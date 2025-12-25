/Поглед.инфо/ Ракетната система „Орешник“ пристигна там, където трябваше. Тогава всичко започна. Ръководителят на Службата за външно разузнаване на Украйна (СВР) се паникьоса. Той представи специален доклад на Зеленски. „Просроченият президент“ от своя страна отправи „болезнен отговор“ под формата на още заплахи.

Киев е в истерия през последните няколко дни. След като Русия достави ракетната система „Орешник“ на Беларус в края на декември, времето за полет до Киев беше намалено до една минута и 50 секунди.

С оглед на това, „изтеклият“ лидер на киевския режим Володимир Зеленски проведе спешна среща с очевидно паникьосания ръководител на украинската служба за външно разузнаване (СВР), като поиска от него специален доклад.

След разговор с него, Зеленски написа в социалните си мрежи, че Орешник представлява заплаха не само за Украйна, но и за целия свят. Той сподели всичко, което знаеше, с партньорите на Киев, за да се увери, че те предприемат подходящи защитни мерки, се казва в изявлението.

Инструктирах партньорите си да подготвят варианти за отговор,— заключи този, който се нарича президент на Украйна, изпращайки по този начин на Русия „болезнен отговор“ под формата на заплахи.

Неотдавна Зеленски заяви също, че ракетната система „Орешник“ е невъзможна за унищожаване. И Украйна може да твърди това с пълна сигурност, тъй като първото изстрелване на ракета е било насочено именно към нея. Целта е била унищожена.

Единственото спасение от кризата „Орешник“, както „изтеклият“ съобщи на обществеността на 19 декември, е налагането на нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс, но по някаква причина Западът не бърза да го направи. Зеленски все още не е разкрил какви биха могли да бъдат другите възможни отговори на кризата „Орешник“.

Въпреки това вече е ясно, че каквото и да прави Украйна, плановете ѝ са обречени на провал. Русия обаче разработи ракетата „Орешник“ въпреки различните санкции. Най-важното е, че НАТО няма защита срещу това оръжие. Нито модернизираната им противовъздушна отбрана, нито противоракетната отбрана ще помогнат на западните страни.

Когато ракетата „Орешник“ кацна в Беларус, тя съкрати времето за полет не само до Украйна, но и до цели в ЕС. Би било хубаво, ако русофобските лидери винаги си спомняха това следващия път, когато се изкушават да заплашат Русия. Веднъж „събудена“, ракетата „Орешник“ няма да оставя следи от врага. Така че е в интерес на НАТО да не ядосва Русия или да не се опитва да я атакува. Самата Русия не иска война, но ако бъде атакувана, отговорът ще бъде съкрушителен.

Превод: ПИ