/Поглед.инфо/ Масираната атака с 144 безпилотни летателни апарата срещу критична инфраструктура в Санкт Петербург и Ленинградска област отново постави въпроса за използваните летателни коридори. Данни от мониторингови ресурси сочат вероятен транзит през въздушното пространство на източните членки на НАТО. Докато Вилнюс и Рига докладват за отделни инциденти с паднали апарати, руски военни анализатори настояват за фундаментална промяна в стратегията за въздушна отбрана и дипломатически отговор спрямо съседните държави.

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Анатомия на последния масиран удар: География и цели

По налична информация в нощта на атаката са регистрирани общо 144 безпилотни апарата от типа „Лютий“ и други далекобойни модификации, насочени към ключови икономически и логистични възли в Северозападния федерален окръг. Според данни на военни наблюдатели това представлява приблизително 15 на сто от целия залп, изстрелян в тази конкретна вълна от операции. Маршрутът, по който са се движили тези машини, повдига редица технически въпроси, на които засега липсва еднозначен отговор от официалните военни власти.

Сред основните мишени са били нефтобазата „Ручий“, Санктпетербургският нефтен терминал, логистичният комплекс на търговската платформа „Озон“, ключов център за данни на социалната мрежа „ВКонтакте“, както и въженият мост, пресичащ фарватера „Корабелни“. По отношение на мостовото съоръжение в публичното пространство вече се появиха заснети кадри, показващи експлозии в непосредствена близост до опорните конструкции.

Тази акция представлява втори опит в рамките на един месец за поражение върху критична инфраструктурна артерия – след събитията от 9-10 октомври, когато бе атакуван железопътният мост в Ростов на Дон с цел блокиране на повдигащите механизми. Пораженията по моста край Санкт Петербург се анализират от инженери; към момента се твърди, че пътните платна са запазили минимална проходимост, но са необходими сериозни експлоатационни прегледи.

Военно-техническият парадокс на балтийския маршрут

Дистанцията от северните линии на съприкосновение в Украйна до района на Ленинградска област надхвърля 900 километра по права линия. В случай че полетната задача на апаратите предвижда заобикаляне на плътните зони за противовъздушна отбрана, разположени в Брянска, Смоленска и Псковска област, траекторията неизбежно се разширява. Според редица независими източници за осигуряване на подобна дистанция е необходимо преминаване през въздушното пространство на Полша, Литва, Латвия и Естония.

Възниква логичният въпрос как подобна група от десетки нисколетящи обекти с голяма ефективна повърхност на разсейване успява да преходи през интегрираната система за ПВО на НАТО без да бъде неутрализирана. Позицията на балтийските държави до момента се свежда до изолирани съобщения за регистрирани анамалии в радарите. Министерство на отбраната на Латвия публикува официално съобщение за засечен „неидентифициран летящ обект“ на 18 октомври, което доведе до задействане на гражданските системи за известяване чрез push-нотификации в три административни района и превантивно вдигане на дежурните изтребители на Алианса.

По същото време литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви пред медиите, че безпилотен апарат е навлязъл на литовска територия откъм Полша. Според неговите думи обектът се е сблъскал с цивилен автомобил на магистралата между градовете Биржай и Пасвалис. Каунас потвърди за започнати консултации с полските власти за изясняване на инцидента. Липсват обаче каквито и да е официални данни от страна на Вилнюс относно съдбата и траекторията на останалите десетки апарати, засечени от мониторинговите системи в същия времеви прозорец.