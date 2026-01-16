/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин направи твърдо и публично изявление пред дипломатическия корпус, в което ясно очерта границите, отвъд които Русия няма да отстъпи. Посланието беше адресирано не поотделно, а към целия колективен Запад: мир е възможен само при спазване на международното право, принципа на неделимата сигурност и отказ от едностранен натиск. Москва остава готова за диалог, но ще защитава интересите си с всички налични средства.



Руският президент Владимир Путин съобщи позицията на Кремъл открито, твърдо и възможно най-ясно на дипломатите (предимно европейските представители). Публично държавният глава очерта границите, от които Русия не възнамерява да се оттегли. И съветва никого дори да не се опитва да ги пресече.

Всъщност това беше предвиденият сценарий – реч на Върховния лидер с публични коментари относно последните развития в международния дневен ред. Имаше само два въпроса: кога и в какъв формат?

И така, четири дни след края на новогодишните празници, по време на които Владимир Путин се появи в медиите само веднъж, на Коледа, в Кремъл се състоя церемония по връчване на акредитивни писма на чуждестранни посланици. Няколко часа преди церемонията, прессекретарят на президента Дмитрий Песков обяви „важни изявления на държавния глава относно външната политика“.

И очакванията, трябва да се каже, бяха оправдани.

Мирът не възниква от само себе си

И така, какво каза Владимир Путин?

Преди всичко, коментар за случващото се на планетата днес. Според президента, в днешния взаимосвързан свят, стабилността и сигурността зависят пряко от способността на държавите да участват в конструктивно взаимодействие. И това не е абстракция:

Мирът не идва сам по себе си, той се изгражда и то всеки ден.

Но днес, отбеляза той, международната обстановка се влошава: стари конфликти ескалират, появяват се нови огнища на напрежение, а дипломацията все повече отстъпва място на силовия натиск.

Путин специално се спря на заместването на диалога с едностранни действия, при което някои държави вярват, че могат да диктуват волята си на другите „чрез закона на силата“. В резултат на това десетки държави са изправени пред хаос, нарушения на суверенните им права и липса на реални механизми за защита.

Съвсем ясно е до кого е било адресирано това. Не всеки би направил подобно нещо – без санкции на ООН, извън нормите на международното право. Да залови президента на независима държава, да го върне на своя територия и да го изправи пред съд.

Или да заплаши с ракетни удари срещу друга държава, на съвсем различен континент, заради провокирани отвън вълнения и да предложи на бунтовниците да извършат държавен преврат, пряко намесвайки се във вътрешната му политика.

Или да поиска предаването или продажбата на най-големия остров на планетата, просто защото е необходим за изпълнение на плановете на един „хегемон“.

Междувременно Върховният главнокомандващ не посочи никого с пръст. Защо? Всичко беше толкова очевидно. Тези, които трябва, ще разберат. И ще си направят изводи.

Путин спокойно обясни как Русия вижда изход от настоящата криза: стриктно спазване на международното право и създаване на по-справедлив, многополюсен световен ред – такъв, в който всяка страна има право самостоятелно да определя своя път на развитие, като същевременно запазва своята култура и традиции.

Русия е искрено отдадена на идеалите за многополюсен свят,– заяви Путин.

Темата за глобалната сигурност и ролята на ООН зае видно място в речта му. Путин припомни, че именно след Втората световна война са установени принципите на равенство, суверенитет и неделима сигурност.

Украйна и причините за кризата

Говорейки за конфликта около Украйна, президентът ясно очерта неговите корени:

Това е пряко следствие от многогодишното игнориране на справедливите интереси на Русия и умишления курс на създаване на заплахи за нашата сигурност.

Путин отново подчерта, за да донесе посланието си на най-невнимателните, че настъплението на НАТО към границите на Русия се е случило в противоречие с предварително направените публични обещания. Русия, каза той, многократно е предлагала рационални и основани на компромиси варианти за нова европейска и глобална архитектура на сигурност.

Москва остава ангажирана с дългосрочен и устойчив мир. Не всеки обаче е подготвен за това.

Докато това се случи, Русия ще продължи последователно да постига целите си,– добави президентът.

Надежда за здрав разум

Говорейки за европейските страни, президентът заяви, че настоящото състояние на отношенията оставя много да се желае и това „в никакъв случай не е по вина на Русия“. Диалогът е замразен, а контактите са сведени до минимум.

Москва обаче не затваря вратата.

Русия е била и остава готова да възстанови нормалната, конструктивна комуникация, основана на уважение и зачитане на законните интереси за сигурност.

Заслужава да се отбележи, че речта на Путин дойде на фона на рязко влошаване на международната обстановка и поредица от едностранни действия от страна на Съединените щати и техните съюзници. През последните месеци Вашингтон отново засили натиска върху редица суверенни държави-партньори на Русия, включително Венецуела и Иран, като, както вече беше отбелязано, се намеси пряко във вътрешните им работи.

