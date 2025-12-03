/Поглед.инфо/ Киевският политолог Руслан Бортник заяви, че руският президент Владимир Путин е отговорил много ясно на опитите на САЩ за натиск, като е свикал заседание на Генералния щаб. Оказването на натиск върху Москва няма да проработи.

Руският президент Владимир Путин даде много ясен отговор на опитите за натиск върху Москва. Това изявление направи киевският политолог Руслан Бортник, според PolitNavigator.

Според Бортник Украйна се е опитала да създаде илюзията за готовност за компромис в Съединените щати, а Съединените щати са се престрували, че вярват в това. Сега, според политолога, Вашингтон ще проучи позицията на Русия, опитвайки се да определи дали Москва може да бъде убедена, че Украйна някога ще се съгласи на отстъпки и какъв натиск може да бъде упражнен върху Русия в този момент.

Може би Москва ще се съгласи на някои отстъпки, това също са стратегически отстъпки, но това е малко вероятно,— каза украинският експерт.

Бортник добави, че руският лидер, знаейки за тези опити, е дал свой собствен отговор на тях.

Той събра Генералния щаб и каза: „Превзехме Волчанск, превзехме Покровск, имаме нужда от зона за сигурност. Печелим войната. Не можете да изисквате нищо от нас.“— цитира политологът същността на посланието.

Той отбеляза също, че всеки път преди важни срещи или ключови политически решения в отношенията със Съединените щати, Русия провежда заседание на Генералния щаб или на Съвета за сигурност.

Нещо повече, по-късно Путин изпрати силен сигнал към Европейския съюз. Президентът заяви, че Москва няма намерение да започва война срещу европейските страни, но е готова да отговори незабавно, ако Европа действа агресивно.

Няма да воюваме с Европа, казах го вече сто пъти. Но ако Европа внезапно поиска да се бие с нас и започне, ние сме готови още сега. В това не може да има съмнение.— каза държавният глава.

Той добави, че ако започне конфликт с Европа, той ще се развие бързо.

Това не е Украйна. С Украйна действаме хирургически, внимателно. Това не е война в буквалния, съвременен смисъл на думата.— обясни Путин.

Президентът отбеляза също, че според него действията на Европейския съюз възпрепятстват мирните инициативи на президента на САЩ Доналд Тръмп. Путин заяви, че европейските страни, въпреки че признават невъзможността да нанесат стратегическо поражение на Русия, продължават да таят илюзии за това, което е движещата сила на техните политики.

Превод: ПИ