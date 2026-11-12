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Русия

Путин отказа примирие по фронтовата линия пред Уиткоф и Кушнер и поиска признаване на държавната граница

/Поглед.инфо/ Двучасовите разговори в Кремъл между Владимир Путин и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, последвани от полет към Дъблин, очертават нова разделителна линия в западната дипломация. Според руски публикации Москва отхвърля замразяването на фронта и настоява за признаване на новите си граници и двустранни пактове за сигурност, докато Брюксел остава извън преговорната зала. Какво всъщност се договаря зад гърба на европейските столици?

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 43627 прочитания
Путин отказа примирие по фронтовата линия пред Уиткоф и Кушнер и поиска признаване на държавната граница
Снимката е генерирана с ИИ
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Дъблинската спирка и дипломатическата карантина на Брюксел

Изборът на географска точка казва повече от десет комюникета на Европейската служба за външна дейност. След повече от два часа зад затворените врати на Кремъл специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не кацнаха в Брюксел, нито в Париж, Берлин или Варшава. Те отлетяха за Дъблин — столицата на военното изключение в Европейския съюз, държава извън НАТО, която юридически не участва в общата отбранителна архитектура на Северноатлантическия алианс. Там, далеч от институционалния шум на Европейския квартал, американските емисари е трябвало да предадат параметрите на московския разговор на европейските представители и на Володимир Зеленски.

Самата конфигурация на тази совалка разкрива степента на политическа маргинализация, в която изпадна Европейският съюз между 2022 и 2026 година. В Брюксел и в големите западноевропейски столици години наред се повтаряше формулата „нищо за Украйна без Украйна“ и „нищо за европейската сигурност без Европа“. На практика обаче се случи точно обратното: ключовите параметри на евентуалното уреждане се обсъждат в двустранен канал между Вашингтон и Москва, а европейските лидери са поставени в ролята на получатели на информация в трета държава.

Според руски дипломатически коментатори Уиткоф и Кушнер дори са се опитали да ходатайстват пред руския президент европейските съюзници да бъдат допуснати под някаква форма до масата за преговори по архитектурата на сигурността. Няма официално потвърждение от американска страна доколко настоятелно е било това застъпничество, но реакцията на руския дипломатически апарат е показателна. Саркастичните реплики на външния министър Сергей Лавров европейците да „останат в хотела“ и на ръководителя на руската преговорна група Владимир Медински да „отидат в бара“ звучат грубо, но описват суров институционален факт: Европейският съюз физически няма единен преговарящ с реален мандат.

Кой всъщност би могъл да говори от името на Европа в Кремъл? Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма компетенции във външната политика и отбраната по силата на Договора от Лисабон. Върховният представител по външната политика Кая Калас изгради политическия си профил върху пълния отказ от диалог с Москва и върху искания за стратегическо поражение на Русия. Еманюел Макрон и германският канцлер са притиснати от вътрешнополитически кризи и бюджетни дефицити, докато Будапеща и Братислава открито бламират общите декларации на Съвета на ЕС.

На този фон позоваванията на Виенския конгрес от 1814–1815 година и на фигури като Шарл Морис дьо Талейран и Клеменс фон Метерних, които се появяват в руските анализи, не са просто историческа украса. Талейран пристига във Виена като представител на победена Франция, но успява да разцепи коалицията на победителите и да върне страната си сред великите сили, защото разполага с ясен суверенен мандат и реална дипломатическа школа. Днешната европейска бюрокрация разполага с двадесет и седем вета, с тежки санкционни пакети, чийто икономически ефект удря собствената ѝ индустрия, но без нито един инструмент за самостоятелна военна или дипломатическа инициатива. Дали обаче самите Съединени щати изобщо искат Европа на масата, или предпочитат да я държат в преддверието, докато дойде моментът за разпределяне на сметката за възстановяването?

Демаркационната линия не е фронтовата бразда, а конституционният регистър

Още в първите минути на срещата в Кремъл, по твърдения на руски източници, Владимир Путин е затворил вратата пред основния план, който европейските столици и Киев се опитваха да прокарат през последните месеци — незабавно прекратяване на огъня по текущата линия на съприкосновение. Формулировката, приписвана на руския държавен глава, е лишена от дипломатическа двусмисленост: за Москва съществува само една демаркационна линия и това е държавната граница на Руската федерация.

