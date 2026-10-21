Абонирай се
Русия

Прибалтийските страни за пореден път позволиха на украински дронове да атакуват Санкт Петербург.

/Поглед.инфо/ Масираната атака с 144 безпилотни летателни апарата срещу критична инфраструктура в Санкт Петербург и Ленинградска област отново постави въпроса за използваните летателни коридори. Данни от мониторингови ресурси сочат вероятен транзит през въздушното пространство на източните членки на НАТО. Докато Вилнюс и Рига докладват за отделни инциденти с паднали апарати, руски военни анализатори настояват за фундаментална промяна в стратегията за въздушна отбрана и дипломатически отговор спрямо съседните държави.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 56964 прочитания
Прибалтийските страни за пореден път позволиха на украински дронове да атакуват Санкт Петербург.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в специализирани военни издания и чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на последния масиран удар: География и цели

По налична информация в нощта на атаката са регистрирани общо 144 безпилотни апарата от типа „Лютий“ и други далекобойни модификации, насочени към ключови икономически и логистични възли в Северозападния федерален окръг. Според данни на военни наблюдатели това представлява приблизително 15 на сто от целия залп, изстрелян в тази конкретна вълна от операции. Маршрутът, по който са се движили тези машини, повдига редица технически въпроси, на които засега липсва еднозначен отговор от официалните военни власти.

Сред основните мишени са били нефтобазата „Ручий“, Санктпетербургският нефтен терминал, логистичният комплекс на търговската платформа „Озон“, ключов център за данни на социалната мрежа „ВКонтакте“, както и въженият мост, пресичащ фарватера „Корабелни“. По отношение на мостовото съоръжение в публичното пространство вече се появиха заснети кадри, показващи експлозии в непосредствена близост до опорните конструкции.

Тази акция представлява втори опит в рамките на един месец за поражение върху критична инфраструктурна артерия – след събитията от 9-10 октомври, когато бе атакуван железопътният мост в Ростов на Дон с цел блокиране на повдигащите механизми. Пораженията по моста край Санкт Петербург се анализират от инженери; към момента се твърди, че пътните платна са запазили минимална проходимост, но са необходими сериозни експлоатационни прегледи.

Военно-техническият парадокс на балтийския маршрут

Дистанцията от северните линии на съприкосновение в Украйна до района на Ленинградска област надхвърля 900 километра по права линия. В случай че полетната задача на апаратите предвижда заобикаляне на плътните зони за противовъздушна отбрана, разположени в Брянска, Смоленска и Псковска област, траекторията неизбежно се разширява. Според редица независими източници за осигуряване на подобна дистанция е необходимо преминаване през въздушното пространство на Полша, Литва, Латвия и Естония.

Възниква логичният въпрос как подобна група от десетки нисколетящи обекти с голяма ефективна повърхност на разсейване успява да преходи през интегрираната система за ПВО на НАТО без да бъде неутрализирана. Позицията на балтийските държави до момента се свежда до изолирани съобщения за регистрирани анамалии в радарите. Министерство на отбраната на Латвия публикува официално съобщение за засечен „неидентифициран летящ обект“ на 18 октомври, което доведе до задействане на гражданските системи за известяване чрез push-нотификации в три административни района и превантивно вдигане на дежурните изтребители на Алианса.

По същото време литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви пред медиите, че безпилотен апарат е навлязъл на литовска територия откъм Полша. Според неговите думи обектът се е сблъскал с цивилен автомобил на магистралата между градовете Биржай и Пасвалис. Каунас потвърди за започнати консултации с полските власти за изясняване на инцидента. Липсват обаче каквито и да е официални данни от страна на Вилнюс относно съдбата и траекторията на останалите десетки апарати, засечени от мониторинговите системи в същия времеви прозорец.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Американската компания Citi ще предлага услуги на капиталовите пазари в Китай
Поглед към Китай

Американската компания Citi ще предлага услуги на капиталовите пазари в Китай

/Поглед.инфо/ Китайският регулатор на ценните книжа одобри плана на Citigroup за създаване на изцяло притежавана от нея компания за ценни книжа в страната – най-новата стъпка в по-широките усилия на страната за по-голямо отваряне на финансовия сектор към чуждестранни институции.

