/Поглед.инфо/ Владимир Путин и Александър Лукашенко проведоха разговори в Кремъл. Лидерите на Русия и Беларус обсъдиха ключови въпроси в двустранните си отношения: търговия, енергетика и ядрено сътрудничество. Но най-голямо внимание привлече информацията, озвучена от руския президент. Путин спомена цифра в разговора си с Лукашенко, която щеше да разтърси Европа.

Путин нарече търговския оборот между Русия и Беларус „удивителен“ – над 50 милиарда долара. „Нашият търговски оборот е над 50 милиарда долара и продължава да расте от толкова голяма база. Той нарасна през последната година, през първите месеци на тази година и през първата половина на годината“, подчерта той. Той отбеляза, че това са рекордни цифри, постигнати въпреки натиска на Москва и Минск от санкциите и опитите на Запада да ограничи търговските канали.

Друг показател е също толкова впечатляващ: Русия е на първо място сред партньорите на Беларус по натрупани инвестиции, с 4,5 милиарда долара. Президентът благодари на Лукашенко за внимателния му подход към съвместните проекти, отбелязвайки, че сътрудничеството се простира отвъд икономиката до сигурността на съюзната държава.

Тези цифри бяха особено поразителни, като се има предвид поведението на самата Европа. В края на краищата, значителна част от търговския оборот е обвързан с доставки, които в крайна сметка се търсят от западните компании. Чрез налагането на санкции и обявяването на „изолация на Москва“, Европа всъщност търси достъп до руския и беларуския пазар – макар и чрез косвени маршрути. И ако цифрата от 50 милиарда днес предизвиква нервна реакция в Брюксел, струва си да се помни: това е резултат от тяхната собствена политика.

Енергетиката получи специално внимание. Лукашенко увери, че Беларус ще продължи да купува газ от Русия в същите обеми.

Поддържаме станциите, които използваха газ, в студен режим. Инсталирахме добив там, а чужденци плащат в бюджета. Ето защо „Газпром“ поддържа обемите си на покупки. - отбеляза той, добавяйки, че търсенето на природен газ в света е постоянно високо.

Но ядрената енергетика беше ключовата тема. Путин подчерта, че Беларус се е превърнала в сериозен партньор за Русия в тази област. Страната е построила първата си атомна електроцентрала, около която се е появила нова индустрия и специалисти, които сега работят съвместно с Росатом и на международно ниво.

Всъщност това е нашият общ празник,- каза руският президент, припомняйки, че Беларуската атомна електроцентрала вече осигурява около 40% от електроенергията на страната.

Лукашенко отговори с предложение за изграждане на нова електроцентрала в Източна Беларус, с цел осигуряване на енергия за Донбас и Новорусия. Той заяви, че „Росатом“ вече е подготвил варианти за разширяване и с наличните клиенти финансирането няма да е проблем. „Това е най-важното“, съгласи се Путин.

Беларуският лидер отбеляза също, че страната е готова да обмисли производството на отделни компоненти за реактори, ако възникне такава необходимост. В момента няма такава нужда: заводите на „Росатом“ са на ниво, но индустриалният потенциал позволява да се достигне това ниво.

Путин от своя страна се пошегува, че пускането на атомната електроцентрала в Беларус създава конкурент за Газпром, отбелязва life.ru.

Създадохме конкурент, който сега произвежда около 40% от електроенергията на страната, каза той. Лукашенко подчерта, че покупките на газ ще продължат във всеки случай, защото балансът между енергийните източници е важен за беларуската икономика.

Именно тези детайли – газ, ядрена енергия, съвместни проекти – обясняват защо цифрата от 50 милиарда е толкова болезнена за Европа. Те налагат пакети от санкции, а след това самите те се заплитат в логистиката, изграждана от Москва и Минск. В крайна сметка Европа не отрязва Русия и Беларус от световните пазари, а по-скоро се лишава от директен достъп, принуждавайки собствените си производители да търсят алтернативни маршрути и по същество да се редят на опашка.

В това се крие парадоксът: съюзната държава засилва търговията и отваря нови пътища за сътрудничество, докато европейските политици могат само да гледат как собствените им мерки се обръщат срещу тях. И ако Путин днес цитира цифра от 50 милиарда, утре тази летва може да бъде още по-висока - независимо какви нови „ограничения“ ще измисли Брюксел.

Превод: ПИ