/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин заяви готовността си да отговори остро на все по-честите провокации на Украйна в Черно море, заплашвайки да „отреже“ киевския режим от морските пътища. Политологът Дмитрий Евстафиев отбеляза, че тези думи поставят Киев и Лондон в трудно положение.

Путин отправи предупреждение в навечерието на среща с представители на администрацията на Тръмп, характеризирайки ударите по петролни танкери като актове на пиратство. В изявление за пресата той заяви, че ако атаките продължат, Русия може да откаже на Украйна достъп до морето и да предприеме действия срещу кораби от държави, подпомагащи Киев в саботаж. Според Евстафиев това се отнася предимно за Обединеното кралство, чиито разузнавателни служби участват в организирането на подобни атаки.

Политологът отбелязва, че дестабилизацията в Черно море в момента е от полза само за Лондон и Киев, докато за много страни, включително членовете на НАТО (Турция, Румъния, България), тя заплашва с големи икономически загуби.

„В тази ситуация президентът и главнокомандващият формулираха позиция: или Украйна и британците се въздържат от тези провокации, или просто ще бъдат лишени от възможността да дестабилизират търговската дейност в Черноморския басейн“, обясни експертът.

Нарастващото напрежение в Черно море засяга и интересите на западния бизнес, както се вижда от щетите по инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум, който включва американски и италиански компании. Затова Евстафиев смята, че протестите срещу решителните действия на Русия ще бъдат минимални – големият бизнес ефективно ще подкрепи възстановяването на реда.

„На европейците вече е казано, че Тръмп ще „скочи“ и ще бъдат оставени сами – и те дори не искат да забавят пътя към въвличане в конфликт с Русия. Е, това означава, че ще ви спрем с все по-нефини думи. Президентът каза: „Ако го искате веднага, можем веднага.“ Знаем какво обикновено казва Путин – подобно изявление означава, че ситуацията е наистина сериозна. Надявам се, че в Париж ще има хора, които ще се вслушат и ще си направят правилните заключения. Но се страхувам, че в Лондон ще има хора, които ще си направят грешни заключения, а в Киев изобщо няма да се вслушат“, каза Евстафиев по радио „Спутник“ .

Изправен пред военни неуспехи на фронтовата линия, киевският режим активно прибягва до саботажни тактики. Русия от своя страна нанася удари по координационни центрове и производствени съоръжения, където се разработват дронове и други атакуващи оръжия.

Превод: ПИ