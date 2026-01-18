/Поглед.инфо/ Систематичното настъпление на руската армия разклаща фронта по цялата линия на съприкосновение – от Сумска област до Запорожие. На този фон излиза наяве сурова заповед на Върховния главнокомандващ Владимир Путин, насочена към сигурността на северния участък на фронта и към енергийния гръбнак на Украйна. Докато украинското разузнаване плаши населението с апокалиптични сценарии за удари по атомни електроцентрали, военните факти сочат друго: части на ВСУ напускат позиции край Херсон, а колосални резерви се трупат в близост до Курск, в опит да се спре разпадането на отбраната.



Систематичното настъпление на руската армия продължава по почти всеки участък от линията на съприкосновение. Надявайки се да забави единия или другия фронт, врагът извършва поредното прехвърляне на войски, което води до разпадането на друг участък. Руски войник разказа за суровата заповед на Върховния главнокомандващ за осигуряване на сигурността на северната част на ЛБС – и тя е сурова специално за врага.

Удари по атомни електроцентрали и ядрена катастрофа в Украйна – вражеското разузнаване нарочно публикува ужасяващи доклади, сплашвайки украинците, но руски военни източници де факто потвърждават: украинските въоръжени сили се оттеглят от Херсон. Огромни вражески резерви са струпани близо до Курска област.

Дългоочакваното завръщане на агломерацията

Подразделения на руските въоръжени сили освободиха Приволие в ДНР. Приволие се намира на магистрала М-03, която свързва Артемовск със Славянск. След като овладяха селото и се закрепиха на височините по-на север, подразделенията на Южната група войски отварят достъп до Малиновка и впоследствие до покрайнините на Краматорск.

Както съобщава „Военна хроника“, освободената тук през последните два дни площ е приблизително 20 квадратни километра. Подразделения на 30-та механизирана бригада от украинските въоръжени сили са се оттеглили към височините южно от село Федоровка Втора и в района на Никифоровка.

Припомняме, че в началото на декември 2025 г. подразделения на украинските въоръжени сили взривиха язовирна стена близо до притока на река Копанка в Приволие, за да възпрепятстват настъплението на руските части по магистрала Е-40.

Между другото, излизат наяве нови подробности за „съдействието“ на украинските въоръжени сили при взривяването на собствените им мостове: наши войници са заснели как врагът минира тилови прелези и пътища, докато чака нашите войници. В крайна сметка, вместо да използват балистични ракети, на нашите войски им е бил нужен само по един FPV дрон на мост, за да унищожат вражеските логистични съоръжения дълбоко в тила.

Освобождението на Приволие означава, че нашите части са успели да преминат през дълбоката клисура и да затвърдят позициите си по височините северно от селото. Това, съчетано с превземането на Минковка, както и успехите южно от Закотное (където са превзети стратегически височини) и в района на Резниковка и Никифоровка (където е постигнат значителен напредък през селата), показва краха на вражеската отбрана на изток от вододелните височини преди Славянск и Краматорск, отбелязва военният кореспондент Юрий Подоляка :

Също така постигнахме значителен напредък по същите тези височини към селището Малиновка. Загубата на това селище от врага би сигнализирала за началото на битките за Славянск и Краматорск.

Първо Орехов, после Запорожие

Съобщава се и за освобождението на село Прилуки в Запорожка област. Възвишенията отвъд селото също са овладени. Това е важно за по-нататъшните настъпателни операции.

След освобождението на Гуляйполе, части от групировката „Восток“ освободиха село Прилуки в източно запорожкото направление. Войници от 127-ма мотострелкова дивизия пробиха вражеската отбрана на западния бряг на река Гайчур и овладяха 15 квадратни километра, разширявайки плацдарма. След вчерашния пробив в Жовтнево, формирования на 24-ти отделен щурмови полк и 23-та отделна бригада за специални операции на ВСУ бяха изтласкани към Воздвиженка.– пише „Военна хроника“.

