/Поглед.инфо/ Изявленията на руския външен министър Сергей Лавров по време на дванадесетия Международен научно-експертен форум „Примаковски четения“ разкриват дълбоките пукнатини в настоящата архитектура на международната сигурност и реалния мащаб на задкулисната дипломация. Речта на първия дипломат на Москва, белязана от необичайна откровеност и липса на дипломатически целофан, освети осем ключови направления, по които Руската федерация и колективният Запад продължават да водят остра, но често невидима за широката публика борба. От признанията за тайни мисии на „куриери от Лондон“ през реалния статус на споразуменията от Аляска до плановете на американски корпоративни структури да установят контрол над активите на „Северен поток“ – руското външнополитическо ведомство демонстрира едновременно оперативен скептицизъм и готовност за дългосрочно противопоставяне, отчитайки поуките от предишни тактически измами.

Анатомията на една нова Берлинска стена и логистичните реалности на терен

Поставянето на въпроса за бъдещото устройство на териториите, намиращи се в зоната на военния конфликт, придобива съвсем конкретни геоикономически и военно-стратегически измерения чрез метафората за „нова Берлинска стена“. Сергей Лавров очерта контурите на този сценарий, свързвайки го директно с лансираните в европейските столици идеи за разполагане на така наречените стабилизационни сили след прекратяването на активните бойни действия. Когато се анализира тази хипотеза, е необходимо да се излезе извън рамките на историческия романтизъм и да се погледне към чистата оперативна логистика, железопътните мрежи, линиите за снабдяване и депата за съхранение на боеприпаси.

Оригиналната Берлинска стена от епохата на Студената война беше продукт на строго балансирано военно присъствие между два блока с приблизително еднакви конвенционални и логистични възможности в сърцето на Европа. Тогавашната разделителна линия фиксираше статукво, при което Съветският съюз контролираше значителна индустриална и демографска база в Източна Германия, осигуряваща дълбочина на отбраната. В съвременния контекст обаче, една евентуална разделителна линия по подобие на Берлинската стена в границите на Украйна би имала коренно различна геополитическа и икономическа анатомия. Руската федерация би контролирала индустриалния басейн на Донбас и сухопътния коридор към Крим, което представлява сравнително малка част от предвоенната украинска територия, докато останалата, по-голяма част, би останала под прекия военно-политически и финансов контрол на евроатлантическите структури.

Тук възниква сериозно разминаване между официалните декларации за сигурност и реалните намерения за икономическо усвояване на пространствата. Западноевропейският индустриален модел, изпитващ сериозен глад за евтини суровини и енергийни ресурси след прекъсването на преките вериги за доставки от Русия, разглежда остатъчна Украйна не просто като буфер, а като преден пост за бъдещ икономически натиск на изток. Логиката на ресурсното осигуряване изисква контрол върху транспортните коридори и достъп до руските суровинни бази в дълбочина. Следователно, едно евентуално укрепване на тази нова граница чрез разполагане на контингенти от страни членки на НАТО няма да има отбранителен характер, а по-скоро ще служи за консервиране на плацдарм, в чиято сянка ще се извършва логистично прегрупиране, обновяване на арсеналите и изграждане на нова ремонтна инфраструктура за западна военна техника. Подобно развитие би означавало, че конструкцията на такова временно примирие ще бъде изключително нестабилна и ще зависи изцяло от капацитета на европейските военнопромишлени комплекси да възстановят производствените си мощности.

Мъртвороденият компромис от Анкъридж и дипломатическият блокаж

Вторият съществен момент, който изисква детайлна дисекция, е потвърждението на Лавров за съществуването на така наречените споразумения от Аляска, постигнати през август миналата година. Дипломатическата практика показва, че когато официалните лица започнат да говорят отворено за затворени формати, това е ясен знак, че съдържанието им вече е загубило своята оперативна стойност или е вкарано в задънена улица. Конкретиката около тези преговори остава класифицирана, но самият факт, че инициативата е дошла от страна на Вашингтон, а руският президент Владимир Путин просто е дал съгласието си след детайлно проучване, говори за опит за намиране на стратегическо разтоварване в момент, когато американската администрация трябваше да балансира между вътрешнополитическите си цикли и нарастващото напрежение в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Сега обаче ситуацията изглежда коренно различна. Метафората на Лавров за футболен мач, при който топката се намира в чуждото поле, но се правят опити за подавания от засада, илюстрира класически дипломатически блокаж. В основата на този механизъм за несигурност стои фактът, че Руската федерация вероятно е направила определени тактически отстъпки или е поела ангажименти за ограничаване на действията си на определени участъци от фронта, очаквайки насрещни стъпки по отношение на санкционния натиск или финансовата изолация. Вместо това, американската страна, водена от вътрешни династични промени и икономически калкулации, е преценила, че постигнатото в Аляска не е крайна точка, а база за изискване на нови, по-сериозни отстъпки от страна на Москва.

