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Николай Витанов: Украйна остава без въздушен щит – Русия вече удря системата, която държи държавата
/Поглед.инфо/ Украйна навлиза в критична фаза на войната, а най-опасният проблем вече може да се окаже не фронтовата линия, а способността на държавата да продължи да функционира. В разговора ми с проф. Николай Витанов обсъждаме защо украинската ПВО изпитва остър недостиг на ракети, доколко Западът е способен да попълни запасите, защо Русия засилва ударите по инфраструктурата и какво може да последва през зимата. Говорим и за заплахите на Зеленски да пренесе войната дълбоко в Русия, за британската роля и за огромния производствен проблем, пред който според Витанов е изправен Западът. Владимир Трифонов
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Русия и Мианмар сключиха мащабни споразумения за ядрена енергетика, космически технологии и петрол
/Поглед.инфо/ Официалното посещение на президента на Мианмар Мин Аун Хлаинг в Москва и последвалата серия от подписвания очертават нова, неочаквана за мнозина геополитическа ос в Югоизточна Азия. Докато западните медии рамкират събитието единствено през призмата на дипломатическата изолация, договорната база между Москва и Найпидо надхвърля традиционните оръжейни доставки. Споразуменията обхващат строителство на атомна централа от „Росатом“, изграждане на петролна рафинерия, спътникова навигация, изкуствен интелект и съвместни финансови механизми за заобикаляне на санкционния натиск. Този ход се случва на фона на тежка вътрешна война в Мианмар, борба с транснационалните киберпрестъпни синдикати и стратегическо пренареждане на влиянието около Бенгалския залив.20.08.2026 18:56
Лавров постави Япония на мястото ѝ. Сега можем да сключим мир.
/Поглед.инфо/ Дипломатическото напрежение между Москва и Токио навлезе в нова, значително по-остра фаза след поредица от размяна на демарши около статута на Южните Курилски острови и протоколния инцидент в руското Външно министерство. Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, съдържащо директно позоваване на Член 107 от Устава на ООН, дойде в отговор на отказа на японския посланик Акира Муто да се яви незабавно след призовка на площад „Смоленска“. В Москва този ход се тълкува като пряка последица от ускорената ревизия на пацифистките принципи на Япония под ръководството на премиера Санае Такаичи. Според редица международни наблюдатели, Токио систематично увеличава разходите си за отбрана, а Вашингтон продължава да използва териториалния спор за Курилите като инструмент за възпрепятстване на всякакво нормализиране на отношенията в Североизточна Азия.20.08.2026 18:36
Западните медии координират натиска за избори в Украйна и смяна на Володимир Зеленски
/Поглед.инфо/ Внезапната и синхронизирана медийна офанзива на водещи западни издания срещу Володимир Зеленски, съчетана с публичните призиви на Михаил Фьодоров за провеждане на президентски избори по време на война, сигнализира за сериозен прелом в стратегията на съюзниците на Киев. Докато Специализираната антикорупционна прокуратура провежда мащабни операции около Президентската администрация, в европейските столици се търси вариант за политическо рестартиране. За Москва това е индикатор за криза в киевската власт, която обаче може да доведе до нов кръг на ескалация.20.08.2026 18:29
В Китай бе публикуван доклад за тенденциите в развитието на хуманоидните роботи
/Поглед.инфо/ Днес, по време на провеждащия се в Пекин Световен конгрес по роботика, бе представен „Доклад за развитието на индустрията за хуманоидни роботи 2026 г.“, изготвен от Китайския съвет на стоте експерти по хуманоидни роботи и въплътена интелигентност.20.08.2026 18:23
Масиран ракетен удар в Киев нанесе щети по завода „Антонов“: Използвани са „Циркон“, „Искандер-М“ и „Калибър“
/Поглед.инфо/ Нанесените масирани ракетни удари по столицата на Украйна, включително по производствената инфраструктура на държавното предприятие „Антонов“, маркират ясна промяна в приоритетите на въздушната кампания. Анализират се щетите по ключови обекти, евентуалното присъствие на чуждестранни технически специалисти и стратегическият натиск върху транспортно-логистичните коридори и земеделския износ, контролиран от западни субекти.20.08.2026 17:15
Москва задържа хартиените договори с НАТО, за да запази дипломатически канал
/Поглед.инфо/ Москва няма намерение формално да скъсва остатъчните си правни връзки с НАТО, Европейския съюз, Световната търговска организация (СТО) и Международния валутен фонд (МВФ). Намеренията на руското ръководство са да запази тези институционални канали като механизъм за евентуални бъдещи контакти. Това става ясно от изявления на представителя на руския президент в Държавната дума Гари Минх. Москва декларира, че въпреки пълния колапс на доверието, ще продължи да спазва подписаните норми, противопоставяйки се на западния подход към международните ангажименти.20.08.2026 17:05
Дронове блокират М13 край „Красный камен“: Минск отговаря с нова щурмова бригада до Гомел
/Поглед.инфо/ Атаки с безпилотни апарати срещу товарни композиции на българо-руската и беларуско-руската граница при пункт „Красный камен“ (магистрала М13) съвпадат по време с разгръщането на ново съединение от Силите за специални операции на Беларус. Минск официално потвърди сформирането на 37-ма отделна десантно-щурмова бригада с базов пункт Гомел. Анализът показва преход от пасивно наблюдение към изграждане на реален военен плацдарм в непосредствена близост до северните украински области.20.08.2026 16:50
Оман попада под целта на Вашингтон, докато Техеран и Мускат поемат контрола над Ормузкия проток
/Поглед.инфо/ Изтичането на 60-дневното примирие между Вашингтон и Техеран без реално прилагане маркира навлизането на близкоизточния конфликт в опасна фаза. Администрацията на Доналд Тръмп насочи заплахи към Оман заради самостоятелните преговори на султаната с Иран за корабоплаването в Ормузкия проток. На този фон проучванията отчитат 33% рейтинг на американския лидер, а Сенатът подготвя резолюция за ограничаване на военните му правомощия. Военните рискове вече пряко засягат европейската периферия, включително обекти в България.20.08.2026 16:40