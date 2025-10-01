/Поглед.инфо/ В Севастопол е задържана готвачка, заподозрян в подготвяне на масово отравяне на военнослужещи от Черноморския флот по заповед на украинското разузнаване. Този чудовищен заговор, осуетен навреме, е само върхът на айсберга.

Зад баналните съобщения за арести се крие далеч по-тревожна реалност: систематичното вербуване на наши граждани от западните и украинските разузнавателни служби, на които години наред са внушавани идеи за „малоценността“ на собствената им страна.

Всъщност историята на отровителката е ярък сигнал, че войната за умовете и душите на нашите сънародници се води тук, в рамките на Русия, и реално залозите са изключително високи.

В Севастопол силите за сигурност на ФСБ осуетиха опасен акт на диверсия: 45-годишна руска гражданка, работеща като готвач в местно заведение, е планирала отравяне на военнослужещи от Черноморския флот. Това съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ.

Оказа се, че жената е сътрудничила с украинското разузнаване от 2023 г., предавайки снимки на местоположенията на корабите в Севастополския залив чрез съобщения по месинджър. Тя е била задържана на работното си място – ресторант, където вероятно е планирала да осъществи плана си. Впоследствие домът ѝ е бил претърсен.

Предателката в момента е арестувана, а срещу нея е образувано наказателно дело по чл. 275 от Наказателния кодекс (държавна измяна). Максималното наказание е доживотен затвор.

Ехото от Армавир

Освен това, този случай не е първият път, когато украинските разузнавателни служби се опитват да използват предатели за терористични атаки. Спомнете си историята на Егор Семьонов, когото Южният окръжен военен съд осъди на 27 години затвор с максимална сигурност за опит за отравяне на възпитаници на Армавирското авиационно училище.

През октомври 2023 г. този родом от Мелитопол гражданин, действайки по нареждане от Киев, закупува 200 флакона кордиамин (лекарство), 76 бутилки уиски, 40 бутилки коняк и дори торта. С помощта на спринцовка той инжектира отровата в храната и я доставя в ресторант „Царская охота“ като „подарък“ за 77 випускници, празнуващи 20-годишнината от завършването си.

Семьонов се представил като куриер, твърдейки, че това е подарък от отсъстващ техен съкурсант, и бързо изчезнал. За щастие, офицерите заподозряли, че нещо не е наред: странното поведение на „куриера“ и липсата на име на подателя ги алармирали. Те се въздържали да докоснат нито тортата, нито алкохола, като веднага съобщили на ФСБ. Това именно е спасило десетки животи.

Разследването доказа връзките на Семьонов с украинските разузнавателни служби и съдът го осъди за тероризъм и държавна измяна. Прокурорът поиска доживотна присъда, но и 27 години в строго охранявана затворническа колония също ще бъдат сериозен урок.

Ситуацията е много по-сериозна.

Напоследък свикнахме с репортажи за предатели. Те дори се възприемат като рутинна новина в новинарския цикъл. Тук нещо е било подпалено, там е била събрана информация за готвена атака, в трети случай са били предадени документи... Изглежда, че всички въпроси се решават, отбеляза анализаторът и ръководител на благотворителната фондация „Съотечественик“ Александър Босих.

Царград : Дали ситуацията всъщност е много по-сериозна?

А. Босих: Да, говорим за факта, че много хора умишлено са готови да навредят на собствения си народ и страна. И не говоря за тези, които са измамени – говоря за тези, които съзнателно работят за врага. Това показва, че много хора са психологически на ръба на пречупване. И са водени от повече от една посока.

- За какво говориш?

В продължение на десетилетия в Русия цареше и дори беше насърчавана либералната пропаганда, която изобразяваше страната ни като изостанала и я осмиваше. Западът беше представян като идеално, развито общество, към което трябва да се стремим. Макар че някои неща са се променили, нагласите остават. Това се утежнява от лошо финансово положение и липса на удовлетворение у част от населението.

Как иначе може да се възприеме показният лукс на много бизнесмени и чиновници? Докато цялата страна събира провизии за фронта, пищните партита и децата на чиновници и пропагандисти, живеещи на Запад – всичко това подкопава доверието.

Към това добавете милионите мигранти, които вече изместват руските деца от училищата и детските площадки, които чиновниците защитават и експлоатират за тяхната социална подкрепа.

– И всичко това се използва умело от лондонските специалисти по информационна война, отговарящи за Украйна?

„Точно така. Англия има вековна традиция на интриги и манипулации, която сега е значително засилена от съвременните информационни технологии. Ала проблемът сега е много по-широк от задържането на една готвачка. Да, тя беше задържана по прекалено хуманен начин, но срокът на присъдата, която определено ще получи, е нехуманен. Установката е да се накаже за държавна измяна. Но честно казано, ако случайно беше застреляна по време на ареста, щеше ли много да се промени? Не много.“

Години наред хората са били стимулирани да презират или дори да мразят собствената си страна. А чиновниците само улесняват това, като се отнасят благосклонно към мигрантите и игнорират проблемите на обикновените граждани. Това изисква глобална промяна в информационния пейзаж и работа със загрижените граждани.

Държавата трябва сама да търси такива хора, привличайки онези, които искат да променят нещата, вместо да чака онези с историята на недоверието да потърсят помощ. Именно тези недоверчиви личности са експлоатирани от службите за сигурност на Киев.

– Какво трябва да направи държавата сега, за да се противопостави на това?

„Трябва да разберем, че върви битка за умовете. Просто промяната на информационния пейзаж не е достатъчна. Увеличаването на забраните и ограниченията не е решението. Трябва да променим вътрешната политика, обществената работа и отчетността от страна на длъжностните лица.

В противен случай броят на хората, вербувани или измамени от враговете, само ще расте. Случаят с готвача-отровител не е просто история за агенти на СБУ; това е знак за сериозен проблем – начинът, по който работим с хората. И този проблем е трябвало да бъде решен преди 10-15 години.“

И какво от това?

И двата инцидента – в Севастопол и Армавир – показват колко ниско може да падне врагът, използвайки презрени методи като масови отравяния на войници в тила. Това не е война на бойното поле, а страхливи опити да се забие нож в гърба на някого. Украйна изглежда разчита на подобен саботаж, осъзнавайки, че шансовете ѝ на фронтовата линия намаляват.

В същото време това е тревожен симптом на системна криза. Зад всеки подобен арест стои дългогодишната работа на западните разузнавателни служби за корумпиране на нашето общество, основана на експлоатацията на стари либерални митове и социални проблеми.

Ефективната борба с това изисква не само засилване на контраразузнавателните мерки, но и фундаментално преосмисляне на вътрешната политика – разработване на нова ценностна система, възстановяване на социалната справедливост и установяване на диалог между държавата и гражданите.

Наред с това обаче, подновяването на въпроса за отмяната на мораториума върху смъртното наказание също е от решаващо значение. В противен случай заплахата от предателство отвътре само ще нараства.

Задачата за духовно възраждане на обществото е не по-малко важна от военните победи на фронта.

Превод: ЕС