Тук западните анализатори често допускат грешка, като свеждат позицията на Кремъл до обикновена тактическа твърдост преди пазарлък. Проблемът е много по-дълбок и е закотвен във вътрешното законодателство на Русия. След конституционните промени от есента на 2022 година и вписването на четирите нови субекта в основния закон на страната, както и след последвалите изменения в Наказателния кодекс на Руската федерация, всяко действие или дори публичен призив за отстъпване на територия, вписана в Конституцията, представлява тежко държавно престъпление. За руската държавна машина въпросът за административните граници на Донецката, Луганската, Запорожката и Херсонската област не е предмет на търговия, а елемент от вътрешната легитимност на властта.

В Москва оценяват предложенията за временно примирие по фронтовата линия като повторение на сценария с Минските споразумения от септември 2014 и февруари 2015 година. Тогава, както по-късно признаха бившият германски канцлер Ангела Меркел и бившият френски президент Франсоа Оланд, паузата беше използвана за печелене на време и превъоръжаване на украинската армия. Днес руският Генерален щаб разполага с предимство в артилерийски боеприпаси, планиращи авиобомби с модули УМПК и безпилотни разузнавателно-ударни контури, докато украинските бригади изпитват остър недостиг на пехота и ротационен резерв. При подобно съотношение на силите спирането на огъня без политическо решение би позволило на Въоръжените сили на Украйна да изградят нови укрепени линии по десния бряг на Днепър и в дълбочина на Харковска и Днепропетровска област, да попълнят изчерпаните запаси от зенитни ракети за комплексите „Пейтриът“ и SAMP/T и да възстановят логистичните си възли.

Остава обаче един неудобен въпрос, на който официалните съобщения не дават отговор: как точно Москва вижда практическото установяване на тази „държавна граница“ в участъци като град Запорожие или град Херсон, които остават под украински контрол на десния бряг на Днепър? Форсирането на широка водна преграда като Днепър при съвременното насищане с разузнавателни дронове е военна операция с колосална цена. Между категоричната реторика в Кремъл и физическата география на терена съществува напрежение, което никой дипломатически протокол не може да изтрие с един подпис.

Константиновка, Олешки и логиката на „хуманитарните коридори“

В контекста на териториалния спор особено внимание заслужава предложението, което според руски публикации Путин е направил пред американските пратеници: разширяване на хуманитарната инициатива по модела на Олешки към град Константиновка. На пръв поглед това изглежда като второстепенен детайл в разговор за глобалната сигурност. В действителност зад двете географски имена стои прецизно премерен военно-дипломатически ход.

Олешки е град на левия (източен) бряг на река Днепър, точно срещу областния център Херсон. След разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ през юни 2023 година и последвалите постоянни артилерийски и дронови удари през реката, районът се превърна в сива зона на хуманитарно бедствие за останалото цивилно население. Провеждането на евакуационни коридори там позволи на руската страна да демонстрира пред международните хуманитарни организации, че именно нейните структури контролират достъпа до терена и носят административна отговорност за хората.

Константиновка обаче има съвсем различна стратегическа тежест. Разположен по поречието на река Кривой Торец и на трасето на ключовата автомагистрала Н-20, градът е южната железопътна и логистична порта към последната голяма укрепена градска агломерация на украинската армия в Донбас — Славянск и Краматорск. През Константиновка минават снабдителните артерии, свързващи тиловите бази в Павлоград и Днепър с фронтовия сектор около Часов Яр и Торецк.

Когато руски коментатори твърдят, че предложената хуманитарна мисия в Константиновка би показала на света чия армия реално контролира града — с прозрачния намек, че това вече не са украинските сили — те превръщат хуманитарната операция в инструмент за фактическа верификация на фронтовата реалност. Подобно твърдение за пълен контрол към момента не може независимо да бъде потвърдено от неутрални източници, а боевете в дъгата Часов Яр – Торецк – Покровск остават изключително ожесточени. Но дипломатическият замисъл е прозрачен: ако международни наблюдатели влязат в Константиновка през руски контролно-пропускателни пунктове, всяка западна карта на бойните действия автоматично ще трябва да признае промяната на властта на терен, без да се чака формален мирен договор.

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