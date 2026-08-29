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Русия

Планът „Анкъридж“ е мъртъв: Защо Минск и Москва се готвят за продължителна ескалация

/Поглед.инфо/ Работното посещение на Александър Лукашенко в Руската федерация, започнало с пристигането му в Москва на 27 август, се провежда в условията на рязко изостряне на геополитическата обстановка около конфликта в Украйна. Разговорите с руския президент Владимир Путин и отделната работна среща с министър-председателя Михаил Мишустин показват, че Минск търси комплексни механизми за защита срещу нарастващия натиск. Осъзнаването, че дипломатическите сондажи на Запада не предлагат устойчиво решение, принуждава Съюзната държава да пренастрои своите икономически, логистични и отбранителни структури за продължително противопоставяне.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 42548 прочитания
Планът „Анкъридж“ е мъртъв: Защо Минск и Москва се готвят за продължителна ескалация
ИИ генерирана
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Визитата в Москва като индикатор за геополитическа ескалация

Пристигането на беларуския държавен глава в Москва съвпадна по време с интензивни задкулисни дипломатически маневри. В руската столица бяха регистрирани посещенията на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф и на секретаря на Ватикана по международните отношения архиепископ Пол Ричард Галахър. Според анализи на международни наблюдатели тези визити представляват опит за сондиране на възможностите за бързо замразяване на военните действия.

В интервю за телевизия RBC руският външен министър Сергей Лавров потвърди, че западните представители са пристигнали с общия апел за незабавно прекратяване на конфликта. Според Лавров обаче зад този апел се крие концепция, която не отчита коренните причини за кризата. Предлаганият от западните среди модел предвижда спиране на боевете по линията на съприкосновение без юридическо признаване на териториалните реалности, последвано от разполагане на така наречени „стабилизационни сили“ под ръководството на Великобритания и Франция.

За Москва подобен сценарий е категорично неприемлив, тъй като той цели съхраняването и превъоръжаването на въоръжените сили на Украйна. Очакванията, че новата администрация във Вашингтон би могла да подкрепи трайно споразумение, окончателно избледняха след изявленията на американския държавен секретар Марко Рубио по време на форума на НАТО. Рубио заяви, че САЩ остават изцяло на страната на Киев, с което практически бе анулиран рамковият документ, обсъждан по-рано в Анкъридж.

Френският президент Еманюел Макрон обобщи ситуацията по време на срещата на Г-7 с думите, че „Анкъридж е погребан“. Това потвърждава оценката на руското външно министерство, че западните държави не са готови да демонтират военната и политическата инфраструктура на киевския режим. При това положение дипломатическият ресурс се смята за изчерпан.

Икономическите измерения на преговорите с Михаил Мишустин

Фокусът върху срещата с руския премиер Михаил Мишустин разкрива уязвимите места на беларуската икономика в условията на хибриден натиск. Беларус не разполага с мащабните ресурсни резерви на Русия, поради което всяка ескалация на санкционния режим или прекъсване на търговските вериги оказва непосредствено влияние върху националния бюджет.

В Минск се разчита на ускорена реализация на 28-те интеграционни програми в рамките на Съюзната държава. Разговорите с Мишустин обхващат конкретни финансово-инженерни казуси: отпускане на нови кредитни линии чрез Внешэкономбанк и ВТБ, реструктуриране на съществуващите дългови задължения и премахване на извънтарифните ограничения пред беларуския износ.

Важен елемент от икономическото договаряне е осигуряването на гарантирани субсидирани цени за руския природен газ и суров петрол. Беларуските рафинерии в Мозир и Новополоцк (ОАО „Нафтан“) се нуждаят от стабилни доставки на суровина, за да поддържат производството на горива за вътрешния пазар и износа към трети страни през руските пристанища в Балтийско море – най-вече Уст-Луга и Бронка.

Кооперирането в сферата на микроелектрониката и тежкото машиностроене също заема централно място. Минското предприятие „Интеграл“ и Минският автомобилен завод (МАЗ) получиха значителни целеви субсидии за замяна на западното оборудване. Сглобяването на беларуска селскостопанска техника и камиони в руски региони се разглежда от правителството в Минск като основен лост за поддържане на заетостта и промишления растеж.

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