/Поглед.инфо/ Военно-политическата ситуация около украинския конфликт навлиза в качествено нова фаза, белязана от официалното признаване от страна на Кремъл, че събитията са надхвърлили рамката на Специалната военна операция (СВО) и са се превърнали в реална война. Това се случва на фона на мащабни тактически и стратегически промени по линията на съприкосновение. Според наличната информация от фронта, руските сили са осъществили сериозен пробив в Харковско направление и подготвят обкръжаването на ключови логистични възли на украинската армия, докато на дипломатическия и икономическия фронт се очертава дългосрочна ескалация, въвличаща пряко европейските структури на НАТО без американско участие.

По публикации в чужди медии и военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Юридическият и политически прелом: Защо Кремъл смени терминологията

Изявлението на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, че конфликтът е прераснал в „истинска война“, не е просто лингвистична промяна или пропаганден демарш. Това е административен и правен сигнал. Когато една държава официално премине от терминологията на „специална операция“ към тази за „война“, се променя изцяло вътрешната и външната правна рамка на ангажираност. По същество това премахва редица ограничения за нанасяне на удари по критична инфраструктура и променя правилата за ангажиране на държавния апарат.

Според официалното обяснение на Песков, тази трансформация е директна последица от намесата на Запада — конкретно Париж, Берлин, Хага, Осло и Вашингтон. Тук обаче изниква въпросът защо това се обявява точно сега? През 2022 и 2023 г. западната помощ също беше мащабна. Разликата през 2026 г. се крие в пълната интеграция на западното разузнаване в реално време и доставката на далекобойни системи, които директно атакуват международно признатата територия на Руската федерация.

В политическите среди на Москва се коментира, че тази промяна може да е прелюдия към разширяване на официално обявените цели. Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев вече очерта параметрите на бъдеща „санитарна зона“, която според неговите виждания трябва да включва Сумска, Днепропетровска и Харковска области. Прави впечатление обаче липсата на категорично споменаване на Одеса в тези последни изявления. Анализаторите веднага забелязаха това отсъствие и започнаха да спекулират дали Южното направление не е оставено за следващ етап, или пък е предмет на задкулисни дипломатически пазарлъци. На този фон посещението на министъра на отбраната Андрей Белоусов в щаба на Черноморския флот подсказва, че Одеският сектор не е забравен, а по-скоро се подготвя технически за противодействие срещу новите реактивни безпилотни апарати на противника.

Тактическият хаос на Харковския фронт и логистичният котел край Бели Колодез

На самата фронтова линия събитията се развиват по коренно различен сценарий от позиционната война, на която бяхме свидетели през миналата година. Наблюдава се рязко увеличаване на динамиката. Военни коментатори, позоваващи се на данни от OSINT (разузнаване по открити източници), твърдят, че през последните дни руските войски са поели контрол над близо 260 квадратни километра територия в различни сектори за изключително кратък период. Подобни темпове не са регистрирани от първите месеци на кампанията през пролетта на 2022 година.

Най-остра е ситуацията на Харковското направление, южно от Вовчанск. Според твърденията на военния наблюдател Михаил Дегтярев, предните отряди на групата „Север“ са пробили украинската отбранителна линия и са напреднали в дълбочина с около 12 километра. В резултат на това под руски контрол са преминали селата северно и западно от стратегически важния пункт Бели Колодез, включително железопътната гара Машел, намираща се на линията между Вилча и Бели Колодез, както и населеното място Земляной Яр.

Тук военната логика изисква дълбока дисекция на терена. Бели Колодез не е просто поредното село — то е железопътен и автомобилен възел, през който се снабдяваше цялата източна групировка на украинските въоръжени сили (ВСУ) в този сектор. Прекъсването на тази артерия създава хаос в тиловото осигуряване. За да се завърши операцията по обкръжаване обаче, е необходимо овладяването на Шевченково. Ако руските сили успеят да съединят този плацдарм с Великобурлушкия, това би затворило в „котел“ огромна територия от около 800 квадратни километра. Но тук има едно сериозно „но“: подобни мащабни обкръжения изискват огромен брой пехота за удържане на вътрешния и външния фронт на котела, което поставя под въпрос дали настоящата численост на групата „Север“ е достатъчна за толкова амбициозна цел, или ще се заложи на тактиката на постепенното изтласкване.

Паралелно с това беше отбелязано навлизане на руски части от територията на ЛНР на широк фронт, което доведе до овладяването на три гранични села. Това показва опит за разтягане на украинските резерви, които и без това са критично изтънени.

Донбаският възел: Константиновка, Дружковка и подготовката за Краматорск

На територията на ДНР се наблюдава интересна тактическа иновация. Командването на Южната група войски обяви намерение за обединяване на действията си с Централната група. След приключването на боевете за Константиновка, двете групировки планират да концентрират силите си за общ щурм срещу Дружковка.

Константиновка, чийто интензивен щурм започна в средата на май, на практика вече се намира в критично състояние. Обединяването на двете групировки („Юг“ и „Център“) за атаката на Дружковка означава, че градът ще бъде подложен на натиск от два вектора едновременно. За да се стигне до този етап обаче, трябва да бъдат изпълнени конкретни междинни задачи:

Южната групировка трябва напълно да овладее градския район Алексеево-Дружковка.

Централната групировка има задачата да прочисти Торское, Райское и поредица от по-малки селища, разположени в междуречието.