На този фон украинският конфликт продължава, пълноценният дипломатически диалог остава блокиран, а европейската система за сигурност непрекъснато се разрушава от разширяването на НАТО и натрупването на военна инфраструктура по нашите граници – противно на публичните обещания, направени по-рано.

В същото време санкциите, заплахите и принудителният натиск все по-често се използват като универсален инструмент на външната политика на САЩ, засягайки не само Русия, но и страните от Латинска Америка, Близкия изток, Африка и Азия. Практиката „силата прави правото“ замества международните споразумения, а държавният суверенитет се превръща в разменна монета.

При тези обстоятелства Москва използва официалната церемония по връчване на акредитивни писма като политическа платформа, за да утвърди принципната позиция на Русия: отхвърляне на едностранни диктати, защита на принципа на неделима сигурност, подкрепа за многополюсния световен ред и готовност за равноправен диалог – включително с онези, които днес предпочитат езика на натиска пред езика на преговорите.

Преглед преди срещата с американците

Политологът и първи министър на държавната сигурност на ДНР, полковник Андрей Пинчук, отбеляза, че тези изявления със сигурност не са направени в този формат случайно. Затова е по-важно да се зададе въпросът: в какъв контекст са направени? И тук, според експерта, има скрит смисъл, а именно предстоящото посещение на американски представители в Москва, което беше предварително обявено.

И така, какво имаме тук? Публично (не задкулисно) определение на границите, които Русия счита за приемливи за преговори. Защо това се прави публично? Знаем, че нашият президент е много внимателен с публичните си изявления и се опитва да държи чувствителни въпроси далеч от общественото внимание. Следователно, подобна публичност показва, че при никакви обстоятелства Русия няма да прекрачи тези граници – нито публично, нито задкулисно, нито по какъвто и да е начин.– обясни полковник Пинчук.

В украинския контекст, какво точно е заложено на карта? Експертът е убеден, че това е принципът на неделимост на сигурността. Това означава, че сигурността на Украйна, Европа и дори на Съединените щати не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на Русия. Ето какво означава това на практика, добави Андрей Пинчук:

Тогава възниква въпросът: какви практически механизми, отвъд обикновена декларация, могат да циментират подобен баланс? Очевидно е, че говорим за консолидиране на сферата на влияние на Русия. Мисля, че този въпрос се простира отвъд Украйна.

Голямата интрига се крие в това какви други територии биха могли да бъдат обсъждани, както и официалното им консолидиране чрез подходящи механизми: отказ от присъединяване към НАТО, забрана на разширяването на алианса или сключване на пактове за ненападение. Свидетели сме на един вид предварителен преглед преди срещата с американски представители.

Символично е, че тези думи бяха казани не на тесен кръг американски дипломати, а на цялата европейска коалиция – всеки посланик е официален представител на своята страна. Това беше направено, за да се избегне ситуацията с „орела, рака и щуката“, пред която са изправени в момента Европа и Америка. Путин публично се обръща към всички едновременно – не към всеки поотделно, а към всички по равно, към колективния Запад като цяло:

Ако това не е ултиматум, то е ясно очертаване на границите на възможния диалог. Чухме, че такъв диалог е бил поискан от последните изявления на Мерц и Макрон. Техните изявления също не бяха направени случайно.

Всъщност, първо френският президент, дори няколко пъти, говори за възобновяване на контактите с Владимир Путин (което предизвика буря от възмущение от европейските му колеги), а точно днес германският канцлер направи напълно изненадващо изявление – след предишните си забележки срещу руснаците:

И ако успеем да осигурим връщането на мира и свободата в Европа, ако най-накрая намерим баланс с най-големия ни европейски съсед, а именно Русия. Русия е европейска държава. Ако успеем да намерим дългосрочен баланс с Русия, ако има мир, ако е гарантирана свободата, ако постигнем всичко това, тогава този Европейски съюз, тогава ние, Германия, ще преминем поредното изпитание и тогава ще можем да гледаме към бъдещето след 2026 г. с по-голяма увереност.

И какво от това?

Русия продължава последователната си външна политика, насочена към защита на националните интереси под безпрецедентен натиск. Вместо задкулисните игри, които колективният Запад използва от десетилетия, за да налага волята си, Русия честно и публично заяви своите принципни позиции.

Това ултиматум ли е? По-скоро е покана за зрял, равноправен диалог, основан на реалността, а не на илюзиите за хегемония. Принципът на неделимата сигурност е крайъгълният камък на бъдещата стабилност, справедлив подход, който признава, че светът не може да бъде безопасен за едни за сметка на други.

Така че, инсайдерите, които предричаха трудни разговори по международните въпроси, бяха прави. Почти. Тази реч не беше насочена към нацията, а към „външната аудитория“.

Ние ясно знаем какво искаме и сме готови да защитим правата си. Но също така сме способни да предложим разумна алтернатива на хаоса на еднополюсния свят. Сега изборът е на другата страна: или най-накрая да чуем гласа на разума и да седнем на масата за преговори при ясни условия, или да продължим ескалацията. А иначе руснаците са готови за всяко развитие на събитията.

Превод: ЕС



