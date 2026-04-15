/Поглед.инфо/ Анализът на Андрей Фурсов разкрива ситуация без изход: Русия е вече определена като враг, а вътрешният ѝ елит подкопава собствената ѝ устойчивост. Времето за баланси изтече – остава изборът, който не може да бъде отложен. Системата се движи по инерция, но тази инерция вече не води към стабилност, а към разпад. В този сблъсък няма място за неутралитет – всяко забавяне само ускорява неизбежното.

Линията, която вече не може да бъде прикрита

Когато Андрей Фурсов започва да говори за властта чрез фигури като Иван Грозни, Сталин, Горбачов и Елцин, това не е историческа ретроспекция и не е интелектуална игра с имената на миналото. Това е начин да се покаже разкъсването, което се е натрупвало десетилетия наред и което днес вече не може да бъде прикривано с формулировки, компромиси и думи без съдържание. Между тези имена няма приемственост, няма единна логика, няма непрекъсната линия. И това означава, че съвременната власт се опитва да съществува едновременно в несъвместими исторически матрици, които не просто се разминават, а се изключват взаимно.

Това състояние може да изглежда удобно в периоди на относително спокойствие, когато няма външен натиск и когато вътрешните противоречия могат да бъдат размивани чрез реторика, чрез символи, чрез контролирани интерпретации на историята. Но в момента, в който системата бъде поставена под натиск, тази вътрешна раздвоеност престава да бъде интелектуален проблем и се превръща във фактор, който определя съдбата на държавата. Именно затова Фурсов настоява, че вече не става дума за идеологически дебат, а за избор, който не може да бъде отложен.

В този контекст той насочва вниманието към нещо, което дълго време е било прикривано като „прагматизъм“, но което всъщност се оказва форма на зависимост. Постоянното съобразяване с реакцията на Запада, въпросът „какво ще кажат те“, не е външнополитическа чувствителност, а вътрешна слабост, превърната в принцип. Това не е дипломатическа тактика, а психологическа рамка, в която властта сама се поставя в подчинена позиция. И тук Фурсов не оставя място за двусмислие – това е унизително не защото Западът е силен, а защото подобно поведение означава, че решенията се вземат не на базата на собствената логика на системата, а в зависимост от външна оценка.

Тази зависимост би могла да бъде обяснима, ако съществуваше реална перспектива за партньорство, ако имаше пространство за договаряне, ако системата на международните отношения функционираше като баланс на интереси. Но според Фурсов тази фаза е приключила. Западът не разглежда Русия като партньор, нито като равностоен опонент. Той я е поставил в категорията на врага, и това определение не е резултат от конкретни действия, а от самото съществуване на Русия като независим център.

Тук вече не става дума за политика, а за структура на мислене. Когато една система бъде дефинирана като враг, всички нейни действия се интерпретират през тази призма. Няма значение какво прави, няма значение какви сигнали изпраща. Самото ѝ съществуване е достатъчно, за да бъде възприемана като заплаха. Именно затова Фурсов използва образа на предварително разчертания „труп“, който вече е разделен на части. Това не е преувеличение, а описание на логиката, в която се намира Западът.

В тази ситуация надеждата за „нормализация“ не просто изглежда наивна, тя се превръща в опасна илюзия, защото забавя вземането на решения. И тук се появява още един елемент от анализа – времето. Фурсов говори за липсата на време не като за метафора, а като за реално състояние на системата. Капиталистическият Запад, според него, е достигнал етап, в който вътрешните му противоречия вече не могат да бъдат управлявани чрез разширяване, чрез интеграция или чрез икономически растеж. Това означава, че той преминава към друга форма на съществуване – агресивна, експанзивна, насочена към външни ресурси.

Тази промяна не е въпрос на избор, а на необходимост. И именно затова всяко забавяне от страна на Русия става критично. Фурсов припомня историческия момент от 1917 година не като аналогия, а като пример за ситуация, в която рискът се превръща в единствена възможност. В такива моменти отказът от действие не води до стабилност, а до разпад.

И тук той използва образ, който е едновременно прост и разрушителен – двата стола. Опитът да се стои едновременно в две различни системи вече не е възможен, защото самите системи са се раздалечили. Това не е въпрос на баланс, а на разкъсване. И в този момент изборът престава да бъде политически и се превръща във въпрос на оцеляване.

