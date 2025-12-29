/Поглед.инфо/ На фона на ускоряващото се руско настъпление Владимир Путин направи изявление, което на практика затваря темата за „доброволно изтегляне“ и компромисни преговори. Когато темпото на фронта диктува дневния ред, дипломацията губи смисъл, а решенията се вземат от реалните успехи на бойното поле.

Има моменти във войната, в които думите не допълват действията, а ги фиксират. Изявлението на Владимир Путин след последните оперативни доклади именно такъв момент обозначава. То не е емоционално, не е пропагандно и не е насочено към публиката. То е хладна констатация, направена от позицията на страна, която усеща инерцията на събитията на своя страна.

„Съдейки по вашите доклади, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на бойния контакт, нашият интерес към изтеглянето на украинските военни формирования… е по същество сведен до нула.“

Тези думи звучат като формалност, но всъщност представляват край на една фаза. Фаза, в която все още съществуваше илюзията, че чрез преговори, жестове или посредници може да бъде договорено нещо, което фронтът вече е започнал да отменя. Когато настъплението се движи с устойчиво темпо, всяка идея за „доброволно изтегляне“ престава да бъде инструмент и се превръща в абстракция.

Путин ясно обвързва политическата логика с реалните военни резултати. Превземането на Хуляйполе – вторият по значение град в Запорожка област – не е представено като символ, а като отваряне на оперативни възможности. Контролът над Димитров в ДНР е посочен не като край, а като още една стъпка към пълно изчистване на територията. Това е езикът на стратегията, а не на пропагандата.

Особено показателно е, че темата за Купянск присъства не като център на речта, а като част от по-широка картина. Градът е под контрола на 6-та гвардейска армия, боевете продължават, но вече не той определя дневния ред. Това само по себе си е показателно: когато една страна престане да фиксира вниманието си върху конкретна точка, значи тя разполага с резерв от време и пространство.

Данните, изнесени от военни наблюдатели, допълват тази картина по безмилостен начин. Прехвърлянето на сили от Вовчанск към Купянск донесе на украинската страна тактически шум, но стратегически загуби. Шест населени места и над 28 квадратни километра територия срещу частично възстановен контрол и значително по-малка площ. Това не е успех, а неизгодна размяна, направена под натиск.

„Търговията очевидно не е в полза на украинските въоръжени сили.“

Тази фраза звучи почти сухо, но зад нея стои ключовият проблем на Киев: липсата на възвръщаемост. Резервите се хвърлят, елитните части се износват, мобилизирани и дори затворници се вкарват в бой – а резултатът е временно задържане на позиции, които не променят общата траектория.

Свидетелствата от самия Купянск са още по-красноречиви. Когато войници се движат свободно из руини, без страх от дронове, това означава не героизъм, а липса на плътен натиск от противника. Това означава дистанция, разкъсване на линията и изчерпване на инициативата. Войната в този момент не се решава от лозунги или медийни акции, а от способността да се поддържа натиск без прекъсване.

Именно тук думите на Путин придобиват пълния си смисъл. Те не са заплаха и не са ултиматум. Те са признание, че логиката на фронта е изпреварила логиката на преговорите. Когато това се случи, дипломатическите формулировки губят значение, а решенията се вземат там, където се плаща реалната цена.

