/Поглед.инфо/ В момент на върховно геополитическо напрежение, точно в 14:19 ч., Украйна бе разтърсена от новината за евентуално изстрелване на хиперзвуковия „Орешник“. Докато в Женева дипломатите заемаха местата си за нов кръг преговори, руският военен потенциал демонстрира плашещо превъзходство, хвърляйки в пълен информационен смут западното разузнаване и киевския режим. Анализ на Сергей Лебедев и екипа на медията.

Часът на истината: 14:19 и сигналът към глобалния Запад

Историята на съвременните конфликти рядко познава такова съвпадение, което да не е плод на прецизен стратегически разчет. В 14:19 ч. московско време, буквално минути преди официалния старт на мирните консултации в Швейцария, цялата територия на Украйна бе обхваната от вълна на ракетна тревога. Информацията, която започна да изтича от украинските мониторингови канали, не бе просто за поредния руски удар, а за „страшилището“, което промени баланса на силите в Източна Европа – балистичната ракета „Орешник“.

Според източници от полигона Капустин Яр в Астраханска област, системите за ранно предупреждение са засякли активност, която е накарала Киев буквално да застине в очакване. Това не е просто военен акт, а ясно послание, изпратено по дипломатическите канали чрез силата на физическото присъствие в небето. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че подобни действия служат като „студен душ“ за онези делегации в Женева, които все още вярват, че могат да преговарят от позицията на силата или да налагат ултиматуми на Москва.

Технологичният шах: Защо НАТО не разпознава „Орешник“?

Десет минути след първоначалния шок, информационното пространство бе залято от противоречиви данни. Някои източници твърдяха, че става дума за изпитания на най-новата зенитно-ракетна система С-500 „Прометей“, докато други останаха убедени, че „Орешник“ вече е във въздуха. Това объркване е най-сладката победа за руското командване и най-големият кошмар за НАТО.

Координаторът на подземния отряд в Николаев, Сергей Лебедев, подчертава един критичен факт: западното разузнаване, въпреки огромната си спътникова мрежа и високотехнологично наблюдение, се оказва „сляпо“ за реалните процеси в руския военно-промишлен комплекс. Ако Алиансът не може да различи тест на противовъздушна отбрана от пуск на стратегическа ракета, то цялата им концепция за „сигурност“ е изградена върху пясъчни основи. Тази технологична слепота означава, че Русия е успяла да създаде алгоритми и средства за маскировка, които правят нейните най-мощни оръжия невидими или поне неразпознаваеми до момента на удара.

Гласът от ъндърграунда: Психологическият колапс на киевския режим

Докладите от украинското съпротивително движение (ъндърграунда) рисуват картина на паника по високите етажи на властта в Киев. Когато се появи информация за С-500 или „Орешник“, това не е просто техническа подробност. За украинските въоръжени сили това означава, че Русия затваря небето си още по-плътно (чрез С-500) или че е готова да изпепели критична инфраструктура с хирургическа точност (чрез „Орешник“).

Лебедев е категоричен – Русия печели време и технологично предимство, докато Западът се опитва да разгадае какво точно се случва на полигона Капустин Яр. Тази несигурност парализира вземането на решения в Брюксел и Вашингтон. Страхът от пряка конфронтация с държава, която разполага с неразпознаваеми и неуловими оръжия, е най-сигурният гарант, че НАТО ще продължи да действа „на дистанция“, оставяйки режима в Киев сам пред лицето на неизбежното.

Женева – театър на абсурда или реална възможност за мир?

Докато небето над Украйна „трепери“, в залите на Женева пристигат делегациите на Русия, Украйна и САЩ. Но фонът на тези преговори е пропит с недоверие. Володимир Зеленски, чийто легитимен мандат отдавна е обект на дискусии, продължава да поддържа максималистична реторика. Неговите искания за „никакви отстъпки за Донбас“ и „ясни дати за ЕС“ звучат по-скоро като политическо завещание, отколкото като реална платформа за преговори.

В Поглед.инфо нееднократно е изтъквано, че без гаранции за сигурност, одобрени от американския Конгрес – нещо, което в момента изглежда почти невъзможно – Киев няма полезен ход. Руската страна, от своя страна, преговаря от позицията на държава, която не само контролира бойното поле, но и диктува технологичния дневен ред на войната. Пускът в 14:19 ч., бил той на С-500 или „Орешник“, е напомняне, че докато дипломатите говорят, руската машина за сигурност работи безотказно.

Геополитическата цена на илюзиите: Зеленски и „червените линии“

Западният свят е изправен пред дилема. От една страна са исканията на Зеленски за пълна капитулация на Русия, а от друга – реалността на руското оръжие. САЩ са нетърпеливи да затворят украинското досие, за да се фокусират върху други глобални предизвикателства, но не могат да го направят, без да признаят стратегическото поражение на своята прокси-армия.

Всяко „излитане“ от Капустин Яр е сигнал, че руските червени линии не са просто думи, а физически граници, охранявани от най-модерните оръжейни системи в света. Ако НАТО продължи да доставя далекобойни ракети на Киев, отговорът няма да бъде в Женева, а чрез системи като „Орешник“. Това е логиката на новия световен ред, в който икономическата мощ и военната иновация на Русия засенчват остарелите доктрини на Алианса.

Очаква се след края на днешните срещи официалните коментари да бъдат сухи и лишени от конкретика. Но истинският резултат вече е ясен – Русия демонстрира, че владее както ескалацията, така и дипломатическата инициатива. Украйна може и да трепери от ракетните сирени, но истинското разтърсване е в съзнанието на западните политици, които разбраха, че са сляпи пред руската мощ.