Там, където „партньорството“ свършва и започва разчленяването

Това, което дълго време се наричаше партньорство, всъщност никога не е било такова. В думата имаше удобство, имаше илюзия, имаше възможност да се обяснява на обществото, че съществува пространство за диалог, за компромис, за взаимна изгода. Но зад тази дума постепенно се натрупваше съвсем различно съдържание, което днес вече не може да бъде прикрито. Фурсов го назовава директно – това не е партньорство, това е процес на системно отслабване, при който едната страна се стреми да запази време, а другата да го отнеме.

И точно тук се появява онова раздразнение, което често се изразява в руския политически и експертен дискурс като въпрос към самите себе си: дали е възможно все още да се договорим, дали има шанс за връщане към някаква форма на разбирателство, дали в западния елит съществуват сили, които биха предпочели стабилност пред конфронтация. Фурсов не отговаря на този въпрос с аргументи, а с разрушаване на самата му логика. Той казва, че този въпрос вече е закъснял. Не защото няма хора на Запад, които мислят по различен начин, а защото системата като цяло е преминала точката, в която подобни различия имат значение.

Това означава, че всяко действие, основано на предположението за рационален диалог, се оказва изначално погрешно. Не защото диалогът е невъзможен като форма, а защото съдържанието му вече е предопределено. И тук се появява онова усещане за затворен кръг, в който всяка отстъпка не води до стабилизиране на ситуацията, а до нови изисквания, до нов натиск, до ново преразпределение на позиции.

Фурсов връща разговора към властта, но вече не като историческа категория, а като действащ механизъм. Въпросът за ориентацията – дали тя е традиционно руска или прозападна – престава да бъде абстрактен. Той се превръща в критерий за способността на системата да реагира. Защото ако тази ориентация остава двойствена, ако тя продължава да се колебае между различни логики, тогава всяко решение ще бъде половинчато, всяка стратегия – непълна, всяко действие – закъсняло.

И тук Фурсов произнася онова, което звучи почти като присъда – забавянето е равно на смърт. Тази формула не е риторична. Тя е извлечена от исторически опит, в който именно опитите за отлагане, за печелене на време, за избягване на радикални решения са довели до катастрофи. Той напомня за фигури, които са се оказали в сходни ситуации и са избрали да не избират. Николай Втори, който до последния момент се е опитвал да съхрани баланса между различни сили, и Горбачов, който е вярвал, че може да трансформира системата без да я разруши. И в двата случая резултатът е бил един и същ – системата се е разпаднала, защото не е била способна да премине в ново състояние.

Тук вече не става дума за исторически паралели, а за предупреждение. В условията, в които Русия се намира, всяко колебание се превръща във фактор, който усилва външния натиск. И именно затова Фурсов стига до формулировката, която на пръв поглед изглежда парадоксална – най-малко рискованият избор е твърдата борба.

Тази формулировка не може да бъде разбрана, ако се възприема буквално. Тя не означава призив към пряка конфронтация, към военна ескалация, към безразсъдно действие. Напротив, Фурсов изрично подчертава, че подобен подход би бил самоубийствен. Русия не е в позицията на Съветския съюз от времето на глобалното противопоставяне, а и самият Съветски съюз в последните си десетилетия е избягвал директни сблъсъци.

Това, което той нарича борба, има съвсем различно съдържание. То започва с разбирането, че тази борба е неизбежна. Че тя вече се води, независимо дали се признава или не. Че опитът да се игнорира или да се омаловажи не я прекратява, а само я прави по-опасна.

Това разбиране променя всичко. То променя начина, по който се оценяват външните действия, начина, по който се възприемат вътрешните процеси, начина, по който се вземат решения. Защото ако приемеш, че конфликтът е неизбежен, тогава започваш да се подготвяш за него не като за изключение, а като за нормално състояние.

Фурсов припомня един детайл, който на пръв поглед изглежда второстепенен, но всъщност има ключово значение. Разговорът на Андропов, в който се изразява надеждата, че ако не се провокират империалистите, те няма да действат. Това е логика, която дълго време е определяла поведението на съветското ръководство. Логика на избягване, на минимизиране на риска, на търсене на баланс.

Фурсов разглежда тази логика не като прагматична, а като ограничена. Защото тя изхожда от предположението, че другата страна също търси баланс. А ако това предположение не е вярно, ако другата страна се стреми не към равновесие, а към доминация, тогава подобно поведение се превръща в уязвимост.

И тук се появява онова обръщане на перспективата, което е характерно за целия анализ. Въпросът вече не е дали Русия трябва да избягва конфликта. Въпросът е как да съществува в условията на постоянен конфликт. Как да изгради система, която не просто реагира, а предвижда. Която не просто се защитава, а оформя средата около себе си.

