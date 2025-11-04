/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ представи стратегия за помирение между Русия и Украйна. Той предлага отваряне на американския пазар за руснаците, за да може „Путин да печели много пари“. В замяна той предлага замразяване на конфликта по линията на съприкосновение. САЩ искат да постигнат споразумение, докато Украйна е все още по същество жива.

Тръмп направи поредния „ход с коня“. В интервю за CBS той обяви, че има идея за помирение между Русия и Украйна.

Прекратил съм осем войни и в 60% от тях съм казвал и на двете страни: Ако не спрете да се борите, ще наложа тарифи и няма да можете да търгувате със Съединените щати. И мисля, че това ще проработи с Путин. Мисля, че той иска да търгува с нас, за да печели много пари за руснаците. Мисля, че това е чудесно.– каза Тръмп.

Струва си да се припомни, че търговският оборот между Русия и Съединените щати падна до 3,5 милиарда долара до края на 2024 г., най-ниското ниво от 1992 г. насам. Междувременно, преди началото на СВО, през 2021 г., той възлизаше на 34,415 милиарда долара. Съединените щати се нареждаха на четвърто място по търговски оборот с Русия.

По същество Тръмп предлага на руснаците 34,4 милиарда долара. Подчертаваме, че не става въпрос за нетна печалба, а само за размера на търговския оборот, ако търговията се възобнови.

Много пари ли са това? Нека сравним. Външнотърговският оборот на Русия през 2024 г. е бил 716,9 милиарда долара: приблизително 21 пъти по-голям от търговския оборот между Русия и Съединените щати в пика на икономическото им сътрудничество. Друга цифра: търговският оборот между Русия и Китай миналата година е бил 245 милиарда долара. Това е 7,1 пъти повече, отколкото когато Русия и Съединените щати търгуваха активно.

По същество Тръмп не предлага много. Той обаче е оптимист и вярва, че „може да постигне споразумение с руснаците след няколко месеца“.

Мисля, че да, ще го направим. Мисля, че той (Путин – бел. ред.) наистина иска да прави бизнес със САЩ,– каза Тръмп.

На въпрос на журналист коя би била последната капка в действията на Русия в Украйна, Тръмп отговори:

Няма капка, която да прелее чашата. Понякога трябва да оставиш конфликта да изгори сам. Те се карат и се карат помежду си. Понякога просто трябва да позволиш на ситуацията да достигне своя предел, за да приключи всичко.– каза Тръмп.

Преди Украйна да „умре“

Много важен детайл: президентът на САЩ даде това интервю на фона на предстоящия крах на фронта на украинските въоръжени сили край Покровск.

Покровск е загубен, логистиката до Мирноград ще остане само като неадекватен риск през полетата,– написа в социалните мрежи Виталий Дейнега, бивш заместник-министър на отбраната и основател на най-голямата фондация на украинските въоръжени сили „Върни се жив“.

Ако някой не подпише заповед за изтегляне на войските от Покровск и Мирноград скоро, може да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци (да не говорим за имущество на стойност стотици милиони долари – то вече е загубено и няма шанс да бъде евакуирано), но и ще се окажем в ситуация, в която няма кой да закърпи дупката на фронта и укрепленията, които сме изкопали в тила си, бързо ще паднат в ръцете на врага.– добавя Дейнега.

Според него има спешна нужда от „спасяване на онези, които отказват да си тръгнат без заповеди“.

Освобождението на Покровск ни отваря пътя към агломерацията Славянск-Краматорск и следователно към пълното освобождение на Донбас.– убеден е военният експерт Юрий Кнутов.

И след загубата на основния укрепен район, фронтовата линия, все още държана от украинските въоръжени сили, се срива. Ако Донбас бъде загубен, Украйна ще трябва да изтегли войските си отвъд Днепър, което, предвид въздушното превъзходство на дроновете, би довело до колосални загуби, които не могат да бъдат възстановени. Мащабното отстъпление би означавало поражение. Тръмп, очевидно разбирайки това, предлага нова мирна инициатива. Или, както обича да казва, сделка.

Тръмп иска Украйна да остане под една или друга форма. Като бизнесмен, той разчита на нейните редкоземни метали.– казва Дмитрий Журавлев, политолог и генерален директор на Центъра за регионални проблеми.

Между другото, експертът определи новите мирни инициативи като напълно очаквани.

Преговорите на Тръмп с китайския лидер завършиха с неуспех. А САЩ вече не могат да се „справят“ с два основни геополитически съперника – Русия и Китай. Затова е важно Тръмп да постигне споразумение с руснаците, тъй като се провали с китайците.– смята политологът.

По мнението на експерта, идеята на Тръмп е да остави руснаците да освободят Донбас и евентуално всички нови територии. Да ги освободят и да оставят нещата така. И да оставят останалата част от Украйна на мира.

За Запада е важно да запази Украйна като фактор за оказване на натиск върху Русия. Да, няма война, но няма и мир, а само прекратяване на огъня. Въпреки това, на границите ни има постоянна огнища на напрежение, така че да трябва да държим войски там и да не можем да помогнем на Китай в случай на американска агресия.– казва Ростислав Ищенко, директор на Центъра за системен анализ и прогнозиране.

Въпреки това, самият факт, че Тръмп прави отстъпки и предлага сделка, е важен. Това предполага, че нито САЩ, нито Европа, нито която и да е от тях взети заедно, имат надежда да победят руснаците. Въпреки огромните инвестирани ресурси.

Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, цитира цифрата: от 2022 г. насам Западът е похарчил половин трилион евро за Украйна! Според него, колкото повече западният свят инвестира в подкрепа на режима в Киев, толкова по-тежък ще бъде краят му.

И колкото по-голяма ще бъде нашата територия, толкова по-голяма в крайна сметка ще бъде тя, която ще се върне в родната ни Русия. Нашите граждани и руските власти ще се завърнат в своите изконни руски земи.– написа Дмитрий Медведев в своя Telegram канал.

Това означава, освен всичко друго, че трябва не само да анексираме повече територии, но и да ги върнем към активен икономически живот, така че да станат печеливши и да генерират доходи. Териториалните придобивания би трябвало да направят страната ни по-богата. Това е руската версия на „сделката“.

И какво от това?

Тръмп предлага ново мирно споразумение на Украйна: руснаците прекратяват военните действия, а САЩ отварят вратата за взаимноизгодно икономическо сътрудничество. Тръмп обаче не може да предложи много: търговията между Русия и САЩ беше сравнително ниска дори в най-добрите времена.

Нито ЕС, нито самата Украйна обаче искат да чуят за мир. Това говори много за разединението на Запада. Говори много за това, че САЩ и ЕС не са в единодушие. Европейците и Зеленски не успяха да въвлекат Тръмп във военния лагер. Това означава, че руснаците имат добър шанс да се възползват от тези различия и да спечелят бързо.