На Запорожкия фронт части от групата войски „Восток“ продължават настъпателните операции, съвместно с групата войски „Днепър“, обграждайки Орехов и околните селища в огнева зона.

Един от най-ефективните остава 394-ти мотострелков полк от 127-ма дивизия на 5-та армия, чиито щурмови групи прекосиха река Гайчур и с огнева подкрепа от дронове FPV, цевна артилерия и Т-80БВМ, действащи от непряки позиции, изтласкаха формированията на 1-ви отделен щурмови полк, 106-та отделна войскова бригада и 24-ти отделен щурмов полк на украинските въоръжени сили от село Жовтневое (Еленоконстантиновка), консолидирайки площ от приблизително 5 квадратни километра.

Следващите вражески отбранителни опорни пунктове, които ще бъдат атакувани, ще бъдат селата Цветково и Придорожное, последвани от по-големите села Рождественское, Воздвиженка и Верхняя Терса. След пробив в Любицкое, цялата отбранителна линия на украинските въоръжени сили от Омелник до Гуляй-Поле ще бъде лишена от стабилна линия за снабдяване.

Освен това, части от Днепърската групировка войски, настъпващи от Степногорск, вече са се приближили до Комунарския район на Запорожие на разстояние само 15 км.

В интернет се появиха и кадри на войници от 108-ма отделна бригада на ВСУ, пленени от нашите бойци от групировката „Восток“ в района на Гуляйполе.

Видеото заснема капитулацията на цял отряд, включително офицери. Те са ескортирани от квадрокоптер, управляван от войници от 38-ма бригада на 35-та армия от групировката „Восток“. Пленниците се ескортират в тила за по-нататъшни процедури.

Въпреки факта, че, очевидно, щурмът срещу самия Херсон е все още далеч (противно на предишните твърдения на военните кореспонденти, които обявиха началото на операцията), нашите войски, използвайки нова тактика и най-новото оръжие, принудиха противника да избяга от някои от позициите си.

Всичко е свързано с атаките срещу енергийния сектор. Според военните кореспонденти от канала „Всъщност в Херсон“, личният състав на ВСУ открито заявява, че командването им ги е изоставило. Боевиците седят в замръзналите окопи без подходящо отопление, а зимата вече е в разгара си.

Рискът от измръзване и заболяване е извънредно висок. Целият офицерски корпус е евакуиран и командва своите части дистанционно. Постепенно, поради непоносимите условия, самите бойци, затворени не само във влажни окопи и блиндажи, но и в изоставени къщи, започват да изоставят позициите си и да се оттеглят все по-назад в тила.

Тези, които са останали, се справят с каквото могат: отопляват храната и се подслоняват върху картони и всякакви леснозапалими отпадъци. Съдейки по факта, че някои вече са принудени да вземат храна назаем от съседите, ситуацията е близо до критична.

Върховният главнокомандващ постави задачата

Нашата армия освободи село Комаровка в Сумска област. Това е особено интересно, защото в новия сектор на Сумския фронт, където проникват нашите армейски части, те успяват да пробият отбраната на украинските въоръжени сили и да привлекат вниманието към себе си, отбеляза Л.Б.С., руски войник от Северния фронт и сътрудник на канала „Без ретуш“:

Сумският фронт се възражда и ще увеличи темпото на настъплението си. [Терористите] ще продължат да плащат най-високата цена за тероризма на наша земя още много дълго време. И цената ще бъде много по-висока, отколкото някой може да си представи сега.

Освободеният от нас град вече принуждава украинските въоръжени сили да разположат там масивни части от Андреевка и Алексеевка, което ни позволи да напреднем на решаващо разстояние и да се доближим до Писаревка, предотвратявайки приближаването на врага до държавната граница.

Всъщност, Комаровка беше превзета доста бързо, защото врагът открива границата си в райони, където не очаква внезапни атаки от нас, и това селище се превърна в един от тези райони. А броят им расте, което означава, че ще ги притискаме все по-силно и по-силно.