Едва след пълното ликвидиране на тези отбранителни възли ще се открие директният път към последната голяма агломерация в Донбас, контролирана от Киев — Славянск и Краматорск. Този процес обаче не протича гладко. Украинското командване е изградило дълбокоешелонирана отбрана в този район още от 2014 г., като използва индустриалните зони на заводите като фортификационни съоръжения. Затова твърденията, че щурмът ще бъде бърз, трябва да се приемат с известна доза скептицизъм. Историята с Бахмут и Авдеевка показа, че градските боеве в индустриални зони отнемат месеци и изискват колосални ресурси от артилерийски снаряди и тежки авиационни бомби (ФАБ-1500 и ФАБ-3000).

Митът за септемврийската мобилизация в Русия и икономическите реалности

На фона на успехите на фронта, в информационното пространство отново се завъртя темата за нова вълна на мобилизация в Руската федерация. Украински източници и редица западни анализатори активно разпространяват тезата, че веднага след есенните избори през септември, Москва ще обяви мобилизация на още 500 000 души, за да приключи конфликта преди настъпването на зимните студове.

Тази версия обаче се сблъсква с икономическата реалност и вътрешнополитическата стабилност на Русия. Известни руски информационни канали, свързани с ветерани от ЧВК „Вагнер“, категорично отхвърлят тази възможност. Основният аргумент срещу нова мобилизация не е политически, а чисто геоикономически. Глобалната системна икономическа криза принуждава всички участници в конфликта да оптимизират своите разходи. Мобилизирането на половин милион мъже означава изваждането им от и без това страдащия от дефицит на работна ръка руски граждански сектор (промишленост, строителство, ИТ).

Вместо това Русия залага на модела на професионалната армия с високи финансови стимули за договори. Към 2026 г. сумите, изплащани при подписване на договор, и месечните възнаграждения достигнаха нива, които осигуряват постоянен приток на доброволци (между 30 и 40 хиляди души месечно по данни на Министерството на отбраната). Това позволява провеждането на ротации без трусове в обществото. Разбира се, ако НАТО предприеме открита интервенция, ситуацията ще се промени коренно, но при настоящия интензитет на боевете нова мобилизация изглежда икономически нецелесъобразна и логистично неоправдана.

Сувалкският проход и подготовката на НАТО за „война тази вечер“

Докато Русия пренастройва тактиката си в Донбас и Харков, западните съюзници предприемат стъпки, които издават сериозна тревога. Британското списание „Икономист“ публикува материал, според който европейските страни от НАТО се подготвят за потенциален военен сблъсък с Руската федерация „още тази вечер“, при това в сценарий, при който Съединените щати няма да се притекат на помощ веднага (или изобщо, предвид вътрешнополитическата динамика във Вашингтон).

В центъра на това планиране е Сувалкският проход — тесният коридор, който свързва Полша с балтийските държави и разделя Беларус от руския ексклав Калининград. Съобщава се за разполагане на допълнителни контингенти от сили на Европейския съюз и НАТО с цел защита на Вилнюс и блокиране на прохода. Тези действия се обосновават с предполагаеми предупреждения от американското разузнаване за предстоящ руски удар по Източния фланг.

Тук обаче има сериозно стратегическо противоречие. Защо Русия би отворила втори фронт срещу държави членки на НАТО в момент, когато е ангажирала основните си ударни сили в Украйна? От военна гледна точка подобен ход би бил нелогичен. По-вероятно е раздухването на темата за Сувалкския проход да обслужва две други цели:

Първо, оправдаване на ускорената милитаризация на Полша и Прибалтика и увеличаването на военните бюджети до 4% от БВП.

Второ, създаване на преден пост, който да послужи като разменна монета или за предприемане на блокиращи действия срещу Калининградска област в случай на колапс на украинския фронт.

Списъкът за ликвидация на украинския ВПК: Истина или психологическа операция?

В интернет пространството изтече информация, според която Съветът за сигурност на Руската федерация е одобрил планове за „елиминиране на лица и обекти, представляващи заплаха за сигурността“. Твърди се, че съществува списък от около 100 висши военни и политически ръководители на Украйна, както и директива за пълното унищожаване на остатъците от украинския военно-промишлен комплекс.

Официално потвърждение за съществуването на подобен документ няма и не може да има, тъй като такива решения по дефиниция са строго класифицирани. Но индиректните доказателства — като системните удари с хиперзвукови ракети „Кинжал“ и „Циркон“ по подземни бункери и заводи в Киев, Лвов и Днепър — показват, че руското командване е преминало към тактика на системно обезглавяване на промишления потенциал. Проблемът с тази стратегия е, че голяма част от ремонта и производството на дронове и снаряди за ВСУ вече е изнесена на територията на съседни държави (Полша, Румъния, Чехия). Това прави пълното ликвидиране на украинския ВПК невъзможно без нанасяне на удари извън границите на Украйна — стъпка, която би означавала директен сблъсък с НАТО.

Фронтът остава в състояние на динамична нестабилност. Руското настъпление в Харковска област постига бързи териториални придобивки, но съдбата на кампанията ще се реши не от броя на превзетите села, а от това дали украинското командване ще успее да стабилизира логистиката си след загубата на Бели Колодез и дали руските сили разполагат с необходимия стратегически резерв за превръщането на тактическите пробиви в оперативен успех.