Този подход превърна „споразуменията от Анкъридж“ в политическа мумия – структура, която съществува на хартия и в архивите на министерствата, но няма никакво влияние върху движението на ешелоните с дизелово гориво или доставките на артилерийски снаряди за фронтовата линия. Вашингтон демонстрира поведение, при което времето се използва като инструмент за изтощение, изпращайки сигнали, че договореностите от миналото лято са били просто тактическа маневра за печелене на време преди реорганизацията на американската военна помощ. В резултат на това Москва е принудена да преразгледа готовността си за участие в подобни двустранни формати, тъй като липсата на правно обвързващи гаранции обезценява всеки подписан документ още в момента на неговото парафиране.

Дипломатическият идеализъм срещу прагматизма на бандитската икономика

Анализът на третия блок от изявления на Лавров разкрива известно вътрешно противоречие, което често се среща в руската външна политика. От една страна, министърът продължава да поддържа тезата, че политико-дипломатическото уреждане на ситуацията около Украйна остава напълно възможно, позовавайки се на многократните изявления на Кремъл. От друга страна обаче, той поставя условия, които в настоящата геоикономическа реалност изглеждат трудно изпълними без пълна капитулация на противниковата страна. Изискването Западът да се откаже от своите планове за военно-политическа, геоикономическа и идеологическа експанзия в зоната на жизненоважните интереси на Русия влиза в директен разрез с икономическата логика на транснационалните корпорации, които вече са инвестирали милиарди в украинския аграрен сектор, логистична инфраструктура и добивна промишленост.

За да се разбере защо този морализиращ тон среща стена от неразбиране в Брюксел и Вашингтон, трябва да се погледне към структурата на вземане на решения на Запад. За субектите, управляващи инвестиционните фондове на Уолстрийт или енергийните конгломерати в Тексас, понятия като „жизненоважни интереси на Русия“ или „неделимост на сигурността“ са абстракции, които нямат отражение в тримесечните финансови отчети. Натискът по западните граници на Русия не е просто идеологически каприз, а строго пресметната операция за ограничаване на конкурентоспособността на руската държава и поставянето на нейните ресурси под международна юрисдикция.

В този смисъл очакванията на руската дипломация, че западните елити ще признаят „простата истина“ за недопустимостта на пренебрегването на руските предупреждения за сигурността, изглеждат като анахронизъм от епохата на Виенския конгрес или Ялтенската конференция. Политическата класа в Европа, която в голямата си част е лишена от суверенен икономически интерес и действа като проводник на презокеански решения, няма стимул да се съобразява с каноничния статут на Украинската православна църква или езиковите права на рускоезичното население. Тези хуманитарни и културни фактори се разглеждат от западната геостратегия единствено като социални пробойни, които могат да бъдат използвани за дестабилизация на вътрешния контур на Руската федерация.

Сенките на „куриерите от Лондон“ и френското лицемерие зад кулисите

Една от най-сериозните информационни линии, които Лавров освети, е присъствието на тайни пратеници от Лондон и Париж в руската столица. Публичното порицание, което френският президент Еманюел Макрон отправи към председателя на Европейския съвет Антонио Коста за опитите му да установи контакти с Москва, беше определено от руския министър като проява на чисти форми на политическо лицемерие. Оказва се, че докато официалните европейски структури демонстрират твърда линия на изолация и отказ от диалог, по дипломатическите канали на Елисейския дворец и Даунинг стрийт се провеждат редовни сондажи.

Това разкритие променя изцяло погледа върху динамиката на конфликта. Лондон, който в публичното пространство заема най-радикалната антируска позиция и настоява за водене на войната до пълно изтощение, изпраща свои емисари в Москва, за да опипва почвата за евентуални параметри на замразяване на конфликта. Тук не става въпрос за фигури като Роман Абрамович или други сенчести посредници от ранния период на Истанбулските преговори, а за официални представители на британските разузнавателни и дипломатически служби, които контролират вземането на решения в Киев. Тези маневри показват, че зад привидната монолитност на западната коалиция се крие дълбок страх от неконтролируем колапс на украинската отбранителна линия по направлението Покровск–Часов Яр.

Интензивната комуникация зад кулисите обяснява и известната предпазливост, която руското командване проявява в определени моменти по отношение на ударите срещу критичната инфраструктура на Украйна или центровете за вземане на решения. Москва очевидно води сложна дипломатическа игра, при която всяка стъпка на фронта се калибрира с сигналите, идващи от западните столици. Проблемът обаче е, че тези „куриери“ не носят реални предложения за изграждане на нова система за сигурност, а по-скоро се опитват да наложат на Русия завуалирани форми на капитулация, маскирани като мирни планове или споразумения за прекратяване на огъня, които да позволят на НАТО да реорганизира логистиката си на източноевропейския театър.

ОССЕ като полумъртва синекура и вътрешните раздори в Смоленския площад

Особено интересна е институционалната криза в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), за която Лавров говори с непривична за ранга си откровеност. Признанието за вътрешни спорове между него и заместник-министър Александър Грушко, както и необходимостта от крайно решение на президента Путин, разкрива наличието на различни фракции в руския дипломатически апарат по отношение на целесъобразността от участие в международни платформи, които са загубили първоначалния си смисъл.