Този въпрос няма лесен отговор. И Фурсов не се опитва да даде такъв. Но той ясно показва, че без да бъде поставен и осъзнат, всяка следваща стъпка ще бъде направена в тъмното.

Обществото, което липсва, и държавата, която не може да се опре на себе си

В един момент разговорът неизбежно се връща навътре. Не защото външният натиск намалява, а защото става ясно, че без вътрешна опора всяка външна реакция е временна, фрагментарна, обречена да се разпадне при първия по-силен удар. Именно тук Андрей Фурсов прави онзи завой, който променя цялата перспектива – от геополитиката към социалната структура.

Това не е бягство от темата, а нейното задълбочаване. Защото ако външният конфликт е неизбежен, ако натискът няма да изчезне и ако времето не работи в полза на Русия, тогава решаващият въпрос вече не е какви ресурси има държавата, а какво е обществото, върху което тя стъпва.

Фурсов формулира това без украса – единственото, което може да бъде противопоставено на Запада, не са ракетите, не са военните технологии, не е дори мобилизационната икономика сама по себе си. Това е социално ефективно, вътрешно сплотено общество, в което няма пропаст между власт и елит, между елит и народ, между различните слоеве, които иначе съществуват като отделни реалности.

Тук вече се появява напрежението, което не може да бъде скрито с формулировки за „стабилност“ или „контрол“. Защото когато тази пропаст съществува, когато обществото не усеща държавата като своя, когато елитът живее в друга логика, в други пространства, в други икономически и културни координати, тогава всяка мобилизация се превръща в принуда, а всяка стратегия – в декларация.

И точно тук Фурсов въвежда понятието за мобилизационна икономика, но не като техническа конструкция, а като резултат от социално състояние. Тя не може да бъде създадена отгоре чрез решения и укази, ако отдолу няма онова разбиране, че съществува нещо, което трябва да бъде защитено. Без това разбиране всяка мобилизация остава формална, всяка икономическа трансформация – половинчата.

Тази линия го отвежда към съвременната икономическа ситуация, която той разглежда без опит да я омекоти. Данните, които привежда, не са просто статистика, а показател за посока. Девет години с общ растеж от 1,7 процента. Годишен прираст от 0,2 процента. Това не е развитие, това е стагнация, прикрита с числа, които изглеждат приемливи само на пръв поглед.

Той дори поставя под въпрос самата достоверност на тези данни, отбелязвайки, че подобен прираст се намира в границите на статистическата грешка. Това означава, че реалната картина може да бъде още по-тежка, отколкото показват официалните цифри. И когато тази икономическа динамика се съчетае с растяща бедност, с увеличаващо се социално неравенство, с отслабване на социалната държава, тогава се оформя картина, която няма нищо общо с устойчивост.

Фурсов не се спира на общи формулировки. Той директно посочва логиката, която стои зад това състояние. Стагнацията не е просто резултат от външни фактори, тя е удобна за определени групи вътре в системата. За тези, които контролират ресурсите, за тези, които извличат печалба не от развитие, а от преразпределение.

Тук вече се очертава конфликт, който е по-дълбок от геополитическия. Държавата има нужда от развитие, от индустриална база, от икономическа динамика, която да ѝ позволи да се противопоставя на външния натиск. Но същевременно вътре в нея съществува елит, за който подобно развитие не е приоритет, защото неговите интереси са свързани с други механизми – с контрол върху финансови потоци, с достъп до външни пазари, с възможност за извеждане на ресурси извън националната рамка.

Това противоречие не може да бъде решено чрез компромис, защото двете логики са несъвместими. Едната изисква концентрация на ресурси вътре в страната, другата – тяхното изнасяне. Едната предполага дългосрочна стратегия, другата – краткосрочна печалба.

И тук Фурсов стига до формулировка, която звучи почти като провокация – за да се преодолее тази стагнация, е необходимо нещо, което той нарича „советизация“ на икономиката. Тази дума не трябва да бъде разбирана буквално, като връщане към конкретен исторически модел. Тя обозначава принцип – подчиняване на икономиката на държавните интереси, ограничаване на ролята на частния капитал там, където той противоречи на стратегическите цели.

Но самият факт, че подобна идея изглежда невъзможна в настоящата конфигурация, показва дълбочината на проблема. Защото ако инструментите, които биха могли да променят ситуацията, са блокирани от самата система, тогава тази система се оказва неспособна да се адаптира.

