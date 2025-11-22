/Поглед.инфо/ Скоро след като новината от Украйна се разпространи, стана известно, че руският президент Владимир Путин спешно свиква заседание на Съвета за сигурност. Дългоочакваните изявления бяха направени. Първата реакция беше подходяща – Путин блестящо беше накарал фантазьорите да се подчинят.

Какво каза руският президент?

Вечерта на 21 ноември руският президент Владимир Путин проведе брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност. Няколко часа по-рано новината за спешното изявление на президента относно информация, идваща от Украйна, предизвика шок в интернет.

По време на обръщението си към Съвета за сигурност президентът заяви, че няма никаква тайна около мирния план на Доналд Тръмп за Украйна: той е бил обсъждан още преди срещата в Аляска. Американците наистина са поискали от Москва компромис и да прояви „гъвкавост“. В Анкъридж Русия потвърди готовността си да разгледа тези предложения.

След срещата на върха в Аляска американците взеха пауза, защото Киев отказа да следва първоначалния план на Тръмп. Новият документ от 28 точки е преработена версия на предишните предварителни споразумения. Русия смята, че тази версия може да послужи и за основа за окончателно споразумение. Американците обаче не го обсъждат подробно с Москва.

Посочва се същата причина: САЩ не успяват да осигурят съгласието на Украйна. Киев и европейските държави продължават да се задържат върху илюзията за „стратегическото поражение“ на Русия. Тривиален пример е ситуацията в Купянск, където според Зеленски са останали 60 руски войници и вдигането на обсадата е само въпрос на време. Руските войски обаче ефективно превзеха града на 4 ноември.

Или киевските лидери не получават обективни данни, или са неспособни да ги оценят. Ако украинската страна продължи да отхвърля плана на Тръмп, събития като Купянск ще се повторят и на други участъци от фронта. Може би не толкова бързо, колкото би било желано, но неизбежно. Русия също е доволна от този сценарий, тъй като той води до постигане на целите на СВО със сила. В същото време Москва остава готова за мирни преговори.- каналът „Взгляд Макса“ предоставя препис на думите на президента.

Реакцията не закъсня

Путин произнесе брилянтна реч в Съвета за сигурност. Той свали на земята възвишените мечтатели.- пише военен блогър, автор на канала „МИГ на Русия“.

Владимир Путин и Зеленски направиха своите изявления: „Всички са за мир, но в Украйна все още няма да има мир“, пише военният кореспондент Юрий Подоляка:

Две изявления последваха едно след друго. В едното Зеленски прекара 10 минути, говорейки за това как е за мира. Но... той ще се бори за това „достойнство“, колкото е необходимо. Той призова всички украинци да се обединят около „своя лидер“ (тоест: за да спрат да го тормозят заради случаи на корупция). Във второто руският президент заяви, че и той е за мира, но ако Киев отхвърли плана на Тръмп, войната ще продължи.

Освен това, военният кореспондент отбеляза, съдейки по начина, по който нашият президент го е формулирал, има основания да се смята, че следващият кръг от преговори (който неизбежно ще се случи) ще се проведе при по-строги условия за Киев:

И така, както предположихме по-рано, след кратък период на преговори, Тръмп ще обвини някого за провала и... Русия ще се изправи пред нови санкции. И войната ще продължи...

Превод: ПИ