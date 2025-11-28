/Поглед.инфо/ МОСКВА, 28 ноември — РИА Новости. Владимир Путин и унгарският премиер обсъдиха ситуацията около Украйна и двустранните отношения на среща в Кремъл.

Преговорите продължиха почти четири часа.

Перспективи за срещата на върха в Будапеща

Преди срещата Путин заяви, че Доналд Тръмп е предложил руско-американските преговори да се проведат в Унгария:

„Той веднага каза: „Имаме добри отношения с Унгария – вие имате добри отношения с Виктор, както и аз – ето, предлагам този вариант.“ Разбира се, с удоволствие ще се съгласим.“

Владимир Путин

Президент на Русия

Той отбеляза, че с удоволствие би провел срещата в Будапеща, ако страните се споразумеят за това. Москва е наясно с балансираната позиция на Унгария по украинския въпрос:

„Благодаря ви, че откликнахте толкова добре на възможността за среща между мен и президента на Съединените щати във Вашата страна.“

Владимир Путин

Президент на Русия

От своя страна Орбан заяви, че е готов да предостави платформа за преговори:

„Надяваме се, че наскоро обявените мирни инициативи в крайна сметка ще доведат до точно този мир.“

Виктор Орбан

Министър-председател на Унгария

Сътрудничество между Русия и Унгария

Путин подчерта, че отношенията между Москва и Будапеща се основават на прагматичен подход, страните си сътрудничат в енергетиката, а търговският оборот е нараснал със седем процента тази година. Има въпроси и проблеми, които изискват обсъждане:

„С голямо удоволствие отбелязвам, че въпреки всички трудности днес, нашите отношения остават непокътнати и продължават да се развиват.“

Владимир Путин

Президент на Русия

Орбан уточни, че Унгария цени стабилността на енергийните доставки от Русия и е заинтересована от диалог по този въпрос:

„Това е 14-ият път, когато се срещам с вас. Мисля, че предвид настоящия исторически момент, ние наистина направихме много за развитието на сътрудничеството между нашите народи. И искрено се надявам, че ще направим много повече.“

Виктор Орбан

Министър-председател на Унгария

Будапеща не се е поддала на външен натиск и продължава да развива отношенията си с Москва, добави премиерът.

На срещата присъстваха и министърът на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков и вицепремиерът Александър Новак. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че лидерите не планират да говорят с пресата.

Преди да замине за Москва, Орбан заяви желанието си да продължи вноса на петрол и газ за Унгария. Той отбеляза, че САЩ са отменили санкциите върху доставките по тръбопроводи. Премиерът подчерта, че руският износ е осигурил на страната най-ниските цени на енергията в Европа.