Тук вече не става дума за отделни решения, а за обща логика на управление, която възпроизвежда стагнацията. Повишаването на данъците, скритите форми на експроприация, прехвърлянето на тежестта върху населението – всичко това се превръща в механизъм за поддържане на съществуващото положение, а не за неговото преодоляване.

И в този момент става ясно, че въпросът за външния конфликт не може да бъде разглеждан отделно от вътрешното състояние. Защото без промяна вътре, всяка реакция навън остава ограничена. И това ограничение не е техническо, а системно.

Парите, които избягаха, и държавата, която ги последва

В един момент разговорът за икономиката престава да бъде разговор за растеж, за проценти и за формални показатели и се превръща в нещо далеч по-просто и по-жестоко – къде се намира реалната власт над ресурсите. Именно тук Андрей Фурсов насочва вниманието към онова, което дълго време се представяше като технически въпрос, като част от глобалната икономика, като неизбежен елемент от съвременния финансов свят, а всъщност се оказва фундаментален проблем на държавността – офшоризацията.

Това не е просто изнасяне на капитали. Това е изнасяне на контрол. И когато този процес достигне мащаби, при които стотици ключови компании, банки и корпорации се оказват извън националната юрисдикция, въпросът вече не е икономически, а политически. Защото държава, която не контролира собствените си системообразуващи структури, не може да бъде напълно суверенна.

Фурсов не говори абстрактно. Той посочва конкретика, която звучи почти като диагноза – около двеста юридически лица, които формират по-голямата част от икономиката, функционират извън рамката на държавата. Това означава, че решенията, които засягат огромна част от националния продукт, се вземат в друга правна и политическа среда. И в този момент всяка стратегия за развитие се сблъсква с граница, която не може да бъде премината с вътрешни средства.

Тук се появява онова разминаване, което Фурсов подчертава с особена острота – разминаването между политическите декларации и реалните действия. От едната страна стои заявката за връщане на капитала, за укрепване на икономическия суверенитет, за прекратяване на зависимостта от външни финансови структури. От другата страна стоят решения, които фактически закрепват съществуващото положение, които легитимират изнасянето на ресурси и които превръщат офшоризацията в постоянен елемент от системата.

Това разминаване не е случайно. То не е резултат от грешка или от недоразумение. То е израз на вътрешната структура на властта, в която различни групи действат по различни логики. За едни приоритет е държавата, за други – личният капитал. И когато тези две логики се сблъскат, резултатът не е компромис, а парализа.

Фурсов показва как тази парализа се оправдава. Аргументите звучат рационално – връщането на капитала ще създаде рискове, ще отслаби конкурентоспособността, ще доведе до загуба на позиции на глобалните пазари. Но зад тези аргументи стои съвсем различен интерес – запазване на възможността за свободно движение на ресурси извън държавния контрол, за поддържане на връзки с външни финансови центрове, за защита на активи, които са изведени извън националната рамка.

И тук се появява онзи образ, който Фурсов използва с почти саркастична точност – „Полето на чудесата“. Парите, изнесени в офшори, са били представяни като защитени, като недосегаеми, като част от глобална система, която гарантира сигурност. Но тази сигурност се оказва условна. Тя съществува само докато политическата ситуация позволява.

В момента, в който тази ситуация се променя, същите тези механизми, които са изглеждали като защита, се превръщат в инструмент за натиск. Финансовите потоци могат да бъдат блокирани, активите – замразени, достъпът – ограничен. И тогава се оказва, че онова, което е изглеждало като убежище, всъщност е капан.

Фурсов описва този процес не просто като икономически, а като психологически. Хората, които са извеждали ресурсите си навън, са вярвали, че действат рационално, че използват възможностите на глобалната система, че осигуряват стабилност за себе си. Но тази рационалност се оказва зависима от правила, които не те определят. И когато тези правила се променят, цялата конструкция започва да се разпада.

Тук вече се появява ново измерение на конфликта. Не само между държави, не само между системи, а вътре в самия елит. Защото онези, които са свързали своите интереси с външни структури, се оказват в положение, в което трябва да избират. Не между различни икономически стратегии, а между различни лоялности.

И този избор не може да бъде отложен. Защото външният натиск го ускорява. Законите, приети в Съединените щати, изискващи събиране на информация за активите и връзките на хора, свързани с руското ръководство, не са просто инструмент за санкции. Те са механизъм за създаване на зависимост, за поставяне на конкретни фигури в ситуация, в която техните лични интереси могат да бъдат използвани като средство за влияние.

