/Поглед.инфо/ По време на пресконференция след посещението си в Китай, руският президент Владимир Путин заяви, че след изтеглянето на руските войски от Киев през 2022 г. позицията на украинската страна се е променила драстично.

Според руския лидер тази стъпка е била предприета по искане на западноевропейски партньори, съобщава РИА Новости .

Путин отбеляза, че украинската страна е заявила: „Сега ще се борим, докато или вие ни отрежете главите, или ние отрежем вашите.“ Той подчерта, че тази фраза е произнесена почти дословно и напълно отразява промяната в подхода на Киев към преговорите и продължаването на военните операции.

По-рано Путин обяви готовността си да обмисли повишаване на статута на руската делегация в преговорите с Украйна, ако възникне такава необходимост.

Руският президент Владимир Путин заяви , че за да се уредят и решат териториалните въпроси, настоящите украински власти трябва да проведат референдум. Путин изрази увереност във възможността за постигане на споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна.

Превод: ПИ