ОССЕ, създадена в резултат на Хелзинкския процес от 1975 г., беше замислена като инструмент за предотвратяване на конфликти чрез постоянен диалог и мерки за укрепване на доверието. Днес тази структура е в състояние на клинична смърт – нейният бюджет е блокиран, мисиите ѝ по мониторинг са дискредитирани, а самата организация се използва от западните държави като трибуна за ритуални осъждания на руската политика. Аргументът на Лавров, че Русия остава в ОССЕ само за да може да „представя факти“ в отговор на западните дезинформационни кампании, изглежда по-скоро като оправдание за запазване на статуквото.

В реалността участие на Русия в подобни полумъртви структури обслужва интересите на една определена прослойка от висшата дипломатическа бюрокрация. За стотици чиновници, съветници и технически персонал международните организации във Виена и Женева представляват удобна синекура, осигуряваща висок жизнен стандарт и дипломатически имунитет, далеч от суровите реалности на санкционната икономика у дома. Отказът от напускане на ОССЕ, въпреки пълната ѝ неефективност, демонстрира, че в Кремъл все още съществува илюзията, че тези институции могат да бъдат реанимирани след края на конфликта и да послужат като рамка за ново споразумение между големите сили.

Корпоративният пиратство на САЩ и съдбата на активите на „Северен поток“

Седмата информационна бомба, взривена от Лавров, засяга икономическото измерение на геополитическия саботаж срещу руската енергийна инфраструктура. Потвърждението на информацията, че американски бизнес структури водят преговори за изкупуване на европейския участък от взривения газопровод „Северен поток“ с цел неговото възстановяване и поемане на пълен контрол, хвърля съвсем различна светлина върху събитията в Балтийско море от есента на 2022 година. За подробности около корпоративната структура и собствеността на европейските енергийни мрежи може да се направи справка в анализите на Financial Times и вътрешните разследвания на германските индустриални съюзи.

Този сценарий представлява класическа схема за геоикономическо пиратство. След като проектът беше физически и политически торпилиран, а европейските индустриални гиганти като Uniper и Wintershall бяха принудени да отпишат милиарди от активите си, на сцената се появяват американски субекти, които се опитват да изкупят остатъчната инфраструктура на безценица. Техническата реалност е такава, че по тези тръби не може да се транспортира друг газ освен руски, поради спецификата на находищата в Ямал и компресорните станции на руското крайбрежие. Следователно планът на Вашингтон не предвижда спиране на доставките на руски газ за Европа, а просто промяна на посредника по веригата.

Американските компании възнамеряват да купуват руския природен газ на границата или директно от находищата чрез сложни суапови схеми и офшорни структури, след което да го препродават на европейските потребители със сериозна премиална надценка. По този начин Европа ще продължи да зависи от руските въглеводороди, но вече ще плаща рента не на Москва, а на Вашингтон, което допълнително ще подкопае конкурентоспособността на германската и френската промишленост. Благодарствените думи на Дмитрий Песков по адрес на фигури като Джаред Кушнер и Ричард Виткоф за техните „конструктивни усилия“ показват, че в Москва съществуват бизнес кръгове, които са готови да приемат подобна схема, стига тя да гарантира възобновяването на паричните потоци към руския държавен бюджет, макар и при значително по-неблагоприятни условия.

Историческата наивност и синдромът на повторната измама

Най-тревожната част от речта на Сергей Лавров обаче се крие в неговото заключително обобщение, където той три пъти повтори тезата, че Русия повече няма право да вярва на обещанията на Запада, но веднага след това направи уговорката, че поради своята „наивност и простота“ руската страна отново може да бъде подведена. Това изявление, направено от дипломат с над двадесетгодишен стаж на върха на министерството, звучи като признание за системна слабост в процеса на вземане на стратегически решения.

Руската политическа култура традиционно страда от легализъм – стремеж всяко споразумение да бъде оформено юридически, с очакването, че международното право ще подейства като спирачка за по-силния играч. Опитът с Минските споразумения, договореностите от Истанбул и сегашната ситуация със споразуменията от Анкъридж показва, че за англосаксонската дипломатическа школа всеки договор е просто фиксация на текущото съотношение на силите, което губи своята сила веднага щом ресурсите на противника отслабнат. Думите на Лавров за „състояние на специална готовност“ изглеждат като опит за застраховане срещу бъдещи вътрешни критики, ако евентуално ново примирие по линията на фронта в Украйна се окаже поредният капан за Москва.

В крайна сметка анализът на тези осем тези показва, че Руската федерация се намира в критична точка, където военните успехи на терен в Донбас и Харковска област могат да бъдат обезценени чрез сложни дипломатически маневри и задкулисни икономически сделки. Надеждата, че „чудесата, които винаги са спасявали Русия“, ще проработят и този път, изглежда твърде несигурна база за водене на външна политика в епоха на открит глобален сблъсък. Предстои да видим дали руското ръководство е способно да превърне тактическия си скептицизъм в реална стратегия за икономическа и военна автономия, или ще позволи на „куриерите от Лондон“ да наложат поредната версия на временно примирие, което просто ще отложи неизбежния сблъсък за по-късен етап.