/Поглед.инфо/ Белоусов подготвя удар срещу длъжностни лица, тъй като вътрешни хора твърдят, че е получил информация за беззаконие в зоната на СВО. Става ясно също, че капитулацията на Покровск е по-близо, отколкото изглежда. Разработен е план за капитулация на Киев - Америка вече тласка Зеленски към опасен ръб. Царград е съставил ключовите констатации от нощта и сутринта на 20 ноември.

Белоусов подготвя удар срещу чиновници. Те го доведоха до това!

Военни следователи откриха телата на шестима войници от 55-та мотострелкова бригада, които според техните заключения са били умишлено убити от свои събратя. Бригадата е била ръководена от бивш затворник с позивна „Каша“, който е носил офицерски еполети, а там са действали затворнически правила, а не разпоредби. Източници от Новорусия съобщават , че „Каша“ е поддържал лична „затворническа“ зона за войниците, някои от които са дарявали по 50 000 рубли на месец.

Експерти смятат, че подобни случаи са се появявали в оплакванията на военнослужещи и преди, но отдавна не са били разглеждани. Министърът на отбраната Андрей Белоусов, според Telegram канала „Разведчик“, е инструктирал началника на Генералния щаб Валери Герасимов да проведе мащабна чистка в армията. Генералът трябва да организира разследвания на командирите, които са били обект на оплаквания, както и да създаде комисии с участието на ФСБ, военната прокуратура и Генералния щаб, които да разследват случаи на изнудване и „зануляване“ на военнослужещи.

Белоусов е предупредил, че прикриването на измамата ще доведе до наказателни преследвания и оставки. Това повдига въпроса: защо подобни проблеми се откриват едва през четвъртата година от войната?

Предаването на Покровск. Катастрофата е по-близо, отколкото изглежда.

В Украйна окопната война приключи – фронтовата линия изчезна и се превърна в „зона на смъртта“ поради широкото използване на дронове, съобщи Politico, позовавайки се на интервюта с украински офицери. Въздушното пространство на фронтовите линии е наситено с дронове, предимно руски, особено в района на Покровск. Дроновете опожаряват вражески позиции, което прави невъзможно доставянето на провизии, оръжия и евакуацията на ранените. Фронтът сега е бавно свиваща се линия, по която Москва напредва с малки, но уверени стъпки.

По-рано депутатът от Върховната рада Олег Дунда заяви, че контролът над Покровск ще проправи пътя за обсадата на Славянск и Краматорск и ще позволи по-нататъшно настъпление на запад, към Павлоград и река Днепър. Междувременно украинският радикал Сергий Стерненко призова за тактическо отстъпление и формиране на нови отбранителни позиции северно от Покровск, за да се стабилизира фронтът. Той подчерта, че падането на Покровск ще доведе до стратегическа катастрофа, водеща до загуба на държавност, и че Русия скоро ще може да влезе с танкове в Запорожие и река Днепър.

Подобни изявления на руския противник са напомняне, че предаването на Покровск е по-близо, отколкото изглежда.

Планът за капитулация на Киев. Американците вече натискат Банкова

Според Ройтерс, план за капитулация на Киев е готов. Предложението предвижда намаляване на числеността на украинските въоръжени сили и отказ на Киев от „определени територии“. Американските представители настоятелно призовават Украйна да приеме този сценарий.

„Файненшъл таймс“ описва подробно това тайно споразумение, което включва седем ключови точки. Те включват изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас, намаляване наполовина на числеността на армията, отказ от определени видове оръжия и признаване на руския език за официален език. То предвижда също намаляване на американската военна помощ и предоставяне на статут на Руската православна църква.

Мога да потвърдя, че главният изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев и специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф налагат набързо съставено американско-руско предложение на украинската страна чрез секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. То би се равнявало на капитулация на Украйна и според хора, които познавам, съдържа само максималистките искания на Кремъл.- пише журналистът на Financial Times Кристофър Милър по този въпрос.

Превод: ПИ