Това променя цялата конфигурация. Защото когато личният капитал е свързан с външна система, той престава да бъде просто ресурс и се превръща в канал за въздействие. И тогава въпросът за икономиката се превръща във въпрос за сигурността.

Фурсов не оставя място за илюзии. Той показва, че тази ситуация не е временна, че тя не може да бъде решена с отделни мерки, че тя изисква промяна на самата логика, по която функционира системата. Но същевременно той не предлага механизъм за такава промяна. Не защото няма идеи, а защото разбира, че самата система трябва да достигне до момент, в който промяната става неизбежна.

И точно в този момент напрежението достига точка, в която всички линии се събират – външният натиск, вътрешната стагнация, социалната разпокъсаност, икономическата зависимост. Това вече не са отделни проблеми. Това е едно цяло, което определя възможностите на държавата.

Там, където изборът вече не изглежда като избор

Накрая всичко се връща към една проста, но тежка мисъл, която Андрей Фурсов не формулира като лозунг, а като състояние. Няма повече пространство за маневриране между различни линии, няма повече възможност да се поддържа равновесие между несъвместими позиции, няма повече време за отлагане. Това, което дълго време изглеждаше като сложна игра на баланси, постепенно се е превърнало в ситуация, в която всяко движение в една посока автоматично изключва всички останали.

Това не се усеща веднага. Дълго време системата продължава да функционира по инерция, да възпроизвежда стари механизми, да разчита на натрупани ресурси, да се опитва да печели време чрез половинчати решения. Но в един момент тази инерция започва да се изчерпва. И тогава става ясно, че онова, което е изглеждало като стабилност, всъщност е било временно равновесие, поддържано с усилие, което вече не може да бъде поддържано.

Фурсов не говори за катастрофа в директния смисъл. Той не рисува апокалиптични картини, не използва силни думи, за да подчертае драматизма на ситуацията. Но именно в това отсъствие на патос се усеща тежестта. Защото описаното състояние не е внезапно, не е резултат от едно решение или от едно събитие. То е натрупване, което достига точка, в която вече не може да бъде управлявано по стария начин.

Външният натиск не намалява. Той се структурира, институционализира се, превръща се в система от правила, от закони, от механизми, които действат независимо от конкретните политически решения. Това означава, че дори промяна в риториката или в персоналния състав на властта не променя същността на процеса. Натискът остава, защото е част от по-голяма логика, която не зависи от моментни обстоятелства.

Вътрешното състояние също не се променя от само себе си. Стагнацията не се превръща в растеж, социалното разслоение не се преодолява, разривът между елит и общество не изчезва. Напротив, при липса на радикални решения тези процеси се задълбочават. И тогава всяко външно предизвикателство се среща с вътрешна слабост, която го усилва.

Тук се появява онова усещане за затвореност, което Фурсов описва не пряко, а чрез логиката на процесите. Системата започва да реагира на последиците, без да променя причините. Тя се опитва да компенсира, да преразпределя, да тушира, но не променя основата, върху която възникват проблемите. И в този смисъл всяко решение се оказва временно, всяка мярка – частична.

В този момент думата „борба“ придобива окончателното си значение. Тя вече не е въпрос на избор между различни стратегии. Тя е описание на състояние, в което системата се намира, независимо дали го признава или не. Борбата не започва с решение, тя започва с осъзнаване. С разбиране, че няма зона на комфорт, няма неутрална позиция, няма възможност да останеш извън конфликта.

Но това осъзнаване само по себе си не решава нищо. То само променя рамката, в която се вземат решения. И тук се появява най-трудният въпрос, който Фурсов оставя без отговор. Дали съществува способност вътре в самата система да се направи този преход. Не като декларация, не като лозунг, а като реална трансформация на механизмите, на приоритетите, на начина, по който функционира държавата.

Този въпрос остава отворен, защото отговорът му не може да бъде даден теоретично. Той зависи от конкретни действия, от конкретни решения, от конкретни конфигурации на властта. И именно затова Фурсов не се опитва да го затвори. Той не предлага сценарий, не очертава план, не дава рецепта.

Остава усещането за момент, в който всичко е възможно и нищо не е гарантирано. В който всяка стъпка може да промени посоката, но всяко забавяне я фиксира. В който историята не се движи плавно, а прави резки завои, които разделят епохи.

И точно в този момент става ясно, че въпросът вече не е какво ще се случи, а кога и по какъв начин ще бъде направен изборът, който досега е бил отлаган.

