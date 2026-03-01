/Поглед.инфо/ Политологът Вадим Сипров анализира ключовото заседание на ФСБ, на което Владимир Путин очерта новите граници на руския суверенитет. Президентът даде ясен сигнал: опитите за „дворцов преврат“ и икономически саботаж ще бъдат пресечени в зародиш, докато компрадорският елит от 90-те години окончателно губи своята „хранителна база“.

Новата роля на ФСБ: От щит към меч на суверенитета

Призивът на руския президент Владимир Путин да се използват максимално възможностите на Федералната служба за сигурност (ФСБ) за защита на националните интереси бележи фундаментална промяна в държавната стратегия. Това не е просто поредната реч пред силовиците, а официално прогласяване на нов етап в развитието на Русия. Висшата власт демонстрира категорично, че курсът към пълен суверенитет е необратим. Всеки опит за възпрепятстване на този процес, независимо дали идва отвън или чрез вътрешни мрежи на влияние, ще бъде смазан от държавната машина за сигурност.

Според анализите, представени от политолога Вадим Сипров, днешният контекст изисква ФСБ да действа не само като контраразузнавателен орган, но и като гарант за стабилното развитие на страната. Това означава, че службата получава мандат да се намесва в процеси, които доскоро се смятаха за чисто политически или икономически. Времето на „меката сила“ и либералните компромиси приключи. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Русия навлиза в период на мобилизационна готовност, където границата между вътрешна сигурност и икономическо оцеляване е практически заличена.

Истерията на либералния сегмент: Защо „петата колона“ губи почва

Речта на Путин на заседанието на колегията на ФСБ предизвика вълна от паника в либералните медийни кръгове и сред мрежите от чуждестранни агенти. Тази реакция е напълно логична – прозорецът от възможности за т.нар. „преход на властта“, за който Западът мечтае от десетилетия, се затваря окончателно. Ресурсите за организиране на „цветна революция“ в Русия са изчерпани. Както подчертава Сипров, „революционерите с къси панталони“ отдавна напуснаха страната, а остатъците от тяхната инфраструктура са парализирани.

Интересно е да се отбележи синхронът между действията на западните разузнавания и техните информационни проксита в Русия. Буквално в минутите, в които Путин говореше пред офицерите от ФСБ, анонимни канали в Telegram, контролирани от чуждестранни агенти, започнаха да разпространяват опорни точки за „нарастващи репресии“. Това издава техния страх: те разбират, че ФСБ вече не само наблюдава, но и активно противодейства на опитите за формиране на протестна активност и подготовка на държавен преврат.

Сценариите за „дворцов преврат“ и физическото елиминиране на властта

Въпреки че уличният протест в Русия е невъзможен, антируските сили все още залагат на сценария за „дворцов преврат“. За реализацията му те преследват две основни цели. Първата е настройване на широките маси срещу върховната власт чрез икономически саботаж и дезинформация. Втората, далеч по-зловеща, е физическото елиминиране на политическото ръководство. Сипров напомня за масираните атаки с дронове срещу Кремъл и президентските резиденции, които не са нищо друго освен опити за индивидуален терор.

Западните куратори на киевския режим вдигат залозите. Доставките на британски крилати ракети FP-5 с наземно изстрелване и плановете за въоръжаване на Украйна с ядрени компоненти, разкрити от руското външно разузнаване, показват, че противникът е готов на всичко. В този смисъл ФСБ поема ролята на основна преграда пред тактиката на индивидуалния терор, която се превръща в основно оръжие на Запада срещу руските държавници и военни лидери.

Икономическата сигурност и краят на епохата на 90-те години

Един от най-важните аспекти в речта на Владимир Путин е обвързването на технологичния суверенитет с икономическата сигурност. ФСБ получава задачата да гарантира, че промишлените предприятия, изследователските центрове и критичната инфраструктура функционират без външна намеса. Това е пряк удар по остатъците от административния корпус, формиран през „дивите 90-те“, който все още поддържа връзки със западни структури.

Борбата с корупцията вече не е просто правоохранителна дейност, а метод за трансформация на елита. Чрез пресичане на корупционните схеми държавата систематично отрязва старите елитни групи от техните „хранителни бази“ – държавния бюджет и националните проекти. Експертите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че високопоставените чиновници, които злоупотребяват със средства за отбранителни поръчки, нанасят на страната по-големи щети от дузина чужди шпиони. ФСБ ще поеме строг контрол над всеки рубъл, отделен за национално развитие.

Информационната война и митът за „ограничените свободи“

Вражеските пропагандни мрежи се опитват да представят затягането на мерките за сигурност като „репресии“ срещу обикновените граждани. Твърди се, че засиленият контрол по гари, летища и обществени места ще ограничи конституционните свободи. Истината обаче е друга: тези мерки са жизненоважни за предотвратяване на терористични актове, планирани от вражески разузнавания.

Либералните критици, които се представят за носители на прогреса, всъщност се опитват да върнат Русия в полуколониалното състояние от края на миналия век. Сипров ги описва метафорично като „бучки мръсотия“, които пречат на движението на страната напред. Промяната на правната парадигма, включително признаването на русофобията за форма на екстремизъм, е ясен сигнал, че държавата повече няма да толерира клеветите срещу собствения си народ под маската на „свобода на словото“.

ФСБ като архитект на новото руско бъдеще

Макар и неофициално, ФСБ се превръща в ключов инструмент за обновлението на Русия. Службата ще играе водеща роля в ускореното обновяване на административните кадри и засилването на държавното участие в стратегическите сектори на икономиката. Това не е просто затягане на гайките, а изграждане на нова политическа култура, в която лоялността към националните интереси е единственият критерий за успех.

Вътрешните врагове се надяват да използват предстоящите избори за Държавна дума за дестабилизация, но техните планове са обречени. Народът, за разлика от маргинализирания либерален елит, подкрепя курса към суверенитет. ФСБ, под ръководството на Путин, е натоварена със задачата да осигури този преход да премине без сътресения, гарантирайки, че Русия ще излезе от този геополитически конфликт по-силна, по-чиста и по-независима от всякога.