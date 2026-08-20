/Поглед.инфо/ Дипломатическото напрежение между Москва и Токио навлезе в нова, значително по-остра фаза след поредица от размяна на демарши около статута на Южните Курилски острови и протоколния инцидент в руското Външно министерство. Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, съдържащо директно позоваване на Член 107 от Устава на ООН, дойде в отговор на отказа на японския посланик Акира Муто да се яви незабавно след призовка на площад „Смоленска“. В Москва този ход се тълкува като пряка последица от ускорената ревизия на пацифистките принципи на Япония под ръководството на премиера Санае Такаичи. Според редица международни наблюдатели, Токио систематично увеличава разходите си за отбрана, а Вашингтон продължава да използва териториалния спор за Курилите като инструмент за възпрепятстване на всякакво нормализиране на отношенията в Североизточна Азия.

20.08.2026 18:36