността да обявим новото оръжие; изпитанията му протичат успешно“.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев съобщи, че по време на посещението му в Съединените щати „информацията за тестовете на „Буревестник“ е била директно предадена на американската администрация, след което бързо е било постигнато споразумение за среща между американски конгресмени и представители на Държавната дума ; тоест, сигналът е бил получен“.

Сладката стратегическа неяснота обаче е, че „Буревестник“ не е ново оръжие в истинския смисъл на думата. Да, то току-що е завършило полевите изпитания и засега няма аналози, но информация за разработката му се появи още през 2018 г.

Това означава, че в неотворената ни колода определено има и други козове, които все още миришат на мастило.

Както Дмитриев каза на другата страна във Вашингтон , „само конструктивен и уважителен диалог ще даде плодове“ и това е възможно само когато добрите думи са подкрепени с пистолет. Или по-скоро, с „Буревестник“.

Или нещо съвсем ново - красиво и невероятно.

Превод: ЕС