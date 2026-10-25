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Русия

Основните събития от нощта и сутринта на 25 октомври. Зеленски отхвърли прекратяването на огъня. Руският проект в Аляска.

/Поглед.инфо/ Сутрешният информационен поток на 25 октомври носи поредица от разкрития, които преобръщат официалните разкази за войната, санкциите и вътрешнополитическата стабилност. Публикация във Financial Times разкрива как руският гигант „Новатек“ заобикаля американските ограничения, финансирайки проект за втечнен газ в самата Аляска. В същото време излизат данни за отхвърлена от Киев мирна оферта през 2023 г., докато на фронта обстрелите срещу Белгород продължават да отнемат цивилни животи. Във вътрешен план за Русия избухна скандал между депутатите Роднина и Делягин заради шоковото поскъпване на комуналните услуги с 15%.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 35224 прочитания
Основните събития от нощта и сутринта на 25 октомври. Зеленски отхвърли прекратяването на огъня. Руският проект в Аляска.
ИИ генерирана
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По публикации на Financial Times, "Царьград" и чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Офшорният маншион в Аляска: Как „Новатек“ проби американските санкции

Според разкрития на авторитетното издание Financial Times, базирани на вътрешни корпоративни документи и банкови извлечения, руската частна газова компания „Новатек“ е изградила сложна финансова и технологична схема, чрез която практически контролира и финансира изграждането на терминал за втечнен природен газ (LNG) на територията на щат Аляска. Проектът, носещ наименованието Polar Train LNG, първоначално бе представен пред американските регулатори като изцяло местна инициатива за износ на втечнен газ към азиатските пазари.

В основата на операцията стои тексаският инвеститор Джентри Бийч — фигура, известна от години в американските бизнес среди с близостта си до политическите кръгове около Републиканската партия и семейството на Доналд Тръмп. Според публикацията, „Новатек“ е прехвърлила правата за ползване на патентованата си технология за втечняване „Арктически каскад“ на базираното в САЩ дружество Tech Wave, което от своя страна е сключило официален меморандум за съвместна дейност с Polar Train LNG.

Схема на технологичния и финансов транзит според FT:
[Новатек (РФ)] ---> Патенти "Арктически каскад" ---> [Tech Wave (САЩ)]
        |                                                 |
        +------ Финансов ресурс (офшорни сметки) --------+---> [Polar Train LNG (Аляска)]

Прегледът на правната рамка показва, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е започнала проверка по случая. От компанията Polar Train LNG вече са подали молба за официално лицензиране и изключение от режима на санкции, обосновавайки се с нуждата от провеждане на технически преговори с руската страна. В разгара на институционалната проверка главният изпълнителен директор Джоел Ридъл, заедно с трима висши мениджъри, изненадващо подадоха оставки през септември.

Основната хипотеза на американските аналитици е, че Москва се опитва да използва технологичния си опит от проекта „Арктик СПГ 2“ — който бе подложен на парализиращи американски санкции от страна на администрацията във Вашингтон — като разменна монета. Руската страна предлага патенти и криогенно оборудване за терминала в Аляска, срещу което настоява за вдигане на ограниченията за нейните собствени специализирани танкове от ледови клас Arc7.

Не бива да се пренебрегва и вътрешнополитическият контекст в САЩ. Публикацията във Financial Times се появява в момент на изострена изборна борба, където всяка връзка между американски бизнесмени и руски държавни или полудържавни субекти се използва като инструмент за натиск. Сближаването между руския технологичен капитал и инфраструктурните проекти в Аляска показва, че глобалният енергиен пазар трудно подлежи на пълна административна изолация.

Пропуснатият прозорец от 2023 г.: Архитектурата на отхвърления компромис

Вторият ключов доклад на Financial Times се връща към пролетта на 2023 г. — периодът непосредствено преди началото на така наречената лятна украинска контраофанзива. Според неофициални източници от дипломатическите среди във Вашингтон и европейски среди, през този период между Москва и Киев са съществували неформални канали за комуникация, през които е било дискутирано работно предложение за прекратяване на боевете.

Параметрите на дискутираната тогава рамка са предвиждали:

  • Изтегляне на руските въоръжени сили до линията на съприкосновение, съществуваща към 23 февруари 2022 г.
  • Официално признаване от страна на Киев на суверенитета на Руската федерация върху полуостров Крим.
  • Законодателно и конституционно фиксиране на неутрален статут на Украйна с категоричен отказ от кандидатстване за членство в НАТО.

Според съобщенията в западния печат, украинският президент Володимир Зеленски лично е взел решението да отхвърли тези параметри. Мотивацията на Киев се е базирала на очаквания и прогнози от страна на военното разузнаване и западните съветници, че планираният пробив в Запорожка област ще разсече руската групировка на две и ще излезе на брега на Азовско море.

През същия период Украйна получи модерни западни бронетанкови платформи — включително германските основни бойни танкове Leopard 2A6 и американските M1A1 Abrams, както и инженерна техника за разминиране. Политическият натиск от страна на тогавашния британски премиер и представители на Пентагона е бил фокусиран върху постигането на „стратегическо поражение“ на Русия на терен.

Реалността на бойното поле обаче се окаже различна. Украинските подразделения се сблъскаха с дълбоко ешелонираната отбранителна линия „Суровикин“, включваща плътни минни полета, противотанкови ровове и засилено използване на ударни безпилотни апарати от типа „Ланцет“ и FPV дронове. Пробиването на първата отбранителна полоса в района на село Работино отне месеци и коства тежки загуби в техника и жива сила, без да доведе до оперативен успех към Токмак или Мелитопол.

Днес публикуването на тези детайли от 2023 г. служи главно за прехвърляне на политическа отговорност между Киев и западните столици. Няма публично достъпни документи с подписите на преговарящите, а самите дипломатически източници подчертават, че гаранциите за сигурност от страна на Запада тогава са били мъгливи.

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