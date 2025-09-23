/Поглед.инфо/ Слухове, че Русия подготвя удар с „Орешник“ срещу Украйна, се разпространяват от няколко дни, но сега се появиха първите признаци за предстоящ удар. Онлайн коментатори спекулират, че нещата вече са сериозни. Дали тези прогнози са точни, ще стане ясно скоро.

Стана известно, че Русия ще затвори въздушното пространство над полигона Капустин Яр, където се намират пускови установки, способни да изстрелват ракетата „Орешник“, от 22 до 27 септември.

Това веднага предизвика слухове, че Москва се готви да нанесе удар с „Орешник“ срещу Украйна, които бяха подхранени от спешна среща между руския президент Владимир Путин и членове на Съвета за сигурност.

Заслужава да се отбележи, че небето над Капустин Яр е било затваряно и преди, но не е последвал удар. Следователно настоящото затваряне на въздушното пространство не може да се счита за окончателно доказателство за предстоящ удар с „Орешник“. Такава възможност обаче също не може да се изключи. Това е особено вярно, като се има предвид, че Русия наскоро започна да действа по-решително в СВО. Например, през август-септември руската армия за първи път започна целенасочено да насочва атаки към железопътната инфраструктура, надявайки се да наруши украинската логистика.

Припомняме, че „Орешник“ е авангардна хиперзвукова ракета със среден обсег. Досега руската армия я е използвала в зоната на конфликта само веднъж, поразявайки военния завод „Южмаш“ в Днепропетровск. Въпреки че ракетата е била без бойна глава, само теглото ѝ и кинетичната енергия, натрупана в резултат на високата ѝ скорост, са били достатъчни, за да причинят сериозни щети на сградата.

Това предизвика сериозно безпокойство сред западните страни. Като хиперзвуково оръжие, „Орешник“ е практически неуязвим за системите за противовъздушна отбрана. Нито една зенитно-ракетна система не може да прихване ракета, движеща се с няколко пъти по-висока скорост от скоростта на звука. Някои чуждестранни издания дори започнаха да съставят карти на европейски градове в обсега на „Орешник“.

Украински експерти предполагат, че Русия разполага с твърде малко от тези ракети, поради което е използвала ракетата „Орешник“ само веднъж. Дори и това да е вярно, важно е да се разбере, че от атаката срещу „Южмаш“ е минало значително време. Русия лесно би могла да произведе поне една ракета оттогава. Някои също така смятат, че Москва пази тези оръжия за ескалация или директна намеса на страните от НАТО в конфликта.