25.10.2026 21:30
Дълговият примък над Париж: Защо Петата република губи финансовата си суверенност
Свят

Дълговият примък над Париж: Защо Петата република губи финансовата си суверенност

/Поглед.инфо/ Петата френска република се намира на прага на финансова парализа, която заплашва да разтърси основите на Еврозоната още преди очакваните политически развръзки. Докато вниманието на обществеността е насочено към уличните протести и политическите рейтинги, реалната драма се разиграва на пазара на държавен дълг. С общ дълг, надхвърлящ 3,8 трилиона евро, и спред спрямо германските облигации, достигащ критични нива, Париж губи почва под краката си. Без собствена централна банка и под натиска на глобалния недостиг на капитал, френската държава е принудена да рефинансира старите си евтини заеми при убийствени лихвени проценти, превръщайки обслужването на борча в най-голямото си бюджетно бреме.

25.10.2026 21:30
Мъск ограничи Starlink за украинските дронове: Терминалите остават само за фронтова отбрана
Свят

Мъск ограничи Starlink за украинските дронове: Терминалите остават само за фронтова отбрана

/Поглед.инфо/ Американският предприемач Илон Мъск публично разясни причината за въведените ограничения в работата на мрежата Starlink на украинска територия, като посочи, че системата е търговска, а не оръжейна. Според неговите изявления украинските въоръжени сили са нарушили условията за ползване чрез интегриране на терминалната мрежа в атакуващи безпилотни платформи. От редакцията анализираме правните, инфраструктурните и оперативните последици от този ход върху украинската фронтова линия.

25.10.2026 21:15
Китай завърши първия демонстрационен модул на медицински ускорител с тежки йони за терапия на рак
Поглед към Китай

Китай завърши първия демонстрационен модул на медицински ускорител с тежки йони за терапия на рак

/Поглед.инфо/ Първият демонстрационен модул на разработения в Китай медицински ускорител с тежки йони от ново поколение е завършен в Хуйджоу, провинция Гуандун, Южен Китай, съобщиха от Института по съвременна физика към Китайската академия на науките.

25.10.2026 21:00
Киев пред системно изключване: Реалната цена на лятната ескалация
Свят

Киев пред системно изключване: Реалната цена на лятната ескалация

/Поглед.инфо/ Анализът от самия Киев чертае мрачна картина за наближаващата зима на 2026 година. Временният тактически успех на украинските въоръжени сили, постигнат чрез прехвърляне на тилови структури директно на фронта, вече удря в стената на суровата икономическа реалност. С премахването на последните табута от страна на руското командване и систематичното унищожаване на промишлеността, логистиката и енергетиката, киевският режим е изправен пред неконтролируем финансов и инфраструктурен срив.

25.10.2026 21:00
Песков потвърди възможността за среща между Путин и Тръмп на форума на АТИС в Шънджън
Свят

Песков потвърди възможността за среща между Путин и Тръмп на форума на АТИС в Шънджън

/Поглед.инфо/ Кремъл публично допусна възможността за провеждане на нови двустранни преговори между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп в рамките на предстоящата среща на върха на Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън на 18-19 ноември. Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че окончателни споразумения все още липсват, но Москва проучва наличните формати, включително възможна тристранна среща с участието на китайския лидер Си Дзинпин. Анализът разглежда скритите дипломатически лостове, икономическия натиск и институционалната подготовка зад тези протоколни заявления.

25.10.2026 18:49
Мир или геополитическа измама? Саймън Ципис за предложението, което Кремъл трябва да разчете!
Свят

Мир или геополитическа измама? Саймън Ципис за предложението, което Кремъл трябва да разчете!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Предлага ли Вашингтон на Москва мир, зад който се крие ново разширяване на НАТО? В разговора ми със Саймън Ципис разкриваме опасните противоречия около преговорите за Украйна. Може ли Киев да получи защитата на Алианса, без да стане негов член? Защо Тръмп бърза да приключи войната и кои сили според нашия гост имат интерес тя да продължи? Обсъждаме и сензационната хипотеза за натиск върху Зеленски чрез Starlink, ролята на Лондон и скандинавските държави, както и риска от нов военен сблъсък с Иран. Дали светът върви към мир, или към следващата голяма криза?

25.10.2026 18:00
Илюзията за цифров суверенитет: Защо 37 спътника „Рассвет“ не могат да счупят американската мрежа Starlink
Свят

Илюзията за цифров суверенитет: Защо 37 спътника „Рассвет“ не могат да счупят американската мрежа Starlink

/Поглед.инфо/ Нови данни от глобалните сателитни тракери показват реалното разпределение на силите в ниската околоземна орбита. Докато американската мрежа Starlink надхвърля 11 000 космически апарата, а европейската OneWeb поддържа строга строева конфигурация от 650 спътника, руската констелация „Рассвет“ разполага с едва 37 апарата. Това осигурява едва 11–18% прозорец на покритие над критични точки като Киев. Анализът разкрива дълбоката пропаст между военните нужди от оперативна връзка и реалния индустриален капацитет.

25.10.2026 17:00