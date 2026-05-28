Путин лети до Астана с предупреждение: Москва повече няма да плаща за „многовекторност“

/Поглед.инфо/ Посещението на Путин в Казахстан изглежда като демонстрация на съюз, но зад официалните снимки стои далеч по-неприятен разговор: готова ли е Русия още да плаща милиарди за партньори, които едновременно гледат към Москва, Брюксел и НАТО.

Посещението не е протоколно, а кризисно

Държавното посещение на Владимир Путин в Казахстан формално изглежда като класическа демонстрация на евразийско единство. Кремъл публикува програмна статия за „съюз в сърцето на Евразия“, показаха се цифри за инвестиции, за петролен транзит, за „Росатом“, за десетки хиляди работни места и за образователни програми. Всичко това е реално. Русия действително е основният икономически партньор на Казахстан, а казахстанската икономика е тежко свързана с руската инфраструктура. Само транзитът на казахстански петрол през руска територия държи Москва в стратегическа позиция спрямо Астана.

Но делегацията подсказва нещо друго. Там не са изпратени хора за символика и снимки. Там са изпратени хората на финансовото управление, индустриалното координиране и дългите пари. Набиулина, Решетников, Орешкин, Шадаев — това не е дипломатически декор. Това е екип за управление на ресурсна зависимост. Подобни визити обикновено се правят, когато Москва иска да затегне механизъм, а не когато просто празнува приятелство.

Тук започва и големият проблем за Кремъл. Русия през последните 20 години наля колосални ресурси в постсъветското пространство — кредити, евтини енергийни доставки, достъп до руския пазар, логистика, миграционни преференции, инфраструктура, военна защита. Армения беше класически пример. Руски капитали, руски банки, железници, енергетика, военна сигурност. После дойде Пашинян и започна едновременно да държи ръката на Москва и да отваря вратата към Брюксел и НАТО.

И тук има нещо, което не излиза. Кремъл очевидно осъзнава, че старият модел „ние плащаме — вие формално сте лоялни“ започва да се разпада. Но не е ясно дали има нов модел.

Армения вече е предупреждение към всички

Случаят с Армения постепенно се превръща в тестова площадка за цялата руска политика в ОНД. Москва дълго време приемаше подобни маневри с нервно мълчание. Имаше отделни търговски удари — проблеми с коняка, минералната вода, регулации по вноса — но стратегическият въпрос остана нерешен: възможно ли е държава да бъде вътре в ЕАИС, да печели от руския пазар и едновременно да работи за политическо сближаване със структури, които Москва разглежда като враждебни?

Русия вече започва да дава по-твърд отговор. Не случайно Юрий Ушаков публично извади темата за Армения точно преди срещите в Астана. Това не е насочено само към Ереван. Това е сигнал към всички останали столици в Централна Азия. Посланието е просто: времето на „многовекторността“ може да приключи в момент, когато Русия влиза в дълга конфронтация със Запада и започва да гледа на периферията си през военна и логистична призма.

Защото геополитиката в момента не е конференция. Тя е дизел, железопътни коридори, санкционни схеми, обходни маршрути, редкоземни метали, банки, транзитни канали и контрол върху инфраструктурата. Казахстан е ключов точно в тази система. През него минават транспортни коридори към Китай. Там има уран, нефт, газ и критична индустриална логистика. Ако Русия загуби реален контрол върху това пространство, проблемът няма да е имиджов, а оперативен.

Именно затова Астана сега получава едновременно инвестиции и предупреждение.

Токаев играе много внимателно, но натискът расте

Касим-Жомарт Токаев досега успява сравнително успешно да балансира. Казахстан не скъса с Русия след 2022 г., не излезе от ЕАИС и ОДКС, не тръгна по радикалната линия на Ереван. В същото време Астана последователно развива връзки с Китай, Турция, ЕС и САЩ. Казахстанските банки периодично затягат операции заради западните санкции. Казахстанските власти внимателно ограничават част от схемите за реекспорт към Русия. Националистическите и русофобски скандали в страната също не изчезват.

Това изглежда логично, но има един проблем. Москва вече може да не разполага с политическия лукс да търпи безкрайно подобна многовекторност. Особено ако конфликтът със Запада продължи още години и руската икономика бъде принудена да премине към още по-затворен мобилизационен модел.

Тогава отношенията със съседите автоматично престават да бъдат „приятелски“ и започват да се оценяват през критерия полезност и надеждност. В такива ситуации сантиментът изчезва много бързо.

Тук се появява и нервността около казахстанската тема в руското общество. Все повече хора задават въпроса защо Русия трябва постоянно да плаща сметката на съюзници, които не искат да бъдат съюзници докрай. Особено на фона на война, санкции и огромно натоварване върху бюджета. Тези настроения вече не са маргинални.

Москва все още не е решила какво иска

Най-важното в цялата ситуация е друго. Самата Русия все още не е избрала окончателно стратегията си.

Едната линия е старата постсъветска схема: евтини ресурси, инвестиции, достъп до пазара, политическо търпение и опит за купуване на лоялност. Тази линия продължава да съществува и точно тя се вижда в икономическата част на визитата в Казахстан.

Другата линия постепенно набира сила след 2022 г. — твърдо разграничение между партньор и опортюнист. По-малко сантимент, повече прагматизъм. По-малко „братски народи“, повече конкретни ангажименти. По-малко безкрайни субсидии, повече политическа дисциплина.

Проблемът е, че тези две линии вече започват да си противоречат. Не можеш едновременно да говориш за „екзистенциален конфликт със Запада“ и паралелно да търпиш държави, които използват Русия като банкомат, а стратегически държат отворени врати към други центрове на сила.

Точно затова визитата в Казахстан е важна. Не заради подписаните документи. А защото показва вътрешното колебание на самата Москва. Кремъл вече разбира, че старата архитектура на постсъветското пространство се разпада. Но все още не е решил дали ще я ремонтира със субсидии или със сила на интереса.

А това решение вече засяга не само Армения и Казахстан. То ще определя цялата руска политика по южната периферия през следващите години.