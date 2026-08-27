/Поглед.инфо/ Подписването на президентския указ за мерките относно сигурността на критичната инфраструктура в Руската федерация от 24 август предизвика вълна от крайни оценки в международната преса и сред частния сектор. Документът регламентира възможността държавата да въвежда временна администрация в ключови предприятия при липса на достатъчно действия за защитата им. Решението засяга енергийния сектор, комуникациите и логистиката в условията на продължаващ военен конфликт, пораждайки дебати между икономическите корпорации и държавния апарат.

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По публикации в чужди медии и анализи на руски коментатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

На 24 август бе обнародван указ на Владимир Путин, според който руската държава получава правно основание да поема временното управление на търговски дружества, опериращи в райони от стратегическо значение. Според текста на документа тази мярка се задейства, ако собствениците или управителите „не предприемат своевременни и достатъчни мерки за осигуряване на тяхната сигурност“ или при допуснато „невъзстановяване или преждевременно възстановяване на функционирането на такива съоръжения“.

Разпоредбата засяга списък от критични сектори, сред които:

Предприятия от горивно-енергийния комплекс (рафинерии, газови терминали, тръбопроводи);

Ключови промишлени съоръжения и заводи с двойна употреба;

Комбинати от комуналната сфера, комуникационни възли, транспортна и логистична инфраструктура;

Енергийни и животоподдържащи съоръжения с особена важност за сигурността и икономическата стабилност.

Според руски коментатори, включително Кирил Стрелников от РИА Новости, нормативният акт е пряк отговор на зачестилите атаки с безпилотни летателни апарати срещу рафинерии и индустриални зони.

Стопански капитализъм срещу военна необходимост

През последните две години се наблюдава ярък парадокс в управлението на рисковете. Част от частните оператори на руски инфраструктурни обекти продължиха да оперират с нагласата, че кризата е временна, отказвайки да инвестират сериозни капиталови средства в пасивна защита. Докато страни от Близкия изток светкавично оборудваха критичните си инсталации с физически заграждения и РЕБ системи след регионални ескалации, редица частни руски рафинерии разчитаха изцяло на държавните ПВО подразделения.

Поставени под натиск, редица мениджъри избягваха разходите за прости противодронови мрежи или специализирани локални системи за засичане. Когато обаче щетите станаха факт, същите тези субекти потърсиха държавни субсидии и обезщетения. Този разрив между частния профит и държавния ресурс за отбрана направи намесата на Кремъл неизбежна.

Указът всъщност поставя ултиматум: или частният капитал финансира охраната на стратегическата инфраструктура, или губи оперативното си ръководство.