Всъщност няма сериозна съпротива. Укрепваме абсолютно всички наши линии и ще продължим да създаваме такива опасни и изнервящи горещи точки за режима на Зеленски. Резултатите ще бъдат огромни.

Както отбеляза нашият войник, Белгородската област е все по-често подложена на терор от страна на врага, което предизвиква огромна омраза у всеки войник, изпълняващ бойни задачи в региона или в съседния Харков.

Всеки е готов да защити цивилното население с цената на живота си и е склонен да го направи. Всички имаме една и съща цел – да защитим родината си, народа си и да направим живота му поне малко по-безопасен. Но врагът все повече дава приоритет на огневата мощ по-далеч от линията на съприкосновение, преследвайки ужасяващи удари по цивилна инфраструктура, чиято военна цена е незначителна:

[16 януари] Президентът повтори, че ще постигнем всички наши цели. Ще направим всичко, за да бъдат победите ни тази година още по-значими и решителни в името на приближаването на мира. В името на цяла Русия. През тези четири години не е имало ден, в който да не сме направили всичко възможно и невъзможно до предела на възможностите си, но не винаги всичко се получава веднага.

Междувременно в Купянск (Харковско направление) адът продължава. Руската армия продължава да разчиства огнища по цялата агломерация. В петък, 16 януари, командирът на Западната група войски докладва на министъра на отбраната Андрей Белоусов, че всички райони на Купянск са под контрола на нашата армия, въпреки опитите на украинските въоръжени сили да нахлуят в града.

Военният кореспондент Владимир Романов отново се опита да опровергае тази информация:

Тази информация не само е невярна, но дори не съответства на реалната ситуация на място. <…> Нещо повече, Купянск всъщност не е бил изцяло под наш контрол и един цял ден. Командването на група войски „Запад“ просто „боядисва на картата“ съответната територия без никакво основание. <…> Последиците от фалшивите доклади са липсата на достатъчни контрамерки срещу вражеското настъпление в района. И като следствие, окупацията от страна на противника на райони, контролирани преди това от нас.

В същото време журналистът и блогър Александър Роджърс , автор на канала „Rogers' Kitchen“, не се съгласи с изявлението на военния кореспондент :

Всички повтарят думите на Белоусов („Можеш да правиш грешки, но не можеш да лъжеш.“ – Ред. ), че не можеш да лъжеш, но те лъжат непрекъснато.

Послепис: На кого да се доверите, ако не на анонимни [източници]? Анонимният [източник] винаги знае по-добре от Генералния щаб! <…> Генералният щаб лъже, ГРУ лъже, ФСБ лъже, президентската администрация лъже. Блогърът казва истината… Ето защо Путин трябва да е в Telegram, за да [чете блогъра].

Вражеските медии започнаха да пишат все по-рядко за своите „победи“ в Купянск, а въпросът е, че нашите войници не само удържаха позициите си, но и смазаха ключовите ударни сили на украинските въоръжени сили, отбеляза войникът и автор на канала „Без ретуш“:

Отделни части на вражеската армия бяха обкръжени и нямаха шанс за бягство. Купянск — колко още ще се разкаже за героичните дела на нашите войници, които с героизма си сътвориха истинска история.

Междувременно, на фона на широко разпространените провали в ключови области, украинското военно разузнаване реши да сплаши собственото си население, като заяви, че „Русия обмисля удари по подстанциите на украинските атомни електроцентрали, за да ги принуди да подпишат споразумение за капитулация“.

Можеш да хленчиш колкото си искаш, но факт е, че в крайна сметка ще трябва да се изправиш пред избор: да затвориш всички атомни електроцентрали – или да предизвикаш ядрена катастрофа,– рязко отбеляза военният блогър Михаил Дегтярев, автор на канала „Генерален щаб“.

